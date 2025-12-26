Após pedir Solange Tavares em casamento, Nelson Fernandes revela detalhe importante sobre a cerimónia

Solange Tavares e Nelson Fernandes estão noivos! O personal trainer decidiu pedir a namorada em casamento na Véspera de Natal, após quatro meses de relação, e, agora, já se sabem pormenores sobre a cerimónia que vão preparar.

«O casamento está planeado para 2027, porque, agora, estamos mais concentrados na abertura do salão dela, no meu ginásio, que está a passar por uma remodelação. Estamos focados na estabilidade para o nosso futuro, para termos filhos (ela, pelo menos, quer três)», revelou Nelson Fernandes, em declarações à Selfie.

Os dois ex-concorrentes do Big Brother assumiram o namoro em agosto deste ano e agora dão o próximo passo na relação com um pedido de casamento muito emocionante.

Nas redes sociais, Solange Tavares partilhou o vídeo do momento e mostrou-se radiante: «Disse SIM ao amor da minha vida. Fui apanhada completamente de surpresa, com o coração a transbordar e o tempo a parar. Esse homem é, sem qualquer dúvida, a minha alma gémea - o amor da minha vida», escreveu.

«Hoje sei que nunca foi uma questão de tempo, mas sim de clareza. Porque quando é real, não há hesitações. Tudo aquilo com que sempre sonhei - construir a minha família, o meu lugar seguro - está finalmente a começar. E ontem, numa das noites mais especiais do ano, fui pedida em casamento!», acrescentou.

Para rematar, Solange Tavares sublinhou: «I SAID YEEEEEEEEEES! 👰‍♀️🤵‍♂️💒🤍 Amo-te eternamente».