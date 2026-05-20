Aos beijos, Sofia Sousa declara-se publicamente ao companheiro. E deixa um recado: «Meu esposo...»

Sofia Sousa já não esconde o amor que a une a Bruno Sousa e voltou a derreter os seguidores com novas imagens românticas partilhadas no Instagram.

A ex-concorrente de Secret Story - Casa dos Segredos publicou duas fotografias nas quais surge a trocar beijos apaixonados com o companheiro e acompanhou os registos com declarações intensas: «Meu esposo, minha base, meu apoio, minha família. Amo-te eternamente», escreveu Sofia na legenda de uma das imagens.

Noutra publicação, a antiga concorrente da TVI mostrou-se ainda mais emotiva ao falar sobre a proteção da relação: «Deus, obrigada por abençoares a nossa relação e fortaleceres o nosso amor», começou por escrever.

Sofia Sousa aproveitou ainda para deixar uma reflexão sobre as dificuldades e a inveja que o casal possa enfrentar: «Acredito que nenhuma inveja, maldade ou dificuldade pode destruir o que foi protegido por Ti», acrescentou.