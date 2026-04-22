Sofia Sousa faz direto para comprovar namoro após suspeitas: «Imagina seres tão giro que acham que és IA»

Sofia Sousa está em direto no Instagram. Como companhia, tem o seu novo namorado. Com este vídeo, a antiga concorrente pretende provar que está numa relação real e que o namorado não é uma personagem criada por Inteligência Artificial (IA).
Sofia Sousa acaba, assim, de vez com as suspeitas, que punham em causa se o seu novo amor era mesmo um homem real. «Imagina seres tão giro que acham que és IA» , comenta Sofia Sousa, no vídeo.
As imagens partilhadas por Sofia foram analisadas ao detalhe por alguns utilizadores, que apontaram alegadas “imperfeições” como argumento para sustentar essa teoria, o que rapidamente gerou uma onda de comentários e debate online.
Perante a polémica, Sofia Sousa decidiu reagir e não deixou as críticas sem resposta. Numa das caixas de comentários, a ex-concorrente foi direta: «Jesus. Está chato isso. Sou alguma demente para ficar a postar algo para IA? Gente.».
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