Começou como vendedora ambulante, mas já abriu a segunda loja: Ex-concorrente tem império de sucesso

Quando entrou no Big Brother 2020, Sónia Jesus apresentou-se ao país como uma mulher simples, determinada e habituada à luta diária. Vendedora ambulante, levava a vida pelas ruas, onde aprendeu desde cedo o valor do trabalho, da persistência e da proximidade com as pessoas. O que poucos poderiam prever na altura era que aquele percurso humilde seria apenas o início de uma trajetória de crescimento notável no mundo dos negócios.

Após a sua participação no reality show, Sónia soube aproveitar a visibilidade conquistada. Em vez de se limitar à fama momentânea, decidiu investir em si própria e transformar a sua experiência no comércio num projeto mais estruturado. Foi assim que nasceu a sua loja online - o 'Big Bazar da Sónia' - onde começou por vender uma variedade de produtos acessíveis ao público — desde utilidades domésticas a artigos de moda e beleza.

O sucesso não tardou. A autenticidade que a caracterizava, aliada à sua forma direta e próxima de comunicar, conquistou clientes de norte a sul do país. Sónia manteve sempre a mesma essência: atenção ao cliente, preços competitivos e uma energia contagiante que rapidamente fidelizou quem comprava.

Com o crescimento do negócio digital, surgiu o próximo passo lógico: abrir uma loja física. Foi em Vila Nova de Gaia que nasceu um espaço que refletia na perfeição o seu espírito empreendedor. A loja tornou-se rapidamente um ponto de referência local, atraindo clientes não só pela diversidade de produtos, mas também pela presença e carisma da própria Sónia.

O projeto continuou a evoluir. Com uma base de clientes sólida e uma procura crescente, Sónia decidiu apostar mais alto. Recentemente, inaugurou a sua segunda loja — maior, mais moderna e com uma oferta ainda mais alargada. Este novo espaço representa não só o crescimento do negócio, mas também a consolidação de uma marca que nasceu da determinação e da coragem de arriscar.

Hoje, Sónia Jesus é vista como um exemplo de empreendedorismo em Portugal. A sua história prova que, independentemente do ponto de partida, é possível construir algo significativo com trabalho, visão e resiliência. Das ruas para o mundo digital, e daí para espaços físicos de sucesso, o percurso de Sónia é um testemunho inspirador de como transformar oportunidades em conquistas reais.