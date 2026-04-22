Sofia Sousa faz direto para comprovar namoro após suspeitas: «Imagina seres tão giro que acham que és IA»

Sofia Sousa está em direto no Instagram. Como companhia, tem o seu novo namorado. Com este vídeo, a antiga concorrente pretende provar que está numa relação real e que o namorado não é uma personagem criada por Inteligência Artificial (IA).

Sofia Sousa acaba, assim, de vez com as suspeitas, que punham em causa se o seu novo amor era mesmo um homem real. «Imagina seres tão giro que acham que és IA» , comenta Sofia Sousa, no vídeo.

Sofia Sousa vive uma nova fase amorosa e tem feito questão de a partilhar com os seguidores. A ex-concorrente do Secret Story tem publicado várias fotografias e vídeos ao lado do novo namorado, mostrando-se cúmplice, tranquila e visivelmente apaixonada.