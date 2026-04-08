Filha de Sofia Sousa e Tierry Vilson celebra mais um aniversário e está irreconhecível

Sofia Sousa partilhou, este domingo, dia 5, com os seguidores no Instagram, momentos especiais da filha, fruto da relação já terminada com Tierry Vilson.

As imagens foram registadas durante a celebração do 13.º aniversário de Yasmin Dafne , assinalado a 3 de abril, e mostram bem o quanto a jovem já cresceu desde a infância.

«Filha amada», começou por escrever a ex-concorrente do reality show da TVI Secret Story, acrescentando: «Amo-te muito. Obrigada a todos os presentes por este dia tão bonito em família».