Deu-se a conhecer no Big Brother Portugal, mas foi lá fora que se estreou como atriz. E as imagens surpreendem

Ficou conhecida do público português pela sua participação no Big Brother 2020, mas afastada dos holofotes a jovem decidiu dar um novo rumo à sua carreira artística. Depois de se ter apresentado como designer de moda, estreia-se agora no mundo do teatro.

Falamos de Slávia dos Santos, que assumiu recentemente o papel de co-protagonista na peça “Monólogos da Vagina”, em Angola. Este novo desafio marca uma fase de transformação na vida da jovem, que tem partilhado nas redes sociais vários momentos desta experiência.

Visivelmente emocionada e orgulhosa, a ex-concorrente revelou aos seguidores o impacto que esta estreia teve em si, tanto a nível pessoal como artístico.

“Assim foi a minha primeira vez num palco. Uma primeira vez imperdível, representado e sentido muitas emoções. Foi bom ser portadora de algumas das histórias do Monólogo da Vgia♡. Entrei na peça uma Slávia e saio dela outra”, escreveu no Instagram.

A jovem aproveitou ainda para agradecer o apoio recebido ao longo desta nova etapa: “Um muito obrigada a todos que foram assistir e torceram por nós. Obrigada mais uma vez pelo convite”.

A participação em “Monólogos da Vagina”, uma peça reconhecida mundialmente pelo seu impacto social e pela abordagem de temas ligados à condição feminina, representa um passo significativo na carreira de Slávia dos Santos.

A sua entrega em palco e a forma como abraçou este projecto parecem indicar que o teatro poderá continuar a fazer parte do seu percurso no futuro. Com esta estreia, Slávia demonstra que está disposta a reinventar-se e a explorar novas formas de expressão artística, conquistando novos públicos e consolidando a sua presença no panorama cultural.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as melhores imagens de Slávia dos Santos, inclusive no papel de atriz.