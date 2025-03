Acusada de 'atacar' Joana Diniz, Sónia Jesus pronuncia-se e deixa aviso: «Não admito que digam que ataquei a minha amiga»

No intervalo da gala do Secret Story - Desafio Final, do passado domingo, Sónia Jesus deu uma nova entrevista exclusiva para o Digital da TVI. Sónia comentou a prestação da amiga no jogo, fazendo o reparo de que nota que Joaninha está 'exausta': «Com um acumular de situações. Claramente que ela explodiu ali com a Inês (...) A Joana é um ser humano, não é um robot. Não consegue controlar as emoções. Explode».

Estas declarações da ex-concorrentes foram motivo de notícia em revistas de imprensa nacional. Descontente com a 'descontextualização' daquilo que disse em exclusivo à TVI, Sónia Jesus pronunciou-se para se justificar.

A notícia com o título -“Sónia Jesus ataca a amiga Joana Diniz”, a propósito das suas declarações à TVI depois da gala do passado domingo, dia 2 de fevereiro - fez com que Sónia reagisse, afirmando primeiramente: «Eu vi isto e disse assim ‘vale tudo por uns likes, por visualizações’, onde é que eu ataquei a minha amiga? Logo eu, ia atacar a minha amiga. Por favor, poupem-me. O que disse foi que eu acho que a Joana não reagiu da melhor forma, contudo ela é um ser humano, não é um robot (...) Calei-me, deixei-me estar calada (…), mas não admito que digam que eu ataquei a minha amiga, porque eu não ataquei a minha amiga, pelo contrário, vou sempre defendê-la faça ela bem ou faça mal».

Veja ainda a entrevista em questão e tudo o que foi dito por Sónia Jesus e em que contexto:

Ao comentar os dias tensos entre Joana Diniz e Inês Morais, Sónia Jesus acredita veementemente que as duas conseguirão criar uma amizade fora da casa. Já sobre os comentários de Joaninha a Sandrina, quando afirmou que a colega se 'rebaixava' perante a amiga, Sónia afirmou: «Foi muito falado. Foi muito polémico. Acho que a Joana sente mesmo aquilo, que a Iury acaba por anular o jogo da Sandrina, mas não o faz por mal, de todo».

Sobre a dupla Joana Diniz e Bruno de Carvalho, Sónia Jesus afirma que não passa de uma amizade.

«É só brincadeira. A Joana respeita muito o Bruno. Desde o início que foi buscar o lado mais divertido do Bruno e o Bruno é um castiço».

Esta não foi a primeira vez que Sónia Jesus comentou a prestação da amiga Joana Diniz. Ora veja a primeira entrevista da ex-concorrente de realitys.

A mãe de Joana Diniz, Lurdes, também comentou esta mediática relação da filha com o agora ex-concorrente. Ora veja:

A progenitora da concorrente afirmou que o coração da filha está fechado desde a separação recente de Flávio Miguel:

«Só está aberto para a filha. Isto com o João Ricardo foi onde ela viu segurança. Foi onde ela viu que podia brincar (...) Eu adoro o João Ricardo e se tivesse de acontecer a Joana não deve a cabeça a ninguém e é livre de fazer aquilo que ela quiser (...) O amor dela é a filha e somos nós; a família».

João Ricardo e Joana Diniz têm-se mostrado cada vez mais próximos dentro do Secret Story - Desafio Final. Assim que João Ricardo entrou na casa, Joana Diniz confessou que «o santos bateram» e que sentiu uma «energia incrível» da parte do concorrente.

Desde então, os dois têm protagonizado momentos de picardia divertidos e outros de maior cumplicidade, quer seja com danças sensuais, com beijos repenicados no pescoço, ou com abraços carinhosos.