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Ariana expõe intimidades com Diogo debaixo dos lençóis: «E foi todos os dias» - Big Brother
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«E se ele agora dissesse que queria tentar contigo?»: Ariana dá resposta surpreendente a pergunta sobre Diogo - Big Brother
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Eva acredita que vai ser a expulsa no domingo e Diogo dá resposta inesperada à namorada - Big Brother
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Eva desolada com atitude de João: «Sinto que está tudo mais chateado comigo do que contigo» - Big Brother
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Diogo assume as culpas em conversa com Eva: «Eu meti em causa a nossa relação» - Big Brother
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Sónia Jesus quebra o silêncio e revela como terminou a relação com Vitó

Sónia Jesus quebra o silêncio e revela como terminou a relação com Vitó - Big Brother

Sónia Jesus falou pela primeira vez sobre o fim da relação com Vítor Soares no Dois às 10. A ex-concorrente do Big Brother 2020 não escondeu que atravessou uma fase muito difícil e revelou que o casal tinha o casamento planeado.

Foi uma das revelações mais inesperadas da emissão desta manhã do Dois às 10. Sónia Jesus esteve à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos e falou pela primeira vez sobre o fim da relação com Vítor Soares.

A ex-concorrente do Big Brother 2020 revelou que os últimos meses foram especialmente difíceis e admitiu que já não conseguiu esconder o que estava a sentir nas redes sociais. Segundo explicou, a separação não aconteceu de forma repentina, mas sim depois de muita reflexão por parte dos dois.

Durante a conversa em direto, Sónia acabou por surpreender ao revelar que o casal tinha planos concretos para o futuro. «Tínhamos o casamento planeado», admitiu, deixando claro que a decisão de terminar a relação foi tomada em conjunto e com muita maturidade.

Confrontada com o momento mais difícil que viveu, a separação recente ou o período em que o ex-companheiro esteve detido, a ex-concorrente explicou que as duas situações foram completamente diferentes. Na altura da detenção, acreditava que seria apenas um período complicado e que a relação iria continuar.

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Apesar do fim da relação, Sónia fez questão de garantir que não existe qualquer conflito entre os dois. A ligação continua marcada pelo respeito e pela proximidade, sobretudo por causa dos três filhos em comum.

Emocionada, a ex-concorrente deixou ainda uma frase que acabou por marcar a entrevista: o amor nunca vai acabar, porque foram 15 anos juntos. Sem polémicas nem acusações públicas, Sónia garantiu que ambos querem seguir em frente com respeito e colocando o bem-estar da família em primeiro lugar.

Veja o momento aqui:


 

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