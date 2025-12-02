Após separação, Sónia Jesus exibe lado mais sexy e a Internet não fica indiferente

Sónia Jesus voltou a chamar a atenção nas redes sociais ao partilhar um registo noturno onde surge com um look arrojado e cheio de confiança. A ex-concorrente de reality shows, que nos últimos meses tem mostrado uma postura mais segura e determinada, apareceu com um outfit que rapidamente se destacou entre os seguidores.

Na fotografia, Sónia surge com um top brilhante estilo corset, combinado com calças e casaco preto, criando um visual marcante. A maquilhagem intensa, o cabelo solto e liso completaram o look, o que reforçou a sua imagem de confiante.

Com este novo registo, Sónia Jesus volta a provar que continua presente no digital, mostrando-se sexy e confiante.

Recorde que, Sónia Jesus viveu um momento especial em julho, quando completou 33 anos e foi surpreendida com um pedido de casamento que parecia marcar um novo capítulo de felicidade. Durante a festa, Vitó ajoelhou-se em frente a todos, com direito a fogo de artifício, e oficializou o noivado. Emocionada, Sónia afirmou sentir, finalmente, um pedido verdadeiro e garantiu que no dia seguinte começaria a preparar o casamento.

Agora, porém, a possibilidade de separação apanha muitos fãs desprevenidos. As suspeitas surgiram após Sónia eliminar das redes sociais todas as fotografias em que surgia ao lado de Vitó, um gesto simbólico que levantou dúvidas sobre o estado da relação e deixou no ar uma questão inevitável: terá o noivado chegado ao fim?