Separada, Sónia Jesus identifica-se com música: «Leva tudo de uma vez»

  • Secret Story
  • Hoje às 14:52
Separada, Sónia Jesus identifica-se com música: «Leva tudo de uma vez» - Big Brother

Separada de Vítor Soares, Sónia Jesus destaca música que poderia ter sido feita para ela: «Leva tudo de uma vez»

Sónia Jesus mostrou-se no carro a cantar uma das suas músicas preferidas. A empresária e ex-concorrente revela que a música poderia ter sido feita para si própria. O tema chama-se Leva Tudo e é dos Calema e Dilsinho. «Leva tudo de uma vez, leva tudo o que eu te dei, leva tudo o que eu sonhei…», ouve-se.

Recorde-se que Sónia Jesus confirmou recentemente a separação do pai das filhas e tudo leva a crer que a escolha da música tem a ver com a separação. 

Sónia Jesus confirma separação de Vítor Soares

Muito se tem falado sobre uma alegada separação de Sónia Jesus e Vítor Soares que até à data ainda não tinha sido confirmada oficialmente por nenhum dos dois. Mas a ex-concorrente pôs fim aos rumores e confirmou o fim da relação de mais de uma década. 

Em declarações à 'CMTV', Sónia Jesus falou sobre a separação e revelou que mantém uma relação «cordial» com Vítor Soares, pai dos seus três filhos: Maiara de 14 anos, Naísa de 10 anos e Fabian de três. 

Sónia aproveitou também o momento para agradecer o apoio do público: «Um obrigada gigante pelas centenas de mensagens de apoio, carinho, força. Eu acho que ultimamente eu tenho recebido muitas mensagens, agora as pessoas querem saber o porquê, o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu», disse. 

Em cima, veja a galerias de imagens da ex-concorrente e de Vitó que preparámos para si.

Separação polémica

A separação de Sónia Jesus foi comentada no programa 'Dois às 10' da TVI, onde foram revelados novos detalhes, que desmentem a primeira versão da história.

«Ao contrário do que está a ser dito que foi o Vitó que terminou o casamento não, foi uma decisão da Sónia», contou Gonçalo Quinaz, que falou com uma fonte próxima da família.

Já Cristina Ferreira mostrou-se triste com esta separação: «Ficámos muito tristes porque agora vem a notícia de que o Vitó e a Sónia Jesus, que estiveram aqui felizes e contentes a falar do casamento, estão separados, não há mais casamento para ninguém».

«Isto deixa-me muito triste, ela estava a falar com uma felicidade tão grande… é que ele esteve preso e ela esteve este tempo todo à espera dela», comentou a apresentadora. 

Cristina rematou: «Se for melhor para os dois estarem separados que estejam. Um beijinho para a Sónia, nós tentámos falar com ela, ela não atendeu o telefone, deve estar numa fase difícil de não querer falar, no seu direito. Enviamos um beijinho e que corra tudo bem, que os filhos estejam bem que é o que importa»

Sónia Jesus: o apoio incondicional durante a prisão de Vitó

Em 2023, o casal enfrentou um dos momentos mais difíceis da sua história de amor, quando Vitó foi condenado a três anos de prisão efetiva por tráfico de droga. Parte da pena foi cumprida atrás das grades e outra em regime de prisão domiciliária, até que, em junho deste ano, o companheiro de Sónia Jesus recuperou a liberdade.

Nessa altura, Sónia Jesus não escondeu a alegria e sublinhou, em entrevista a Cristina Ferreira no programa Dois às 10, que nunca deixou de apoiar Vitó: "Foi público, toda a gente sabe, que vivi uma fase muito difícil da minha vida, mas em momento algum me vitimizei ou me escondi."

A empresária estava grávida de quatro meses quando o companheiro foi preso e recordou que viveu esse período com foco nos filhos: "Comecei a focar-me nos meus filhos e esqueci-me da minha gravidez."

Veja, no vídeo em baixo, um dos momentos dessa entrevista. 

Apesar das críticas, Sónia Jesus sempre afirmou que o seu objetivo foi não “virar as costas” ao pai dos seus filhos, acreditando que Vitó tinha mudado.

Do pedido de casamento à separação

Em julho, quando completou 33 anos, Sónia Jesus foi surpreendida com um pedido de casamento que parecia selar um novo capítulo feliz. Durante a festa de aniversário, Vitó ajoelhou-se em frente a todos, com direito a fogo de artifício, e pediu a empresária em casamento.

Veja, no vídeo em baixo, o pedido de casamento oficial. 

Na altura, emocionada, a ex-Big Brother disse: "Estou oficialmente noiva. Sei que o meu pedido de casamento foi em direto, para um milhão de espetadores, mas amanhã eu vou marcar o casamento porque hoje eu senti verdadeiramente este pedido." Por isso, a possibilidade de rutura surpreendeu ainda mais os fãs do casal. 

 

 

 

 

 

 

