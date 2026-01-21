Era uma bebé de colo quando os pais entraram num programa da TVI. Hoje está uma "mulher" irreconhecível

Em 2013, o público português acompanhou de perto a participação de Sofia Sousa e Tierry Vilson no Secret Story 4. Na altura, o casal tomou uma decisão que marcou essa edição do reality show: entrar na casa mais vigiada do país deixando cá fora a filha Yasmin Dafne, que tinha apenas seis meses de vida.

Doze anos depois, o tempo passou a uma velocidade impressionante. Yasmin Dafne é hoje uma pré-adolescente, numa fase de grandes mudanças e descobertas. Já não é a bebé que Portugal conheceu, mas uma jovem que começa a afirmar a sua personalidade, com a maturidade própria de quem está a entrar numa nova etapa da vida.

Apesar da curiosidade natural do público, Sofia Sousa e Tierry Vilson têm procurado manter a filha afastada da exposição mediática excessiva, protegendo a sua privacidade e permitindo-lhe crescer de forma tranquila. Ainda assim, a menina surge em algumas partilhas da mãe e da avó, Teresa Silva, mãe de Tierry.

Yasmin Dafne representa, para muitos fãs do Secret Story, a passagem do tempo e a inevitável transformação da vida fora dos ecrãs. De bebé a jovem em crescimento, a sua história é lembrada com carinho, mas também com respeito, numa fase em que o mais importante é que possa continuar a crescer de forma saudável, segura e feliz.

