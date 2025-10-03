Ao Minuto

A enfrentar alegada separação, Sónia Jesus manifesta-se: «O meu coração merece»

  • Secret Story
  • Há 3h e 32min
A enfrentar alegada separação, Sónia Jesus manifesta-se: «O meu coração merece» - Big Brother

A ex-concorrente enfrenta uma fase difícil.

Sónia Jesus tem sido notícia nos últimos dias por estar a enfrentar uma alegada separação de Vítor Soares, que ainda não foi confirmada oficialmente por nenhum dos dois. 

Nas redes sociais e após os rumores desta situação, a ex-concorrente do Big Brother quebrou o silêncio com uma frase enigmática: «Tá tão quieto, está pensando em quê? Por favor, senhor, me permita ser feliz, depois de tudo o que passei, tu sabes que o meu coração merece». 

Recorde-se que a alegada separação de Sónia Jesus foi comentada no programa 'Dois às 10' da TVI, onde foram revelados novos detalhes, que desmentem a primeira versão da história.

«Ao contrário do que está a ser dito que foi o Vitó que terminou o casamento não, foi uma decisão da Sónia», contou Gonçalo Quinaz, que falou com uma fonte próxima da família.

Já Cristina Ferreira mostrou-se triste com esta separação: «Ficámos muito tristes porque agora vem a notícia de que o Vitó e a Sónia Jesus, que estiveram aqui felizes e contentes a falar do casamento, estão separados, não há mais casamento para ninguém».

«Isto deixa-me muito triste, ela estava a falar com uma felicidade tão grande… é que ele esteve preso e ela esteve este tempo todo à espera dela», comentou a apresentadora. 

Cristina rematou: «Se for melhor para os dois estarem separados que estejam. Um beijinho para a Sónia, nós tentámos falar com ela, ela não atendeu o telefone, deve estar numa fase difícil de não querer falar, no seu direito. Enviamos um beijinho e que corra tudo bem, que os filhos estejam bem que é o que importa»

Sónia Jesus: o apoio incondicional durante a prisão de Vitó

Em 2023, o casal enfrentou um dos momentos mais difíceis da sua história de amor, quando Vitó foi condenado a três anos de prisão efetiva por tráfico de droga. Parte da pena foi cumprida atrás das grades e outra em regime de prisão domiciliária, até que, em junho deste ano, o companheiro de Sónia Jesus recuperou a liberdade.

Nessa altura, Sónia Jesus não escondeu a alegria e sublinhou, em entrevista a Cristina Ferreira no programa Dois às 10, que nunca deixou de apoiar Vitó: "Foi público, toda a gente sabe, que vivi uma fase muito difícil da minha vida, mas em momento algum me vitimizei ou me escondi."

A empresária estava grávida de quatro meses quando o companheiro foi preso e recordou que viveu esse período com foco nos filhos: "Comecei a focar-me nos meus filhos e esqueci-me da minha gravidez."

Veja, no vídeo em baixo, um dos momentos dessa entrevista. 

Apesar das críticas, Sónia Jesus sempre afirmou que o seu objetivo foi não “virar as costas” ao pai dos seus filhos, acreditando que Vitó tinha mudado.

Do pedido de casamento à suspeita de separação

Em julho, quando completou 33 anos, Sónia Jesus foi surpreendida com um pedido de casamento que parecia selar um novo capítulo feliz. Durante a festa de aniversário, Vitó ajoelhou-se em frente a todos, com direito a fogo de artifício, e pediu a empresária em casamento.

Veja, no vídeo em baixo, o pedido de casamento oficial. 

Na altura, emocionada, a ex-Big Brother disse: "Estou oficialmente noiva. Sei que o meu pedido de casamento foi em direto, para um milhão de espetadores, mas amanhã eu vou marcar o casamento porque hoje eu senti verdadeiramente este pedido."

Por isso, a possibilidade de rutura surpreende ainda mais os fãs do casal. Para já, as suspeitas recaem sobretudo no gesto simbólico de Sónia Jesus ter eliminado as imagens com Vitó das redes sociais, deixando no ar a questão: terá mesmo acabado o noivado?

Ainda esta quarta-feira, a empresária publicou um vídeo em que assinalou o dia de aniversário da sua filha mais velha, Maiara Filipa.

 

Em cima, veja as galerias de imagens da ex-concorrente e de Vitó que preparámos para si.

 

 

 

