Fim dos rumores! Sónia Jesus confirma separação de Vítor Soares

Ao Minuto

13:04
Bruna lança nova alcunha para Marisa Susana - Big Brother
04:39

Bruna lança nova alcunha para Marisa Susana

12:47
Confronto à vista? Liliana acusa Inês: «Ficas assim toda incomodada» - Big Brother
01:45

Confronto à vista? Liliana acusa Inês: «Ficas assim toda incomodada»

12:45
Bruno Simão afirma com firmeza: «Eu não quero, de todo, sair» - Big Brother
03:27

Bruno Simão afirma com firmeza: «Eu não quero, de todo, sair»

12:39
«Mas está-te a servir a carapuça?»: Inês implacável com Liliana - Big Brother
03:16

«Mas está-te a servir a carapuça?»: Inês implacável com Liliana

12:32
Liliana reage a conselho de Bruno: «Eu sou segura da pessoa que sou lá fora» - Big Brother
03:18

Liliana reage a conselho de Bruno: «Eu sou segura da pessoa que sou lá fora»

12:15
Indireta? Raquel não poupa colegas: «Há aqui adultos que parecem crianças» - Big Brother
05:17

Indireta? Raquel não poupa colegas: «Há aqui adultos que parecem crianças»

12:09
«Está a passar pelos pingos da chuva»: Inês acredita que Marisa devia abandonar a casa - Big Brother
06:46

«Está a passar pelos pingos da chuva»: Inês acredita que Marisa devia abandonar a casa

12:03
O vídeo mais viral de sempre: Frase icónica de Vera recriada... pelo Pumba de ‘O Rei Leão’ - Big Brother

O vídeo mais viral de sempre: Frase icónica de Vera recriada... pelo Pumba de ‘O Rei Leão’

11:42
Segredo em risco? Marisa revela ao marido como pretende despistar os colegas - Big Brother
03:14

Segredo em risco? Marisa revela ao marido como pretende despistar os colegas

11:06
Leandro acredita ter descoberto o segredo de Marisa Susana - Big Brother
04:31

Leandro acredita ter descoberto o segredo de Marisa Susana

11:04
Reconciliação?: Estas são as primeiras palavras que Zé vai dizer a Liliana - Big Brother

Reconciliação?: Estas são as primeiras palavras que Zé vai dizer a Liliana

10:52
Nova pista de segredo entra na casa: Pedro Jorge e Leandro tentam esconder - Big Brother
02:25

Nova pista de segredo entra na casa: Pedro Jorge e Leandro tentam esconder

10:47
Manhã quente entre Liliana e Fábio: «Acordei bem disposto, amorzinho» - Big Brother
05:18

Manhã quente entre Liliana e Fábio: «Acordei bem disposto, amorzinho»

10:33
Leandro perde a calma e dispara contra Bruna: «Tu devias estar calada» - Big Brother
05:36

Leandro perde a calma e dispara contra Bruna: «Tu devias estar calada»

10:23
«Não tens respeito»: Bruna perde a paciência com Leandro - Big Brother
04:21

«Não tens respeito»: Bruna perde a paciência com Leandro

10:13
Pedro Jorge e Marisa trocam gesto cúmplice logo pela manhã - Big Brother
03:02

Pedro Jorge e Marisa trocam gesto cúmplice logo pela manhã

07:00
Frente a frente. Cristina confronta ex-noivo de Liliana: «Tu sentiste que eu incentivei?» - Big Brother

Frente a frente. Cristina confronta ex-noivo de Liliana: «Tu sentiste que eu incentivei?»

02:44
Leandro, Marisa Susana e Pedro levantam-se de madrugada sobressaltados: «Uma pista?» - Big Brother
03:44

Leandro, Marisa Susana e Pedro levantam-se de madrugada sobressaltados: «Uma pista?»

02:28
Pedro chama os colegas para revelar um plano secreto. Veja o momento - Big Brother
01:25

Pedro chama os colegas para revelar um plano secreto. Veja o momento

02:25
Dylan confessa estar «cansado»: «Esta semana caiu-me tudo em cima» - Big Brother
03:07

Dylan confessa estar «cansado»: «Esta semana caiu-me tudo em cima»

01:12
Marisa e Pedro em conversa ‘picante’: «Uma pessoa não é de ferro (…) arrepia-me da cabeça aos pés» - Big Brother
01:50

Marisa e Pedro em conversa ‘picante’: «Uma pessoa não é de ferro (…) arrepia-me da cabeça aos pés»

00:48
Ranking de Popularidade com novidades surpreendentes: Veja os resultados - Big Brother
01:59

Ranking de Popularidade com novidades surpreendentes: Veja os resultados

00:33
Casa ‘a ferver’ com palavras de Dylan a Leandro. Pedro e Ana Cristina aos gritos um com o outro - Big Brother
06:21

Casa ‘a ferver’ com palavras de Dylan a Leandro. Pedro e Ana Cristina aos gritos um com o outro

00:30
Este comentador é implacável: «Considero a Liliana tão tóxica como um garrafão de lixívia» - Big Brother
02:48

Este comentador é implacável: «Considero a Liliana tão tóxica como um garrafão de lixívia»

00:17
As opiniões mordazes de Francisco Monteiro e Inês Morais sobre ‘a novela’ Liliana e Fábio - Big Brother
02:39

As opiniões mordazes de Francisco Monteiro e Inês Morais sobre ‘a novela’ Liliana e Fábio

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Fim dos rumores! Sónia Jesus confirma separação de Vítor Soares

  • Há 3h e 12min
Fim dos rumores! Sónia Jesus confirma separação de Vítor Soares - Big Brother

A ex-concorrente confirmou finalmente o fim da relação de tantos anos com Vitó.

