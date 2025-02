Sofia Sousa submeteu-se a intervenção no rosto e os resultados são notórios

Sofia Sousa, ex-concorrente do Secret Story, submeteu-se recentemente a uma intervenção estética no rosto que deixou os seus seguidores impressionados.

A ex-concorrente fez preenchimento labial, rinomodelação, fios de tracção, contorno da mandíbula, projecção do mento, e botox no terço superior. Uma mudança que provocou muito comentários.

Percorra a galeria que preparámos para si e veja até ao fim, pois os resultados desta mudança de Sofia Sousa são notórios.

Recorde-se que Sofia Sousa tem uma filha, Yasmine Dafne, com o também ex-concorrente do Secret Story, Tierry Vilson. Yasmine Dafne é também neta de Teresa Silva, comentadora do Secret Story - Desafio Final,