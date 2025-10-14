Novo passo na relação? Solange Tavares e Nelson Fernandes anunciam: «Já somos uma família»

Veja as fotos de Nélson Fernandes, o ex-concorrente fisiculturista, que o vão deixar de 'queixo caído'!

Não resultou com Dinis Almeida, mas o amor venceu. Solange Tavares em relação com outro ex-concorrente

O amor está no ar para Solange Tavares e Nelson Fernandes, dois ex-concorrentes de reality shows da TVI que não escondem a felicidade que estão a viver. O casal tem partilhado nas redes sociais várias fotografias apaixonadas, mostrando-se cúmplice e radiante nesta nova fase da relação.

Entre declarações de amor e registos ternos, Solange Tavares, que participou no “Big Brother 2025”, decidiu abrir um pouco mais do coração ao responder a perguntas dos fãs. Quando questionada sobre se o casal pensa formar família em breve, a ex-concorrente foi clara e emocionada:

“Nós já somos uma família. Para já, a dois, mas já somos.”

A resposta encantou os seguidores, que têm acompanhado de perto o relacionamento entre Solange Tavares e Nelson Fernandes. Num outro momento, uma fã quis saber como tem sido esta nova fase a dois, ao que Solange Tavares respondeu com um texto carregado de sentimento, destacando o companheirismo, o respeito e a paz que encontrou ao lado de Nelson Fernandes.

Os dois ex-participantes de reality shows têm partilhado momentos do dia a dia, viagens e gestos de carinho que mostram a solidez da relação e o carinho mútuo que os une.

Recentemente, a ex-concorrente partilhou uma série de novos registos ao lado do namorado, e na legenda, escreveu o seguinte: "Ainda não vos tinha mostrado as fotos desse dia, o dia em que nos tornamos namorados. 🥹 Um sim cheio de emoção, e a certeza que um novo capítulo ali começava. 🤍 13.07.2025 🤍"

Veja, em baixo, a publicação original.

Em cima, veja a galeria de imagens românticas de Solange Tavares e Nelson Fernandes, o casal que está a conquistar o público com a sua autenticidade e amor genuíno.