Muito se tem falado sobre uma alegada separação de Sónia Jesus e Vítor Soares que até à data ainda não tinha sido confirmada oficialmente por nenhum dos dois. Mas a ex-concorrente pôs fim aos rumores e confirmou o fim da relação de mais de uma década. 

Em declarações à 'CMTV', Sónia Jesus falou sobre a separação e revelou que mantém uma relação «cordial» com Vítor Soares, pai dos seus três filhos: Maiara de 14 anos, Naísa de 10 anos e Fabian de três. 

Sónia aproveitou também o momento para agradecer o apoio do público: «Um obrigada gigante pelas centenas de mensagens de apoio, carinho, força. Eu acho que ultimamente eu tenho recebido muitas mensagens, agora as pessoas querem saber o porquê, o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu», disse. 

Em cima, veja a galerias de imagens da ex-concorrente e de Vitó que preparámos para si.

Separação polémica

A separação de Sónia Jesus foi comentada no programa 'Dois às 10' da TVI, onde foram revelados novos detalhes, que desmentem a primeira versão da história.

«Ao contrário do que está a ser dito que foi o Vitó que terminou o casamento não, foi uma decisão da Sónia», contou Gonçalo Quinaz, que falou com uma fonte próxima da família.

Já Cristina Ferreira mostrou-se triste com esta separação: «Ficámos muito tristes porque agora vem a notícia de que o Vitó e a Sónia Jesus, que estiveram aqui felizes e contentes a falar do casamento, estão separados, não há mais casamento para ninguém».

«Isto deixa-me muito triste, ela estava a falar com uma felicidade tão grande… é que ele esteve preso e ela esteve este tempo todo à espera dela», comentou a apresentadora. 

Cristina rematou: «Se for melhor para os dois estarem separados que estejam. Um beijinho para a Sónia, nós tentámos falar com ela, ela não atendeu o telefone, deve estar numa fase difícil de não querer falar, no seu direito. Enviamos um beijinho e que corra tudo bem, que os filhos estejam bem que é o que importa»

Sónia Jesus: o apoio incondicional durante a prisão de Vitó

Em 2023, o casal enfrentou um dos momentos mais difíceis da sua história de amor, quando Vitó foi condenado a três anos de prisão efetiva por tráfico de droga. Parte da pena foi cumprida atrás das grades e outra em regime de prisão domiciliária, até que, em junho deste ano, o companheiro de Sónia Jesus recuperou a liberdade.

Nessa altura, Sónia Jesus não escondeu a alegria e sublinhou, em entrevista a Cristina Ferreira no programa Dois às 10, que nunca deixou de apoiar Vitó: "Foi público, toda a gente sabe, que vivi uma fase muito difícil da minha vida, mas em momento algum me vitimizei ou me escondi."

A empresária estava grávida de quatro meses quando o companheiro foi preso e recordou que viveu esse período com foco nos filhos: "Comecei a focar-me nos meus filhos e esqueci-me da minha gravidez."

Veja, no vídeo em baixo, um dos momentos dessa entrevista. 

Apesar das críticas, Sónia Jesus sempre afirmou que o seu objetivo foi não “virar as costas” ao pai dos seus filhos, acreditando que Vitó tinha mudado.

Do pedido de casamento à separação

Em julho, quando completou 33 anos, Sónia Jesus foi surpreendida com um pedido de casamento que parecia selar um novo capítulo feliz. Durante a festa de aniversário, Vitó ajoelhou-se em frente a todos, com direito a fogo de artifício, e pediu a empresária em casamento.

Veja, no vídeo em baixo, o pedido de casamento oficial. 

Na altura, emocionada, a ex-Big Brother disse: "Estou oficialmente noiva. Sei que o meu pedido de casamento foi em direto, para um milhão de espetadores, mas amanhã eu vou marcar o casamento porque hoje eu senti verdadeiramente este pedido." Por isso, a possibilidade de rutura surpreendeu ainda mais os fãs do casal. 

