Esta ex-concorrente colocou implantes nas maminhas. O antes e depois impressiona

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Francisco Monteiro critica Afonso, e Catarina Miranda é 'metida ao barulho': «Se não fossem os fãs dela...» - Big Brother
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Francisco Monteiro surpreende ao defender Afonso: «Ele gozou com a cara deles todos» - Big Brother
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Gritos sem fim. Caos instala-se e Afonso volta a estar no centro da discussão: «Lavar roupa suja!» - Big Brother
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Pedro Jorge no centro da discussão. Liliana exalta-se com Nufla: «Tu és estratega, não é de coração!» - Big Brother
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Discussão acesa na casa... por causa do Gangue dos Frescos: «Afastaram-se de mim, saíram!» - Big Brother
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De costas voltadas? Nufla perde a cabeça com Pedro Jorge: «Se eu fosse má pessoa...» - Big Brother
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Gritos e provocações. Sara 'atira-se' a Ariana e o clima azeda: «Ficaste ressabiada» - Big Brother
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Luzia sai em defesa de Pedro Jorge e deixa todos estupefactos: «Respeito? Admiração?» - Big Brother
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Nufla perde as estribeiras com Liliana e Leandro por causa de Pedro Jorge: «Têm dor de coto!» - Big Brother
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Só aparece nos diretos? João Ricardo reage às críticas de Liliana: «Vais ficar mal na fotografia...» - Big Brother
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Sara aponta o dedo a Pedro Jorge e recebe 'ataque cerrado' dos colegas: «Tu disseste o mesmo!» - Big Brother
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O antes e depois foi partilhado nas redes sociais e pode impressioná-lo.

Solange Tavares surpreendeu os seguidores com uma transformação estética. A ex-concorrente do Big Brother 2025 submeteu-se a uma cirurgia de aumento mamário e o resultado já circula nas redes sociais, partilhado pela própria clínica onde a operação foi realizada.

As diferenças são notórias no vídeo divulgado, que descreve ao pormenor o procedimento realizado:

«E esta transformação da Solange Tavares? 💁🏻‍♀️✨ - Cirurgia de aumento mamário com próteses de gel coesivo de silicone de 290cc; - Realizada com anestesia local e sedação, em regime ambulatório (sem necessidade de internamento).»

Veja aqui o antes e depois: 

Na caixa de comentários, os elogios não tardaram. Os seguidores destacaram, sobretudo, o resultado natural da intervenção: «Como eu adoro super natural sem exagero ficou top», «Uhh deve ser das primeiras transformações que adoro. Super natural. Parabéns!», «Tá espetacular, super natural, nada exagerado. Excelentes profissionais», entre muitas outras reações positivas.

De recordar que Solange Tavares está noiva de Nelson Fernandes, também ex-concorrente do Big Brother. O casal já tem data marcada para o casamento e o grande dia está previsto para o verão de 2027.

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