Sofia Sousa mostra fotografia rara da filha: e as parecenças com a mãe não passam despercebidas

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Sofia Sousa é muito discreta nas redes sociais, mas não perde uma oportunidade para demonstrar publicamente o amor que sente pela filha, Yasmin Dafne.

Esta terça-feira, 13 de abril, a ex-concorrente do Secret Story recorreu às stories do Instagram para partilhar um registo único da filha que tem em comum com Tierry Vilson, que completou recentemente 13 anos de vida.

Na fotografia, Yasmin surge de óculos de sol, a posar para uma selfie: e as parecenças com a mãe não passam despercebidas.

«Ela é muito neném gostosa», começou por legendar Sofia Sousa. «Amo-te, filha», acrescentou.

Pode ver aqui a fotografia em questão: