Sónia Jesus «fecha ciclo» da separação mais poderosa do que nunca: «Gostosa; gatona»

Ao Minuto

13:06
Fábio faz massagem a Liliana e atira: «Agora é que vai ser bom, acordar e adormecer à tua beira» - Big Brother
01:39

Fábio faz massagem a Liliana e atira: «Agora é que vai ser bom, acordar e adormecer à tua beira»

12:50
Enquanto uns limpam, Vera e Dylan têm momento ‘quente’ no sofá com beijos apaixonados - Big Brother
01:42

Enquanto uns limpam, Vera e Dylan têm momento ‘quente’ no sofá com beijos apaixonados

12:32
Marisa e Marisa Susana implacáveis: «Ela procura para ter palco (…) quer aparecer em tudo» - Big Brother
04:19

Marisa e Marisa Susana implacáveis: «Ela procura para ter palco (…) quer aparecer em tudo»

12:18
A discussão mais forte deste Secret Story: Pedro passa-se com Lídia e colegas intervêm - Big Brother

A discussão mais forte deste Secret Story: Pedro passa-se com Lídia e colegas intervêm

12:10
O momento mais tenso desta edição: A ‘fúria’ de Pedro Jorge com Lídia em imagens - Big Brother

O momento mais tenso desta edição: A ‘fúria’ de Pedro Jorge com Lídia em imagens

11:32
Má-língua de manhã entre três concorrentes? «Há aqui pessoas com muita maldade» - Big Brother
03:53

Má-língua de manhã entre três concorrentes? «Há aqui pessoas com muita maldade»

11:22
Mariana confessa: «Ela tem um jogo que eu não gosto» - Big Brother
01:33

Mariana confessa: «Ela tem um jogo que eu não gosto»

10:42
Lídia critica Marisa Susana: «Teve de necessidade que tivessem pena dela, não aguentou a pressão» - Big Brother
01:09

Lídia critica Marisa Susana: «Teve de necessidade que tivessem pena dela, não aguentou a pressão»

10:39
Fábio e Liliana em momento de intimidade ao acordar: «Estamos cada vez mais próximos» - Big Brother
03:48

Fábio e Liliana em momento de intimidade ao acordar: «Estamos cada vez mais próximos»

10:16
Liliana confessa estar preocupada com «a imagem que passa lá para fora». E esta é a reação de Fábio - Big Brother
06:23

Liliana confessa estar preocupada com «a imagem que passa lá para fora». E esta é a reação de Fábio

10:13
Fábio desabafa com Liliana: «Seria injusto eu sair agora por causa disso, tenho receio» - Big Brother
05:13

Fábio desabafa com Liliana: «Seria injusto eu sair agora por causa disso, tenho receio»

10:11
Agarradinho a Liliana e com as mãos nas pernas dela, Fábio garante: «Não estou a fazer jogo contigo» - Big Brother
05:14

Agarradinho a Liliana e com as mãos nas pernas dela, Fábio garante: «Não estou a fazer jogo contigo»

10:09
Liliana e Fábio conversam sobre o futuro e a relação com Zé é tema - Big Brother
04:32

Liliana e Fábio conversam sobre o futuro e a relação com Zé é tema

10:07
Liliana com medo de ser expulsa no domingo. Veja a conversa com Fábio - Big Brother
01:58

Liliana com medo de ser expulsa no domingo. Veja a conversa com Fábio

10:04
Proximidade máxima: Liliana e Fábio aos beijinhos e abraços na casa de banho - Big Brother
01:14

Proximidade máxima: Liliana e Fábio aos beijinhos e abraços na casa de banho

10:04
Liliana e Fábio não se largam. Nem a lavar os dentes… - Big Brother
03:35

Liliana e Fábio não se largam. Nem a lavar os dentes…

10:01
Pedro não cala revolta: «Eu não posso admitir (…) vim para aqui para fazer amigos, ou quê?» - Big Brother
03:05

Pedro não cala revolta: «Eu não posso admitir (…) vim para aqui para fazer amigos, ou quê?»

09:59
Marisa avisa Pedro: «Vais passar lá para fora uma pessoa agressiva» - Big Brother
01:01

Marisa avisa Pedro: «Vais passar lá para fora uma pessoa agressiva»

09:27
Imagens do momento: Sandro tenta convencer Liliana a terminar com Zé. E a reação dela chocou todos - Big Brother
04:01

Imagens do momento: Sandro tenta convencer Liliana a terminar com Zé. E a reação dela chocou todos

09:23
O momento mais esperado: Pedro dá abraço emocionado à mulher, Marisa - Big Brother
01:09

O momento mais esperado: Pedro dá abraço emocionado à mulher, Marisa

09:22
Casa celebra aniversário de Marisa, mas Pedro continua lavado em lágrimas. E não é o único - Big Brother
05:17

Casa celebra aniversário de Marisa, mas Pedro continua lavado em lágrimas. E não é o único

09:22
Marisa recebe presente de aniversário especial e não contém a emoção - Big Brother
02:19

Marisa recebe presente de aniversário especial e não contém a emoção

09:10
Marta Cardoso diz que Liliana ainda não acabou tudo e Marcia Soares surpreende: «O Zé já» - Big Brother
04:40

Marta Cardoso diz que Liliana ainda não acabou tudo e Marcia Soares surpreende: «O Zé já»

09:08
Mimos e ciúmes: Química entre Fábio e Liliana é cada vez mais forte. E as imagens falam por si - Big Brother
03:16

Mimos e ciúmes: Química entre Fábio e Liliana é cada vez mais forte. E as imagens falam por si

08:46
Pedro não contém as lágrimas, após confronto e fecha-se no WC: «Eu tenho pessoas lá fora» - Big Brother
04:26

Pedro não contém as lágrimas, após confronto e fecha-se no WC: «Eu tenho pessoas lá fora»

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Sónia Jesus «fecha ciclo» da separação mais poderosa do que nunca: «Gostosa; gatona»

  • Secret Story
  • Há 1h e 6min
Sónia Jesus «fecha ciclo» da separação mais poderosa do que nunca: «Gostosa; gatona» - Big Brother

Sónia Jesus pôs os rumores de lado e mostrou-se mais bonita do que nunca.

Sónia Jesus tem sido notícia nos últimos dias por estar a enfrentar uma alegada separação de Vítor Soares, que ainda não foi confirmada oficialmente por nenhum dos dois. 

Esta sexta-feira a ex-concorrente do Big Brother pôs os rumores de lado e surgiu mais poderosa do que nunca, com um visual renovado, que somou elogios nas redes sociais. 

 

«MULHER DO CAR@ÇAS!🔥🔥; MEU DEUS!! Porque todas ganhamos vida? 🔥👏🏼; A mais linda do MUNDO. A verdadeira DIVA DAS DIVAS ❤️ uma verdadeira gostozaaaaa; Linda gatona maravilhosa; Glow up para fechar um ciclo e iniciar outro ❤️ mais hermosa que nunca !!!», lê-se na caixa de comentários. 

Já na quinta-feira, Sónia Jesus tinha quebrado o silêncio com uma frase enigmática: «Tá tão quieto, está pensando em quê? Por favor, senhor, me permita ser feliz, depois de tudo o que passei, tu sabes que o meu coração merece». 

Recorde-se que a alegada separação de Sónia Jesus foi comentada no programa 'Dois às 10' da TVI, onde foram revelados novos detalhes, que desmentem a primeira versão da história.

«Ao contrário do que está a ser dito que foi o Vitó que terminou o casamento não, foi uma decisão da Sónia», contou Gonçalo Quinaz, que falou com uma fonte próxima da família.

Já Cristina Ferreira mostrou-se triste com esta separação: «Ficámos muito tristes porque agora vem a notícia de que o Vitó e a Sónia Jesus, que estiveram aqui felizes e contentes a falar do casamento, estão separados, não há mais casamento para ninguém».

«Isto deixa-me muito triste, ela estava a falar com uma felicidade tão grande… é que ele esteve preso e ela esteve este tempo todo à espera dela», comentou a apresentadora. 

Cristina rematou: «Se for melhor para os dois estarem separados que estejam. Um beijinho para a Sónia, nós tentámos falar com ela, ela não atendeu o telefone, deve estar numa fase difícil de não querer falar, no seu direito. Enviamos um beijinho e que corra tudo bem, que os filhos estejam bem que é o que importa»

Sónia Jesus: o apoio incondicional durante a prisão de Vitó

Em 2023, o casal enfrentou um dos momentos mais difíceis da sua história de amor, quando Vitó foi condenado a três anos de prisão efetiva por tráfico de droga. Parte da pena foi cumprida atrás das grades e outra em regime de prisão domiciliária, até que, em junho deste ano, o companheiro de Sónia Jesus recuperou a liberdade.

