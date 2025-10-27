Após assumir namoro com Nelson Fernandes, Solange Tavares deixa fãs em êxtase com novidade: «Este sonho é nosso»

Para quem não tinha nada, Solange Tavares e Dinis Almeida estão inseparáveis: e estas novas imagens são a prova disso

Solange Tavares não podia estar mais feliz! Depois de tornar pública a relação com Nelson Fernandes, a ex-concorrente do Big Brother 2025 vive mais um sonho e dá um passo gigante na sua vida pessoal e profissional.

A novidade foi dada pela própria, através das redes sociais: Solange Tavares prepara-se para abrir um salão de cabeleireiro em nome próprio e recebeu o máximo apoio do namorado, a quem aproveitou para agradecer na hora da revelação deste novo projeto.

«Hoje o meu coração transborda de gratidão e alegria. Entrar neste espaço e ver que o meu sonho vai ganhar vida é uma sensação que nem consigo descrever. Foram dias de dúvidas, de cansaço… mas também de esperança e amor», começou por escrever, na legenda de um vídeo em que mostra as primeira imagens do seu espaço.



«Ao meu namorado , que esteve sempre ao meu lado — . Nunca me deixou desistir, acreditou em mim mesmo quando eu duvidei, e mostrou-me o verdadeiro significado de estar junto. 🤍 @ptnelson89. Este sonho é meu, mas também é nosso. É a prova de que quando há amor, força e união, tudo é possível. ✨», acrescentou.

Nelson não ficou indiferente à declaração de amor da namorada e comentou a publicação: «Apenas mais uma conquista de mutas que faremos juntos ❤️ conta sempre comigo amor 🥰».

Mas não foi o único: vários fãs de Solange Tavares ficaram radiantes com a novidade. «Parabéns princesa, o maior sucesso ❤️», «É isso mesmo! ❤️ FORÇA! Vai tudo correr bem», «Parabéns Amiga! Novo salão, nova fase e muito sucesso pela frente!», «Vai com tudo maravilhosa❤️que seja uma etapa repleta de muito sucesso e coisas maravilhosas✨️», «Muitos parabéns e que isto seja apenas o início de uma aventura 😁», são alguns dos comentários que se podem ler.