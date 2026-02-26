Sondagem Secret Story: Quais são as novidades do ranking de popularidade desta semana?

Já saiu o novo ranking de Popularidade do Secret Story 10, que avalia os concorrentes mais e menos gostados pelo público todas as semanas.
Esta semana há muitas novidades: O pódio é composto por Ricky em primeiro lugar com uma percentagem de 79% de aprovação, contra apenas 21% de reprovação dos portugueses. Em segundo lugar está Liliana e em terceiro Pedro.
No meio da tabela está Catarina. Já no final do ranking está Norberto na penúltima posição e Luzia na última.
Veja todas as posições em baixo:
1º Ricky
2º Liliana
3º Pedro
4º Eva
5º Jéssica
6º Diogo
7º João
8º Hugo
9º Catarina
10º Ana
11º Ricardo João
12º Hélder
13º Ariana
14º Tiago
15º Diana Dora
16º Sara
17º Norberto
18º Luzia