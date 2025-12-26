Quatro meses após assumir namoro, esta ex-concorrente é pedida em casamento. As imagens aqui

Esta ex-concorrente tem motivos para celebrar: cerca de quatro meses após tornar pública a relação com outro participante de reality-shows, é agora pedida em casamento no Natal e não podia estar mais feliz.

Falamos de Solange Tavares, ex-concorrente do Big Brother 2025 que está então noiva de Nelson Tavares, que entrou no Big Brother 2024.

Os dois ex-concorrentes assumiram o namoro em agosto deste ano e agora dão o próximo passo na relação com um pedido de casamento muito emocionante.

Nas redes sociais, Solange Tavares partilhou o vídeo do momento e mostrou-se radiante: «Disse SIM ao amor da minha vida. Fui apanhada completamente de surpresa, com o coração a transbordar e o tempo a parar.

Esse homem é, sem qualquer dúvida, a minha alma gémea — o amor da minha vida», escreveu.



«Hoje sei que nunca foi uma questão de tempo, mas sim de clareza. Porque quando é real, não há hesitações.

Tudo aquilo com que sempre sonhei — construir a minha família, o meu lugar seguro — está finalmente a começar.

E ontem, numa das noites mais especiais do ano, fui pedida em casamento!», acrescentou.

Para rematar, Solange Tavares sublinhou: «I SAID YEEEEEEEEEES! 👰‍♀️🤵‍♂️💒🤍 Amo-te eternamente».