Lisboa tremeu! Sismo de magnitude 4,7 causa alvoroço no País... Quais terão sido as reações no Secret Story?

Novo tremor de terra registado em Portugal, a Sul de Lisboa. O sismo de magnitude 4,7 fez-se sentir em quase todo o lado na zona da capital... Será que chegou à Malveira?

Veja o vídeo do intervalo de tempo no qual ocorreu o sismo, mas que não abalou os concorrentes!

Como avança o site da TVI notícias e de acordo com IPMA, cujo site esteve vários minutos indisponível, a magnitude foi de 4,7 na escala de Richter e aconteceu às 13:24 (altura em que, curiosamente, no Estádio do Dragão se aplaudia Pinto da Costa, cuja urna estava colocada no meio do relvado).

Em comunicado, o IPMA adianta que o "foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente um sismo de magnitude 4,7 (Richter) e cujo epicentro se localizou a cerca de 14 km a Oeste-Sudoeste de Seixal".

"Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima V/VI (instrumental) (escala de Mercalli modificada) no concelho de Almada e Sesimbra", lê-se ainda.

De acordo com o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico (CSEM) e com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), a magnitude foi ligeiramente superior à registada pelo IPMA - 4,8.

A 26 de agosto, um sismo de 5,3 ao largo de Sines foi sentido em grande parte do país e localizou-se a uma profundidade de 10 quilómetros.

A CNN Portugal confirmou que o abalo foi sentido um pouco por toda a zona de Lisboa, incluindo a capital, mas também em Oeiras, Loures ou Almada, sendo que nas redes sociais começam a chegar relatos de vários pontos do país.

De acordo com o CSEM, o sismo de agosto registou-se a 78 quilómetros a sudoeste de Setúbal e a 59 quilómetros a sudoeste de Sesimbra.