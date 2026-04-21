Namorado de Sofia Sousa é gerado por IA? Ex-concorrente reage à polémica e esclarece tudo

No entanto, nem todas as reações foram positivas. Nas redes sociais, vários seguidores começaram a questionar a veracidade do novo namorado, levantando suspeitas insólitas de que poderia tratar-se de uma figura gerada por inteligência artificial.

As imagens partilhadas por Sofia foram analisadas ao detalhe por alguns utilizadores, que apontaram alegadas “imperfeições” como argumento para sustentar essa teoria, o que rapidamente gerou uma onda de comentários e debate online.

Perante a polémica, Sofia Sousa decidiu reagir e não deixou as críticas sem resposta. Numa das caixas de comentários, a ex-concorrente foi direta: «Jesus. Está chato isso. Sou alguma demente para ficar a postar algo para IA? Gente.».

A resposta acabou por dividir opiniões entre os seguidores — enquanto uns defendem Sofia e criticam o exagero das acusações, outros continuam desconfiados. Ainda assim, a antiga participante do reality show mostra-se firme e determinada em viver a relação sem dar importância aos rumores.

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