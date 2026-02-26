Sondagem Secret Story: Quais são as novidades do ranking de popularidade desta semana?

Já saiu o novo ranking de Popularidade do Secret Story 10, que avalia os concorrentes mais e menos gostados pelo público todas as semanas.

Esta semana há muitas novidades: O pódio é composto por Ricky em primeiro lugar com uma percentagem de 79% de aprovação, contra apenas 21% de reprovação dos portugueses. Em segundo lugar está Liliana e em terceiro Pedro.

No meio da tabela está Catarina. Já no final do ranking está Norberto na penúltima posição e Luzia na última.

Veja todas as posições em baixo:

1º Ricky

2º Liliana

3º Pedro

4º Eva

5º Jéssica

6º Diogo

7º João

8º Hugo

9º Catarina

10º Ana

11º Ricardo João

12º Hélder

13º Ariana

14º Tiago

15º Diana Dora

16º Sara

17º Norberto

18º Luzia