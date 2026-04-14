Sofia Sousa mostra fotografia rara da filha: e as parecenças com a mãe não passam despercebidas

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

19:44
Diogo quer que seja Eva a vencedora do programa. E há quem reaja com revolta - Big Brother
05:30

Diogo quer que seja Eva a vencedora do programa. E há quem reaja com revolta

19:35
João Ricardo e Tiago discutem sobre prémio final: «Acha que não mereço vencer» - Big Brother
05:44

João Ricardo e Tiago discutem sobre prémio final: «Acha que não mereço vencer»

19:29
Quem merece ganhar os 100 mil euros? Concorrentes fazem escolhas e o caos instala-se - Big Brother
08:01

Quem merece ganhar os 100 mil euros? Concorrentes fazem escolhas e o caos instala-se

18:33
Ariana comenta imagens de Eva e Tiago na cama. E Marcia responde: «Vamos comparar mãozinhas?» - Big Brother
01:01

Ariana comenta imagens de Eva e Tiago na cama. E Marcia responde: «Vamos comparar mãozinhas?»

18:32
Tiago sente-se injustiçado e revolta-se no confessionário: «A Eva disse que ninguém a defendeu» - Big Brother
03:03

Tiago sente-se injustiçado e revolta-se no confessionário: «A Eva disse que ninguém a defendeu»

18:29
Ariana e Marcia Soares entram em confronto e a tensão aumenta em direto: «Não sabes o que eu penso» - Big Brother
04:56

Ariana e Marcia Soares entram em confronto e a tensão aumenta em direto: «Não sabes o que eu penso»

18:29
«A Eva chora quando quer» Ariana critica postura de Eva no jogo - Big Brother
04:56

«A Eva chora quando quer» Ariana critica postura de Eva no jogo

18:16
«Ela foi traída» Marcia Soares comenta imagens polémicas de Eva e Diogo. E Ariana reage - Big Brother
07:21

«Ela foi traída» Marcia Soares comenta imagens polémicas de Eva e Diogo. E Ariana reage

18:05
Missão de Sara mexe com Diogo. E Ariana reage em direto a todas as imagens - Big Brother
04:47

Missão de Sara mexe com Diogo. E Ariana reage em direto a todas as imagens

17:55
Ana critica jogo de Eva: «Não faz mais nada sem ser viver este drama» - Big Brother
04:17

Ana critica jogo de Eva: «Não faz mais nada sem ser viver este drama»

17:44
Provocação em pleno direto! Adriano Silva Martins recebe Ariana em estúdio com a famosa "camisola amaldiçoada" - Big Brother

Provocação em pleno direto! Adriano Silva Martins recebe Ariana em estúdio com a famosa "camisola amaldiçoada"

17:42
Marcia Soares critica atitudes de Ariana no triângulo com Diogo e Eva: «Quiseste mostrar que ganhaste o prémio» - Big Brother
02:10

Marcia Soares critica atitudes de Ariana no triângulo com Diogo e Eva: «Quiseste mostrar que ganhaste o prémio»

17:40
Marcia Soares e Ariana Miranda entram em desacordo em direto: «Não foi bem assim» - Big Brother
03:54

Marcia Soares e Ariana Miranda entram em desacordo em direto: «Não foi bem assim»

17:35
Ariana analisa imagens de Eva e Diogo: «Ela vai sempre ter com ele» - Big Brother
03:13

Ariana analisa imagens de Eva e Diogo: «Ela vai sempre ter com ele»

17:30
A polémica camisola está de volta. Adriano veste blusa de Ariana - Big Brother
01:13

A polémica camisola está de volta. Adriano veste blusa de Ariana

16:53
Eva abandona dinâmica quase em lágrimas. E Diogo vai atrás: «És mesmo tona» - Big Brother
03:28

Eva abandona dinâmica quase em lágrimas. E Diogo vai atrás: «És mesmo tona»

16:51
Ana acusa Eva de só ter jogo com Diogo: «O que tu passaste aqui foste tu que aceitaste» - Big Brother
07:35

Ana acusa Eva de só ter jogo com Diogo: «O que tu passaste aqui foste tu que aceitaste»

16:40
«És poucachinha» Jéssica sem dó nem piedade contra Eva - Big Brother
03:25

«És poucachinha» Jéssica sem dó nem piedade contra Eva

16:32
Jéssica entra em desacordo com Eva: «Perdeste uma oportunidade de estar calada» - Big Brother
08:26

Jéssica entra em desacordo com Eva: «Perdeste uma oportunidade de estar calada»

15:59
Durante confronto, Sara levanta-se em direção a Tiago: «És egoísta és» - Big Brother
04:28

Durante confronto, Sara levanta-se em direção a Tiago: «És egoísta és»

15:54
Tiago e Sara entram em confronto direto: «Tens o ego inflamado» - Big Brother
04:50

Tiago e Sara entram em confronto direto: «Tens o ego inflamado»

15:51
Ana berra que Eva não merece vencer: «Não és a justa vencedora» - Big Brother
11:00

Ana berra que Eva não merece vencer: «Não és a justa vencedora»

15:36
Ana mostra-se implacável com relação "cordial" entre Eva e Diogo: «Eu não conseguia» - Big Brother
13:11

Ana mostra-se implacável com relação "cordial" entre Eva e Diogo: «Eu não conseguia»

15:33
Ana não tem dúvidas sobre Eva e Diogo: «Estão a jogar» - Big Brother
02:05

Ana não tem dúvidas sobre Eva e Diogo: «Estão a jogar»

15:00
Em lágrimas. Tiago não aguenta a tristeza e este é o motivo - Big Brother
07:36

Em lágrimas. Tiago não aguenta a tristeza e este é o motivo

Acompanhe ao minuto

Sofia Sousa mostra fotografia rara da filha: e as parecenças com a mãe não passam despercebidas

Sofia Sousa mostra fotografia rara da filha: e as parecenças com a mãe não passam despercebidas - Big Brother

Sofia Sousa partilhou um registo raro da filha, Yasmin Dafne, fruto da relação já terminada com Tierry Vilson. A jovem está cada vez mais parecida com a mãe.

Sofia Sousa é muito discreta nas redes sociais, mas não perde uma oportunidade para demonstrar publicamente o amor que sente pela filha, Yasmin Dafne.

Esta terça-feira, 13 de abril, a ex-concorrente do Secret Story recorreu às stories do Instagram para partilhar um registo único da filha que tem em comum com Tierry Vilson, que completou recentemente 13 anos de vida. 

Na fotografia, Yasmin surge de óculos de sol, a posar para uma selfie: e as parecenças com a mãe não passam despercebidas. 

«Ela é muito neném gostosa», começou por legendar Sofia Sousa. «Amo-te, filha», acrescentou. 

Pode ver aqui a fotografia em questão:

Percorra ainda a nossa galeria e veja as melhores fotos de Sofia Sousa com a filha que preparámos para si!

Relacionados

Filha de Sofia Sousa e Tierry Vilson celebra mais um aniversário e está irreconhecível

Lembra-se dele? Escondia o segredo «temos uma filha em comum» e, 13 anos depois, foi pai pela terceira vez

200 dias: Esta foi a concorrente que esteve mais tempo em realities da TVI. E ainda hoje dá que falar

Era uma bebé de colo quando os pais entraram num programa da TVI. Hoje está uma "mulher" irreconhecível
Temas: Sofia Sousa Tierry Vilson Yasmin Dafne Filha

Viral

Provocação em pleno direto! Adriano Silva Martins recebe Ariana em estúdio com a famosa "camisola amaldiçoada"

Provocação em pleno direto! Adriano Silva Martins recebe Ariana em estúdio com a famosa "camisola amaldiçoada"

Há 2h e 10min
Sérgio Duarte assume culpas na zanga com Catarina Miranda e faz revelações inéditas: «Meti-me onde não devia...»

Sérgio Duarte assume culpas na zanga com Catarina Miranda e faz revelações inéditas: «Meti-me onde não devia...»

Há 3h e 49min
Tiago defende Eva em frente a Hugo: «É merecido. Foi a história que lhe calhou, não foi ela que escolheu»

Tiago defende Eva em frente a Hugo: «É merecido. Foi a história que lhe calhou, não foi ela que escolheu»

Hoje às 13:35
Diogo assume estratégia para potenciar o jogo de Tiago e Eva: «Na gala...»

Diogo assume estratégia para potenciar o jogo de Tiago e Eva: «Na gala...»

Hoje às 12:05
Tiago continua preocupado com a "imagem" que passou a Eva e desabafa com Jéssica

Tiago continua preocupado com a "imagem" que passou a Eva e desabafa com Jéssica

Hoje às 10:40
De mãos dadas e mimos pela manhã: Eva e Tiago acordam juntos. Já Diogo, acorda sozinho

De mãos dadas e mimos pela manhã: Eva e Tiago acordam juntos. Já Diogo, acorda sozinho

Hoje às 01:28
Mais Viral

Mais Vistos

«Uma mulher de valor»: Esta concorrente do Secret Story conquistou Manuel Luís Goucha. E não é Eva

«Uma mulher de valor»: Esta concorrente do Secret Story conquistou Manuel Luís Goucha. E não é Eva

Hoje às 11:30
Manuel Luís Goucha lamenta morte

Manuel Luís Goucha lamenta morte

25 set 2025, 12:45
Choque total: Estrela dos realities morre aos 30 anos e a causa já foi revelada

Choque total: Estrela dos realities morre aos 30 anos e a causa já foi revelada

Hoje às 15:27
Ariana é expulsa. Diogo fica em choque e Eva bate palmas de alegria. Estas são as imagens mais marcantes da noite

Ariana é expulsa. Diogo fica em choque e Eva bate palmas de alegria. Estas são as imagens mais marcantes da noite

Ontem às 00:35
Dolly Martinez

Dolly Martinez

Hoje às 15:25
Ver Mais

Notícias

Provocação em pleno direto! Adriano Silva Martins recebe Ariana em estúdio com a famosa "camisola amaldiçoada"

Provocação em pleno direto! Adriano Silva Martins recebe Ariana em estúdio com a famosa "camisola amaldiçoada"

Há 2h e 10min
Sofia Sousa mostra fotografia rara da filha: e as parecenças com a mãe não passam despercebidas

Sofia Sousa mostra fotografia rara da filha: e as parecenças com a mãe não passam despercebidas

Há 3h e 8min
Sérgio Duarte assume culpas na zanga com Catarina Miranda e faz revelações inéditas: «Meti-me onde não devia...»

Sérgio Duarte assume culpas na zanga com Catarina Miranda e faz revelações inéditas: «Meti-me onde não devia...»

Há 3h e 49min
Um autêntico show. Carolina Pinto faz mudança de visual e está a deixar os fãs ao rubro

Um autêntico show. Carolina Pinto faz mudança de visual e está a deixar os fãs ao rubro

Há 3h e 57min
Choque total: Estrela dos realities morre aos 30 anos e a causa já foi revelada

Choque total: Estrela dos realities morre aos 30 anos e a causa já foi revelada

Hoje às 15:27
Ver Mais Notícias

Opinião

Bruna Gomes implacável com Ariana: «Do lugar onde uma mulher sai a chorar, dificilmente a próxima vai sair a sorrir»

Bruna Gomes implacável com Ariana: «Do lugar onde uma mulher sai a chorar, dificilmente a próxima vai sair a sorrir»

Ontem às 00:49
«Tu fugiste de uma guerra e foste entrar numa outra»: De lágrima no olho, Flávio Furtado dá opinião a Ariana

«Tu fugiste de uma guerra e foste entrar numa outra»: De lágrima no olho, Flávio Furtado dá opinião a Ariana

Ontem às 00:45
«Gostava de ter a Eva como nora?»: Mãe de Tiago deixa tudo “em pratos limpos”

«Gostava de ter a Eva como nora?»: Mãe de Tiago deixa tudo “em pratos limpos”

12 abr, 23:40
«O ranço que eles criaram pela Liliana foi totalmente desproporcional»: Bruna Gomes crítica “ataques” a concorrente

«O ranço que eles criaram pela Liliana foi totalmente desproporcional»: Bruna Gomes crítica “ataques” a concorrente

12 abr, 22:19
Teresa Silva e Adriano Silva Martins discordam em direto. E o motivo é Diogo

Teresa Silva e Adriano Silva Martins discordam em direto. E o motivo é Diogo

7 abr, 00:17
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Diogo confirma que está a fazer tudo para fazer a Eva vencedora. Veja as imagens
01:35

