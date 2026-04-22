Sofia Sousa faz direto para comprovar namoro após suspeitas: «Imagina seres tão giro que acham que és IA»

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

20:57
Tiago declara o seu amor por Eva, alto e bom som. E esta tem atitude radical - Big Brother
01:36

Tiago declara o seu amor por Eva, alto e bom som. E esta tem atitude radical

19:51
Ana emociona-se e fala sobre percurso e Sara faz revelação no confessionário - Big Brother
04:34

Ana emociona-se e fala sobre percurso e Sara faz revelação no confessionário

19:50
Luzia viveu história insólita com Hélder fora da casa: «Se eu vos contasse a história...» - Big Brother
02:03

Luzia viveu história insólita com Hélder fora da casa: «Se eu vos contasse a história...»

19:44
Eva assume ter esquecido Diogo por completo: «Hoje foi o dia em que passa a defunto» - Big Brother
05:37

Eva assume ter esquecido Diogo por completo: «Hoje foi o dia em que passa a defunto»

19:37
Jéssica e Liliana em choque: Vestido gera tensão e divide opiniões dentro da Casa - Big Brother
03:05

Jéssica e Liliana em choque: Vestido gera tensão e divide opiniões dentro da Casa

19:34
Sozinha no jardim, Liliana vive momento insólito com animal que entrou na casa - Big Brother
01:57

Sozinha no jardim, Liliana vive momento insólito com animal que entrou na casa

19:29
Quem deve ganhar o Secret Story 10? Público revela palpites - Big Brother
01:46

Quem deve ganhar o Secret Story 10? Público revela palpites

19:18
Liliana arrasa Sara e faz confissão emotiva: «Tentei sobreviver» - Big Brother
04:21

Liliana arrasa Sara e faz confissão emotiva: «Tentei sobreviver»

19:02
Tensão explode: Sara e Liliana entram em confronto e trocam farpas sem filtro - Big Brother
05:08

Tensão explode: Sara e Liliana entram em confronto e trocam farpas sem filtro

18:59
Eva declara-se a Tiago e deixa o Estúdio estupefacto: «Não consigo parar de olhar para ti» - Big Brother

Eva declara-se a Tiago e deixa o Estúdio estupefacto: «Não consigo parar de olhar para ti»

18:53
Eva e Tiago já combinaram encontro a dois fora da casa: «Vai ser uma francesinha no Porto» - Big Brother
01:29

Eva e Tiago já combinaram encontro a dois fora da casa: «Vai ser uma francesinha no Porto»

18:52
Eva faz declaração de amor a Tiago: «Não consigo parar de olhar para ti» - Big Brother
03:11

Eva faz declaração de amor a Tiago: «Não consigo parar de olhar para ti»

18:45
Jéssica dá 100 euros a Liliana e deixa recado inesperado - Big Brother
05:40

Jéssica dá 100 euros a Liliana e deixa recado inesperado

18:33
Eva aponta Ana e tensão sobe: Resposta de Ana aquece ambiente e gera reação imediata - Big Brother
05:30

Eva aponta Ana e tensão sobe: Resposta de Ana aquece ambiente e gera reação imediata

18:20
Gritos de Liliana logo de manhã: Sara não aguenta mais e faz desabafo - Big Brother
03:30

Gritos de Liliana logo de manhã: Sara não aguenta mais e faz desabafo

17:49
Tiago tenta "arrastar a asa" a Eva: «Então se desse para...» - Big Brother
01:30

Tiago tenta "arrastar a asa" a Eva: «Então se desse para...»

17:49
Eva admite ter ultrapassado Diogo: «Para mim está morto» - Big Brother
01:30

Eva admite ter ultrapassado Diogo: «Para mim está morto»

17:41
Eva impactada com a sua VT de apresentação com Diogo: «Não consigo ver a diversão ali» - Big Brother
04:41

Eva impactada com a sua VT de apresentação com Diogo: «Não consigo ver a diversão ali»

17:23
Sara abre o coração e fala, pela primeira vez, sobre os planos para o futuro com Hugo: «Eu não penso em...» - Big Brother

Sara abre o coração e fala, pela primeira vez, sobre os planos para o futuro com Hugo: «Eu não penso em...»

