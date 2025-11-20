Sónia Jesus vítima de assédio após separação: Este foi o alerta que deixou nas redes sociais

Sónia Jesus ficou recentemente solteira, depois de se ter separado de Vítor Soares, de quem estava noiva. Desde então, admite que tem vindo a receber várias mensagens do sexo oposto. A ex-concorrente recorreu ao Instagram para alertar as seguidoras para o teor das mensagens, algumas delas enviadas por homens comprometidos.

A empresária acabou por lançar o apelo: «Uma dica que quero deixar aqui às minhas seguidoras: fiquem atentas ao Instagram dos vossos 'boys'! Desde que a gata aqui está solteira, tem recebido muitas mensagens e muitas reações aos stories: “Ai és linda, ai és gostosa” e de meninos que, às vezes, até têm fotos com meninas. Isto é o descalabro total!», admitiu.

Mesmo solteira, Sónia Jesus garantiu não estar à procura de uma nova relação e deixou um claro aviso às fãs: «Por isso, meninas, fiquem atentas ao Instagram dos vossos 'boys'. A gata aqui está solteira, mas não disponível. Muito menos para homem casado! Deixem-me só estar quieta.»

Ex-noivo de Sónia Jesus já tem um novo amor? O “encontro” que levantou suspeitas

A separação de Sónia Jesus e Vítor Soares continua a gerar comentários e reações. A ex-concorrente já confirmou o fim da relação e, embora não tenham revelados os motivos da separação, garantiu que mantém uma convivência «cordial» com Vítor Soares, com quem tem três filhos. Esta quarta-feira, dia 12 de novembro, num programa da ‘CMTV’, Maya adiantou pormenores sobre um alegado 'encontro' com outra mulher.

A apresentadora referiu que trabalhou «vários anos na noite» e acrescentou: «Tenho amigos espalhados pelo país todo e às vezes as pessoas saem, vão a certos sítios, a certas discotecas onde as pessoas são mais carinhosas. (…) E, portanto, o Vitó foi visto algumas vezes em sítios desses.»

Durante a mesma intervenção, Maya acrescentou mais um episódio que lhe terá sido relatado. Segundo disse, Vitor foi visto por uma amiga da apresentadora a jantar com a sós com uma mulher, o que levantou suspeitas de que o ex-noivo de Sónia Jesus já encontrou um novo amor.