Diogo confirma que está a fazer tudo para fazer a Eva vencedora. Veja as imagens

Ontem às 10:14
Após expulsão, foi assim que Ariana foi recebida em estúdio
04:09

Após expulsão, foi assim que Ariana foi recebida em estúdio

Ontem às 00:45
Diogo fala pela primeira vez após expulsão de Ariana
01:42

Diogo fala pela primeira vez após expulsão de Ariana

Ontem às 00:16
Liliana usou ou não Eva no apelo ao voto? As imagens não mentem e geram burburinho na casa
03:58

Liliana usou ou não Eva no apelo ao voto? As imagens não mentem e geram burburinho na casa

12 abr, 22:01
Exclusivo: Norberto traz novidades sobre história com Catarina. E já há data para desenvolvimentos
02:34

Exclusivo: Norberto traz novidades sobre história com Catarina. E já há data para desenvolvimentos

9 abr, 19:53
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Sérgio Duarte assume culpas na zanga com Catarina Miranda e faz revelações inéditas: «Meti-me onde não devia...»

Sérgio Duarte assume culpas na zanga com Catarina Miranda e faz revelações inéditas: «Meti-me onde não devia...»

Há 3h e 49min
Um autêntico show. Carolina Pinto faz mudança de visual e está a deixar os fãs ao rubro

Um autêntico show. Carolina Pinto faz mudança de visual e está a deixar os fãs ao rubro

Há 3h e 57min
Choque total: Estrela dos realities morre aos 30 anos e a causa já foi revelada

Choque total: Estrela dos realities morre aos 30 anos e a causa já foi revelada

Hoje às 15:27
Sucesso internacional: Este ex-concorrente surpreende ao entrar na série do momento

Sucesso internacional: Este ex-concorrente surpreende ao entrar na série do momento

Hoje às 12:50
Tem um casamento no verão? Este vestido de Bruna Gomes é a opção perfeita

Tem um casamento no verão? Este vestido de Bruna Gomes é a opção perfeita

Hoje às 12:19
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Provocação em pleno direto! Adriano Silva Martins recebe Ariana em estúdio com a famosa "camisola amaldiçoada"

Provocação em pleno direto! Adriano Silva Martins recebe Ariana em estúdio com a famosa "camisola amaldiçoada"

Há 2h e 10min
Sofia Sousa mostra fotografia rara da filha: e as parecenças com a mãe não passam despercebidas

Sofia Sousa mostra fotografia rara da filha: e as parecenças com a mãe não passam despercebidas

Há 3h e 8min
Em lágrimas. Eva isola-se no jardim e chora: «Vou fazer o meu luto...»
08:08

Em lágrimas. Eva isola-se no jardim e chora: «Vou fazer o meu luto...»

Hoje às 14:00
Tiago defende Eva em frente a Hugo: «É merecido. Foi a história que lhe calhou, não foi ela que escolheu»
01:44

Tiago defende Eva em frente a Hugo: «É merecido. Foi a história que lhe calhou, não foi ela que escolheu»

Hoje às 13:35
Ana volta a «encostar» Diogo à parede em relação a Eva. O motivo está relacionado com o prémio
04:24

Ana volta a «encostar» Diogo à parede em relação a Eva. O motivo está relacionado com o prémio

Hoje às 12:26
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Nova polémica! Liliana Oliveira condena Catarina Miranda: "A falta de coerência desta rapariga"

Nova polémica! Liliana Oliveira condena Catarina Miranda: "A falta de coerência desta rapariga"

Há 1h e 29min
"Amo-te para sempre": carta de amor deixa Marcia Soares sem palavras!

"Amo-te para sempre": carta de amor deixa Marcia Soares sem palavras!

Há 3h e 4min
Emigrada, Soraia Moreira não baixa os braços e toma decisão importante

Emigrada, Soraia Moreira não baixa os braços e toma decisão importante

Hoje às 15:41
Ao lado da mulher, Sérgio Duarte faz revelação... que envolve Catarina Miranda: "Nunca disse isto à Vanda"

Ao lado da mulher, Sérgio Duarte faz revelação... que envolve Catarina Miranda: "Nunca disse isto à Vanda"

Hoje às 15:19
Sérgio Duarte revela motivo da zanga com Catarina Miranda: «Estou a assumir a culpa»

Sérgio Duarte revela motivo da zanga com Catarina Miranda: «Estou a assumir a culpa»

Hoje às 11:04
Ver Mais Outros Sites