17:22
Tiago reage à sua VT de apresentação: «Arrependo-me de...» - Big Brother
04:34

Tiago reage à sua VT de apresentação: «Arrependo-me de...»

17:20
Ana acaba em lágrimas ao ver a sua VT de apresentação no Secret Story 10 - Big Brother
03:18

Ana acaba em lágrimas ao ver a sua VT de apresentação no Secret Story 10

17:16
Sara reage à sua VT de apresentação e revela sonhos: «Espero que surja alguma oportunidade na televisão» - Big Brother
03:54

Sara reage à sua VT de apresentação e revela sonhos: «Espero que surja alguma oportunidade na televisão»

17:13
Como vai ser a vida fora da casa? Eva faz revelação: «Já convidei...» - Big Brother
01:59

Como vai ser a vida fora da casa? Eva faz revelação: «Já convidei...»

17:01
Finalistas veem VT de apresentação de Eva e Diogo e a reação de Tiago salta à vista - Big Brother
06:15

Finalistas veem VT de apresentação de Eva e Diogo e a reação de Tiago salta à vista

17:00
Eva com receito de ver a VT de apresentação por causa de Diogo. Veja as reações - Big Brother
06:15

Eva com receito de ver a VT de apresentação por causa de Diogo. Veja as reações

Acompanhe ao minuto

Sofia Sousa faz direto para comprovar namoro após suspeitas: «Imagina seres tão giro que acham que és IA»

Sofia Sousa faz direto para comprovar namoro após suspeitas: «Imagina seres tão giro que acham que és IA» - Big Brother

Sofia Sousa faz direto para provar que o namorado é real e não uma personagem criada por Inteligência Artificial (IA)

Sofia Sousa está em direto no Instagram. Como companhia, tem o seu novo namorado. Com este vídeo, a antiga concorrente pretende provar que está numa relação real e que o namorado não é uma personagem criada por Inteligência Artificial (IA).

Sofia Sousa acaba, assim, de vez com as suspeitas, que punham em causa se o seu novo amor era mesmo um homem real.  «Imagina seres tão giro que acham que és IA» , comenta Sofia Sousa, no vídeo. 

Sofia Sousa vive uma nova fase amorosa e tem feito questão de a partilhar com os seguidores. A ex-concorrente do Secret Story tem publicado várias fotografias e vídeos ao lado do novo namorado, mostrando-se cúmplice, tranquila e visivelmente apaixonada. 

As imagens partilhadas por Sofia foram analisadas ao detalhe por alguns utilizadores, que apontaram alegadas “imperfeições” como argumento para sustentar essa teoria, o que rapidamente gerou uma onda de comentários e debate online.

Perante a polémica, Sofia Sousa decidiu reagir e não deixou as críticas sem resposta. Numa das caixas de comentários, a ex-concorrente foi direta: «Jesus. Está chato isso. Sou alguma demente para ficar a postar algo para IA? Gente.».

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja a galeria de fotografias 

Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM

Relacionados

Namorado de Sofia Sousa é gerado por IA? Ex-concorrente reage à polémica e esclarece tudo

Sofia Sousa mostra fotografia rara da filha: e as parecenças com a mãe não passam despercebidas

Filha de Sofia Sousa e Tierry Vilson celebra mais um aniversário e está irreconhecível
Temas: Sofia Sousa namorado

Fora da Casa

Maria Botelho Moniz declara-se a vencedor de Reality Show: «Gosto muito de ti»

Maria Botelho Moniz declara-se a vencedor de Reality Show: «Gosto muito de ti»

Há 3h e 46min
Amiga de Eva expõe detalhes da relação com Diogo e não poupa a mãe do ex-concorrente: «Quer fama»

Amiga de Eva expõe detalhes da relação com Diogo e não poupa a mãe do ex-concorrente: «Quer fama»

Hoje às 16:54
Enfermeira Catarina está solteira? Suspeitas de um novo romance com Rui Freitas aumentam