Nessa altura, Sónia Jesus não escondeu a alegria e sublinhou, em entrevista a Cristina Ferreira no programa Dois às 10, que nunca deixou de apoiar Vitó: "Foi público, toda a gente sabe, que vivi uma fase muito difícil da minha vida, mas em momento algum me vitimizei ou me escondi."

A empresária estava grávida de quatro meses quando o companheiro foi preso e recordou que viveu esse período com foco nos filhos: "Comecei a focar-me nos meus filhos e esqueci-me da minha gravidez."

Veja, no vídeo em baixo, um dos momentos dessa entrevista. 

Apesar das críticas, Sónia Jesus sempre afirmou que o seu objetivo foi não “virar as costas” ao pai dos seus filhos, acreditando que Vitó tinha mudado.

Do pedido de casamento à suspeita de separação

Em julho, quando completou 33 anos, Sónia Jesus foi surpreendida com um pedido de casamento que parecia selar um novo capítulo feliz. Durante a festa de aniversário, Vitó ajoelhou-se em frente a todos, com direito a fogo de artifício, e pediu a empresária em casamento.

Veja, no vídeo em baixo, o pedido de casamento oficial. 

Na altura, emocionada, a ex-Big Brother disse: "Estou oficialmente noiva. Sei que o meu pedido de casamento foi em direto, para um milhão de espetadores, mas amanhã eu vou marcar o casamento porque hoje eu senti verdadeiramente este pedido."

Por isso, a possibilidade de rutura surpreende ainda mais os fãs do casal. Para já, as suspeitas recaem sobretudo no gesto simbólico de Sónia Jesus ter eliminado as imagens com Vitó das redes sociais, deixando no ar a questão: terá mesmo acabado o noivado?

Ainda esta quarta-feira, a empresária publicou um vídeo em que assinalou o dia de aniversário da sua filha mais velha, Maiara Filipa.

 

Em cima, veja as galerias de imagens da ex-concorrente e de Vitó que preparámos para si.

 

 

 

Relacionados

A enfrentar alegada separação, Sónia Jesus manifesta-se: «O meu coração merece»
Temas: Sónia Jesus

Fora da Casa

Zé toma atitude drástica e apaga registos da história de amor com Liliana

Zé toma atitude drástica e apaga registos da história de amor com Liliana

Ontem às 18:56
Momento emocionante: Vânia Sá usa ideia original para contar ao avô que está grávida de uma menina

Momento emocionante: Vânia Sá usa ideia original para contar ao avô que está grávida de uma menina

Ontem às 16:59
Cristina Ferreira cometeu um 'pecado': e explica como minimizou as consequências

Cristina Ferreira cometeu um 'pecado': e explica como minimizou as consequências

Ontem às 16:28
A enfrentar alegada separação, Sónia Jesus manifesta-se: «O meu coração merece»

A enfrentar alegada separação, Sónia Jesus manifesta-se: «O meu coração merece»

Ontem às 12:21
Jéssica Vieira conta tudo sobre ausência das redes sociais

Jéssica Vieira conta tudo sobre ausência das redes sociais

Ontem às 10:35
Jéssica Vieira ausentou-se para fazer procedimento estético. Agora está de volta e mostra o resultado

Jéssica Vieira ausentou-se para fazer procedimento estético. Agora está de volta e mostra o resultado

Ontem às 10:34
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

«És uma triste»: Fora de si, Pedro grita com Lídia e vai até ela. Colegas obrigados a intervir
02:34

«És uma triste»: Fora de si, Pedro grita com Lídia e vai até ela. Colegas obrigados a intervir

Hoje às 08:42
«Fiambre» deixa Fábio e Liliana em pulgas. A conversa mais 'picante' dos dois já é viral
01:17

«Fiambre» deixa Fábio e Liliana em pulgas. A conversa mais 'picante' dos dois já é viral

Ontem às 15:45
O momento mais esperado: Pedro dá abraço emocionado à mulher, Marisa
01:09

