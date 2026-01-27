200 dias: Esta foi a concorrente que esteve mais tempo em realities da TVI. E ainda hoje dá que falar

É assim que está a filha de Sofia Sousa e Tierry Vilson aos 12 anos. As imagens impressionam

Há quem diga quando se entra num reality-show o 'bichinho' fica e é difícil não repetir a experiência. Que o diga esta ex-concorrente que participou em quatro edições diferentes, perfazendo um total de 200 dias fechada numa casa.

Falamos de Sofia Sousa, conhecida na altura por "mãe guerreira" e que é oficialmente a concorrente que passou mais tempo em reality-shows da TVI, tendo participado no Secret Story 4 - onde ficou conhecida - , no Desafio Final 3 - que venceu; no Desafio Final 4 e na Quinta, entre outros.

Em segundo lugar está Érica Silva, que também entrou em quatro edições, mas num total de 181 dias. Cátia Palhinha e Marco Costa são outros dos ex-concorrentes com mais participações e tempo passado em reality-shows.

Recorde-se que Sofia Sousa entrou na quarta edição da Casa dos Segredos com um segredo em comum com o ex-namorado Tierry Vilson: "Temos uma filha". A bebé tinha apenas seis meses quando os pais entraram, mas hoje já tem 12 anos.

Percorra as galerias de fotografias que preparámos para si com as melhores imagens de Sofia Sousa e da filha.