Enfermeira Catarina está solteira? Suspeitas de um novo romance com Rui Freitas aumentam

Hoje às 16:34
Declarações exclusivas! Bernardina Brito fala sobre a relação com Badoxa: «Estamos a…»

Declarações exclusivas! Bernardina Brito fala sobre a relação com Badoxa: «Estamos a…»

Hoje às 15:32
Entrou no Secret Story com o vício das cirurgias plásticas. Hoje já é mãe e não vai acreditar como está

Entrou no Secret Story com o vício das cirurgias plásticas. Hoje já é mãe e não vai acreditar como está

Hoje às 12:43
Soraia Sousa revela nódoas negras e hematomas após episódio intenso: «Melhor assim do que pernas partidas»

Soraia Sousa revela nódoas negras e hematomas após episódio intenso: «Melhor assim do que pernas partidas»

Hoje às 12:42
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Eva declara-se a Tiago e deixa o Estúdio estupefacto: «Não consigo parar de olhar para ti»

Eva declara-se a Tiago e deixa o Estúdio estupefacto: «Não consigo parar de olhar para ti»

Há 2h e 26min
Tiago canta mais uma vez e a cara de Eva diz tudo
03:26

Tiago canta mais uma vez e a cara de Eva diz tudo

Hoje às 14:25
Muito aflita e quase em lágrimas: As imagens de Eva ao perceber que “fez asneira” com Tiago

Muito aflita e quase em lágrimas: As imagens de Eva ao perceber que “fez asneira” com Tiago

20 abr, 10:40
Eva faz declaração de amor a Tiago: «Não consigo parar de olhar para ti»
03:11

Eva faz declaração de amor a Tiago: «Não consigo parar de olhar para ti»

Há 2h e 33min
Saiu do Secret Story há pouco tempo e já tem um novo desafio: «Fora da zona de conforto»

Saiu do Secret Story há pouco tempo e já tem um novo desafio: «Fora da zona de conforto»

Hoje às 12:55
Ver Mais

Notícias

Sofia Sousa faz direto para comprovar namoro após suspeitas: «Imagina seres tão giro que acham que és IA»

Sofia Sousa faz direto para comprovar namoro após suspeitas: «Imagina seres tão giro que acham que és IA»

Há 1h e 53min
Eva declara-se a Tiago e deixa o Estúdio estupefacto: «Não consigo parar de olhar para ti»

Eva declara-se a Tiago e deixa o Estúdio estupefacto: «Não consigo parar de olhar para ti»

Há 2h e 26min
Maria Botelho Moniz declara-se a vencedor de Reality Show: «Gosto muito de ti»

Maria Botelho Moniz declara-se a vencedor de Reality Show: «Gosto muito de ti»

Há 3h e 46min
Sara abre o coração e fala, pela primeira vez, sobre os planos para o futuro com Hugo: «Eu não penso em...»

Sara abre o coração e fala, pela primeira vez, sobre os planos para o futuro com Hugo: «Eu não penso em...»

Hoje às 17:23
Amiga de Eva expõe detalhes da relação com Diogo e não poupa a mãe do ex-concorrente: «Quer fama»

Amiga de Eva expõe detalhes da relação com Diogo e não poupa a mãe do ex-concorrente: «Quer fama»

Hoje às 16:54
Ver Mais Notícias

Opinião

«Está sempre a chorar, acho uma chatice»: Ariana reage às imagens de Eva após a expulsão de Diogo

«Está sempre a chorar, acho uma chatice»: Ariana reage às imagens de Eva após a expulsão de Diogo

20 abr, 19:41
Inês Morais não poupa Eva: «Ela esqueceu-se de salvar o Tiago, mas fez um teatro na sala»

Inês Morais não poupa Eva: «Ela esqueceu-se de salvar o Tiago, mas fez um teatro na sala»

20 abr, 18:45
Diana Lopes critica postura de Eva: «Tenho dúvidas se ela não quis mesmo não salvar o Tiago»

Diana Lopes critica postura de Eva: «Tenho dúvidas se ela não quis mesmo não salvar o Tiago»

20 abr, 18:45
João Ricardo reage à entrevista de Diogo: «A Ariana está a ser a Eva. A resposta dele está dada»

João Ricardo reage à entrevista de Diogo: «A Ariana está a ser a Eva. A resposta dele está dada»

20 abr, 18:20
Ariana reage às «respostas vagas» de Diogo sobre o futuro entre os dois: «Já estou habituada...»

