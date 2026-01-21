Era uma bebé de colo quando os pais entraram num programa da TVI. Hoje está uma "mulher" irreconhecível

Ao Minuto

Viveu num convento e decidiu entrar no Secret Story. 16 anos depois já é mãe e está outra mulher

Filha de Pedro Jorge e Marisa surpreende com declaração de amor especial

O passeio em família que emocionou os seguidores de Pedro Jorge e Marisa

Inédito! Zé expõe zanga grave dos pais dele com Liliana: «Enervaram-se, deixaram as coisas dela»

Exclusivo: Após término com Francisco Monteiro, Bárbara Parada tem novo namorado

As condições alegadamente impostas por Bárbara Parada no namoro com Francisco Monteiro

Cláudio Ramos ‘confronta’ Pedro: “Há alguma coisa que eu tenha dito que tu gostavas de me dizer?”

Pedro recorda passado com Marisa: “Nunca vai voltar”

Leandro já ligou a Pedro. E esta foi a 'resposta' do vencedor do “Secret Story 9”

Pedro revela surpresa com Leandro: “Saímos e apanhamos este choque”

Cláudio Ramos questiona Pedro sobre amizade com Marisa Susana: “É uma amiga cá fora?”

Pedro defende-se das críticas de Cláudio Ramos: “Estamos há 14 dias cá fora e eu gosto da Marisa de maneira igual”

Cláudio Ramos e Pedro ‘confrontam-se’: “Houve atitudes dentro da casa que eu considerei machistas”

Cláudio Ramos 'confronta' Pedro: “Achas que eu tenho uma opinião errada?”

«Destruída», a caminho do funeral do sobrinho, Kina tem afirmação surpreendente sobre Filipe Delgado - Big Brother

«Destruída», a caminho do funeral do sobrinho, Kina tem afirmação surpreendente sobre Filipe Delgado

Leomarte sobre ex-concorrente do “Secret Story”: “Não quero esse fantasma na minha vida”

Leomarte e Diogo Alexandre reagem à morte de Maycon Douglas

“Luto não é espetáculo”. Leomarte e Diogo Alexandre explicam por que não se pronunciaram sobre a morte de Maycon Douglas

Depois de polémica, Leomarte chama Daniela Santo de “emplastra” e afirma: “Tenho medo”

Leomarte avança morte de familiar de ex-concorrente do “Secret Story”

Cláudio Ramos questiona Diogo Alexandre sobre o prémio do “Secret Story”: “Já gastaste o dinheiro todo?”

Leomarte surge ao lado de ex-concorrente e revela comentários: “São um casal lindo”

Ainda há provocações e ciúmes? Saiba como está o amor de Pedro e Marisa após a grande vitória

Como era a vida de Pedro e de Marisa antes de entrarem no Secret Story? Eles contam tudo

Espreite o álbum de fotografias privado de Pedro e Marisa

Era uma bebé de colo quando os pais entraram num programa da TVI. Hoje está uma "mulher" irreconhecível

Os anos passam e os bebés crescem. Veja esta impressionante transformação.

Em 2013, o público português acompanhou de perto a participação de Sofia Sousa e Tierry Vilson no Secret Story 4. Na altura, o casal tomou uma decisão que marcou essa edição do reality show: entrar na casa mais vigiada do país deixando cá fora a filha Yasmin Dafne, que tinha apenas seis meses de vida. 

Doze anos depois, o tempo passou a uma velocidade impressionante. Yasmin Dafne é hoje uma pré-adolescente, numa fase de grandes mudanças e descobertas. Já não é a bebé que Portugal conheceu, mas uma jovem que começa a afirmar a sua personalidade, com a maturidade própria de quem está a entrar numa nova etapa da vida.

Apesar da curiosidade natural do público, Sofia Sousa e Tierry Vilson têm procurado manter a filha afastada da exposição mediática excessiva, protegendo a sua privacidade e permitindo-lhe crescer de forma tranquila. Ainda assim, a menina surge em algumas partilhas da mãe e da avó, Teresa Silva, mãe de Tierry.

Yasmin Dafne representa, para muitos fãs do Secret Story, a passagem do tempo e a inevitável transformação da vida fora dos ecrãs. De bebé a jovem em crescimento, a sua história é lembrada com carinho, mas também com respeito, numa fase em que o mais importante é que possa continuar a crescer de forma saudável, segura e feliz. 

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as melhores imagens de Yasmin Dafne e de Sofia Sousa e Tierry Vilson. 

