Sónia Jesus faz desabafo preocupante: «Fui mãe, mulher, empresária… e esqueci-me de mim»

Sónia Jesus, ex-concorrente do Secret Story e do Big Brother, recorreu às redes sociais para fazer um desabafo emotivo e assumir que está a atravessar um período particularmente delicado da sua vida pessoal e emocional.

Num vídeo partilhado com os seguidores, a empresária abriu o coração e falou, sem filtros, sobre o cansaço emocional que sente, numa altura marcada pela recente separação do pai dos filhos, Vítor Soares.

«Decidi vir aqui falar um bocadinho com vocês, porque também é importante deixar transparecer a realidade. Eu não sou aquela mulher forte, durona, o tempo todo. Também tenho dias menos bons», confessou, em lágrimas.

«Foram anos de tudo a acontecer na minha vida. Passei por várias situações na minha vida que exigiram uma carga emocional muito forte da minha parte… e chega uma fase em que já não aguentamos mais e é exatamente isso que está a acontecer», explicou, visivelmente emocionada.

No vídeo, Sónia Jesus justificou ainda o seu afastamento das redes sociais e da própria atividade profissional. «Se eu não estou a aparecer tanto nas redes sociais, ou se eu não tenho vos passado boa energia, ou se eu não tenho estado tão presente na minha loja, é porque, de facto, eu também não estou bem (…) Fui mãe, mulher, empresária, fiz tudo em volta de toda a gente e esqueci-me de mim».

«É importante saber parar, reconhecer que não estamos bem e procurar ajuda», finalizou.

Sónia Jesus é mãe de Maiara, Naísa e Fabian.