Ariana reage às «respostas vagas» de Diogo sobre o futuro entre os dois: «Já estou habituada...»

20 abr, 18:20
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Imagens exclusivas! Em lágrimas, Eva tem reação inesperada à expulsão de Diogo: e as confissões surpreendem
03:00

Imagens exclusivas! Em lágrimas, Eva tem reação inesperada à expulsão de Diogo: e as confissões surpreendem

20 abr, 19:39
Ariana reage às «respostas vagas» de Diogo sobre o futuro entre os dois: «Já estou habituada...»
05:16

Ariana reage às «respostas vagas» de Diogo sobre o futuro entre os dois: «Já estou habituada...»

20 abr, 18:20
Há futuro entre Diogo e Ariana? Concorrente faz revelações exclusivas sobre a primeira conversa dos dois a sós
01:02

Há futuro entre Diogo e Ariana? Concorrente faz revelações exclusivas sobre a primeira conversa dos dois a sós

20 abr, 18:14
Liliana e Hugo em confronto nos bastidores da gala por causa de «traições»: as imagens exclusivas da discussão
02:27

Liliana e Hugo em confronto nos bastidores da gala por causa de «traições»: as imagens exclusivas da discussão

20 abr, 17:53
Exclusivo! João Ricardo faz revelação inédita sobre o encontro de bastidores com Ariana
01:44

Exclusivo! João Ricardo faz revelação inédita sobre o encontro de bastidores com Ariana

20 abr, 17:44
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Eva admite ter ultrapassado Diogo: «Para mim está morto»
01:30

Eva admite ter ultrapassado Diogo: «Para mim está morto»

Há 3h e 36min
Eva impactada com a sua VT de apresentação com Diogo: «Não consigo ver a diversão ali»
04:41

Eva impactada com a sua VT de apresentação com Diogo: «Não consigo ver a diversão ali»

Há 3h e 44min
Sara abre o coração e fala, pela primeira vez, sobre os planos para o futuro com Hugo: «Eu não penso em...»

Sara abre o coração e fala, pela primeira vez, sobre os planos para o futuro com Hugo: «Eu não penso em...»

Hoje às 17:23
Tiago reage à sua VT de apresentação: «Arrependo-me de...»
04:34

Tiago reage à sua VT de apresentação: «Arrependo-me de...»

Hoje às 17:22
Finalistas veem VT de apresentação de Eva e Diogo e a reação de Tiago salta à vista
06:15

Finalistas veem VT de apresentação de Eva e Diogo e a reação de Tiago salta à vista

Hoje às 17:01
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Jéssica Galhofas sofre incidente e preocupa fãs

Jéssica Galhofas sofre incidente e preocupa fãs

Hoje às 16:25
Após separação polémica, ex-concorrente do Big Brother assume novo namorado: «Digo sim ao amor»

Após separação polémica, ex-concorrente do Big Brother assume novo namorado: «Digo sim ao amor»

Hoje às 14:43
Há uma mudança que envolve Isaac... e Jéssica Antunes esclarece!

Há uma mudança que envolve Isaac... e Jéssica Antunes esclarece!

Hoje às 12:48
Longe de Soraia Moreira, Daniel Guerreiro fala sobre nova realidade: "Ainda nos estamos a ajustar"

Longe de Soraia Moreira, Daniel Guerreiro fala sobre nova realidade: "Ainda nos estamos a ajustar"

Ontem às 16:11
Apaixonada! Jéssica Galhofas apresenta novo namorado: "Contigo, vale a pena"

Apaixonada! Jéssica Galhofas apresenta novo namorado: "Contigo, vale a pena"

Ontem às 15:57
Ver Mais Outros Sites