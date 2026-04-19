Estes ex-concorrentes do Big Brother estão noivos. E já há data e local para o casamento

Solange Tavares e Nelson Fernandes estão noivos e já têm a data do casamento marcada e local para a festa. O casal, que se conheceu após passagens por edições distintas do Big Brother, esteve esta sexta-feira, dia 18 de abril de 2026, no programa Dois às 10, da TVI, onde revelou todos os detalhes da tão aguardada boda.

Os dois tornaram-se noivos em dezembro de 2025 e, desde então, têm vivido um período de grande felicidade tanto a nível pessoal como profissional. Foi durante a conversa com Cláudio Ramos que Nelson Fernandes fez o grande anúncio:

«Vamos anunciar aqui: será no dia 9 de julho de 2027».

O casal adiantou ainda que a cerimónia decorrerá na Quinta de Santo André, uma quinta situada entre Barcelos e Esposende, no distrito de Braga.

Recorde-se que Solange Tavares e Nelson Fernandes nunca se cruzaram dentro da casa mais famosa de Portugal, tendo sido já fora do reality show que a relação floresceu, numa história de amor que promete culminar num casamento de sonho no verão de 2027.