 

 

 

 

 

 

Relacionados

A imagem marcante de Vitó com as filhas após a alegada separação de Sónia Jesus

Após alegada separação, Sónia Jesus esclarece: «Para todos os que têm acompanhado a minha vida»
Temas: Sónia Jesus

Fora da Casa

Marcia Soares treina «na melhor companhia». E é uma cara bem conhecida

Marcia Soares treina «na melhor companhia». E é uma cara bem conhecida

Há 52 min
Ele sonha que isto aconteceu cá fora. Família de Fábio celebra conquista marcante do concorrente

Ele sonha que isto aconteceu cá fora. Família de Fábio celebra conquista marcante do concorrente

Há 1h e 5min
O vídeo mais viral de sempre: Frase icónica de Vera recriada... pelo Pumba de ‘O Rei Leão’

O vídeo mais viral de sempre: Frase icónica de Vera recriada... pelo Pumba de ‘O Rei Leão’

Há 1h e 54min
Catarina Miranda regressa à televisão e com novidades bombásticas. E nós contamos tudo

Catarina Miranda regressa à televisão e com novidades bombásticas. E nós contamos tudo

Há 2h e 27min
Cristina Ferreira reage a polémica com famosa atriz portuguesa: «Comentários assustadores»

Cristina Ferreira reage a polémica com famosa atriz portuguesa: «Comentários assustadores»

Há 2h e 36min
Reconciliação?: Estas são as primeiras palavras que Zé vai dizer a Liliana

Reconciliação?: Estas são as primeiras palavras que Zé vai dizer a Liliana

Há 2h e 53min
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Zé esclarece toda a verdade sobre a história com Liliana - fotos

Zé esclarece toda a verdade sobre a história com Liliana - fotos

Ontem às 12:18
Liliana 'destronada': Há um novo concorrente no fim do ranking de Popularidade. E ninguém esperava

Liliana 'destronada': Há um novo concorrente no fim do ranking de Popularidade. E ninguém esperava

Ontem às 10:25
Frente a frente. Cristina confronta ex-noivo de Liliana: «Tu sentiste que eu incentivei?»

Frente a frente. Cristina confronta ex-noivo de Liliana: «Tu sentiste que eu incentivei?»

Hoje às 07:00
Este é o segredo que Zé levaria para o Secret Story. E envolve um jogador de futebol mundialmente conhecido

Este é o segredo que Zé levaria para o Secret Story. E envolve um jogador de futebol mundialmente conhecido

Ontem às 18:43
Impressionante! Veja a transformação radical de Dylan antes de entrar na Casa dos Segredos

Impressionante! Veja a transformação radical de Dylan antes de entrar na Casa dos Segredos

22 set, 17:25
Ver Mais

Notícias

Marcia Soares treina «na melhor companhia». E é uma cara bem conhecida

Marcia Soares treina «na melhor companhia». E é uma cara bem conhecida

Há 52 min
Ele sonha que isto aconteceu cá fora. Família de Fábio celebra conquista marcante do concorrente

Ele sonha que isto aconteceu cá fora. Família de Fábio celebra conquista marcante do concorrente

Há 1h e 5min
O vídeo mais viral de sempre: Frase icónica de Vera recriada... pelo Pumba de ‘O Rei Leão’

O vídeo mais viral de sempre: Frase icónica de Vera recriada... pelo Pumba de ‘O Rei Leão’

Há 1h e 54min
Catarina Miranda regressa à televisão e com novidades bombásticas. E nós contamos tudo

Catarina Miranda regressa à televisão e com novidades bombásticas. E nós contamos tudo

Há 2h e 27min
Cristina Ferreira reage a polémica com famosa atriz portuguesa: «Comentários assustadores»

Cristina Ferreira reage a polémica com famosa atriz portuguesa: «Comentários assustadores»

Há 2h e 36min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque
03:35

Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque

Ontem às 18:54
Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»
05:52

Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»

Ontem às 17:35
Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa
04:00

Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa

Ontem às 16:43
Furioso, Dylan ameaça desistir e faz as malas: «Vou-me pôr daqui para fora, já me está a meter nojo»
02:24

Furioso, Dylan ameaça desistir e faz as malas: «Vou-me pôr daqui para fora, já me está a meter nojo»

Ontem às 08:50
Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar
08:44

Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar

17 out, 00:18
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio
02:51

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio

Ontem às 18:25
Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»
05:02

Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»

Ontem às 17:46
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

17 out, 12:13
Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos
05:09

Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos

17 out, 01:21
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Após saber de morte, Noélia Pereira desabafa: "Estou em lágrimas contigo"

Após saber de morte, Noélia Pereira desabafa: "Estou em lágrimas contigo"

Há 1h e 18min
Jéssica Vieira declara-se a pessoa especial: "Amo-te para sempre"

Jéssica Vieira declara-se a pessoa especial: "Amo-te para sempre"

22 out, 16:29
Não foi só a agressão. Eis a coincidência que une Marco, do primeiro «Big Brother, a Vera, do «Secret Story»

Não foi só a agressão. Eis a coincidência que une Marco, do primeiro «Big Brother, a Vera, do «Secret Story»

22 out, 09:43
Antes da saída de Vera, estas foram as expulsões mais marcantes em reality shows da TVI!

Antes da saída de Vera, estas foram as expulsões mais marcantes em reality shows da TVI!

21 out, 15:25
Antes dos estalos de Vera: recorde as agressões mais marcantes em reality shows da TVI!

Antes dos estalos de Vera: recorde as agressões mais marcantes em reality shows da TVI!

21 out, 12:58
Ver Mais Outros Sites