O momento mais esperado: Pedro dá abraço emocionado à mulher, Marisa

Hoje às 09:23
As imagens do momento: Enquanto consola Fábio, Liliana faz ‘festinhas marotas’ na perna do colega

As imagens do momento: Enquanto consola Fábio, Liliana faz ‘festinhas marotas’ na perna do colega

1 out, 11:11
Proximidade máxima: Liliana e Fábio aos beijinhos e abraços na casa de banho
01:14

Proximidade máxima: Liliana e Fábio aos beijinhos e abraços na casa de banho

Há 3h e 59min
Ver Mais

Notícias

Sónia Jesus «fecha ciclo» da separação mais poderosa do que nunca: «Gostosa; gatona»

Sónia Jesus «fecha ciclo» da separação mais poderosa do que nunca: «Gostosa; gatona»

Há 1h e 6min
A discussão mais forte deste Secret Story: Pedro passa-se com Lídia e colegas intervêm

A discussão mais forte deste Secret Story: Pedro passa-se com Lídia e colegas intervêm

Há 1h e 44min
Zé toma atitude drástica e apaga registos da história de amor com Liliana

Zé toma atitude drástica e apaga registos da história de amor com Liliana

Ontem às 18:56
Momento emocionante: Vânia Sá usa ideia original para contar ao avô que está grávida de uma menina

Momento emocionante: Vânia Sá usa ideia original para contar ao avô que está grávida de uma menina

Ontem às 16:59
Cristina Ferreira cometeu um 'pecado': e explica como minimizou as consequências

Cristina Ferreira cometeu um 'pecado': e explica como minimizou as consequências

Ontem às 16:28
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Após despedida emocionada, há uma nova cara nas noites do Secret Story
03:33

Após despedida emocionada, há uma nova cara nas noites do Secret Story

Ontem às 09:39
Beijo inesperado: Dylan e Vera surpreendem e deixam colegas em choque
02:59

Beijo inesperado: Dylan e Vera surpreendem e deixam colegas em choque

2 out, 19:46
Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas
00:21

Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas

30 set, 15:12
Exclusivo! Amigas de Liliana assumem-se desiludidas: «Ela está mal. Não estamos felizes»
03:01

Exclusivo! Amigas de Liliana assumem-se desiludidas: «Ela está mal. Não estamos felizes»

30 set, 09:14
Fábio condicionado por Liliana? Irmã do concorrente acredita que sim: «Está a jogar com o coração»
03:01

Fábio condicionado por Liliana? Irmã do concorrente acredita que sim: «Está a jogar com o coração»

30 set, 09:14
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Polémico! Pedro massaja Ana Cristina sobre olhares de Marisa
03:49

Polémico! Pedro massaja Ana Cristina sobre olhares de Marisa

Ontem às 09:59
«Não toques na minha família senão vai-te correr mal»: Dylan passa-se com Leandro
02:17

«Não toques na minha família senão vai-te correr mal»: Dylan passa-se com Leandro

1 out, 12:13
Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»
02:28

Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»

29 set, 08:15
Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é
04:41

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é

22 set, 00:08
Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é
02:30

Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é

21 set, 22:27
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

A enfrentar separação, Sónia Jesus recebe mensagem de pessoa especial: "Uma verdadeira gostosa"

A enfrentar separação, Sónia Jesus recebe mensagem de pessoa especial: "Uma verdadeira gostosa"

Há 1h e 26min
Zé Lopes vive momento único: "Não me deixaram passar a meia-noite sozinho"

Zé Lopes vive momento único: "Não me deixaram passar a meia-noite sozinho"

Há 1h e 44min
Catarina Miranda agarrada a pessoa especial: "Uma felicidade que não se explica"

Catarina Miranda agarrada a pessoa especial: "Uma felicidade que não se explica"

Há 2h e 11min
Ana Barbosa ao lado de duas famosas: "Quem desafia este poder feminino?"

Ana Barbosa ao lado de duas famosas: "Quem desafia este poder feminino?"

Ontem às 13:08
Em momento delicado, Joana Diniz apoia Sónia Jesus: "Amo-a com toda a minha alma"

Em momento delicado, Joana Diniz apoia Sónia Jesus: "Amo-a com toda a minha alma"

Ontem às 10:36
Ver Mais Outros Sites