Joana Diniz 'debaixo de fogo'. Sónia Jesus reage: «Só gostava de poder entrar na casa...»

Joana Diniz tem estado no centro das polémicas no Desafio Final.

Fora da casa, a amiga Sónia Jesus veio em defesa dela e comentou tudo.

Joana Diniz está no centro dos conflitos no Secret Story - Desafio Final, na sequência das últimas discussões acesas com Inês Morais e também com Iury Mellany, por causa das suas posições no jogo.

Fora da casa a amiga de Joana Diniz e ex-concorrente do Big Brother, Sónia Jesus, já reagiu aos últimos acontecimentos e saiu em defesa de Joaninha.

«Só gostava de poder entrar na casa 5 minutos agora neste momento para te abraçar, sei exatamente o que estás a sentir conheço cada expressão tua», começou por referir Sónia, nos stories do Instagram.

A ex-concorrente rematou: «Mantém-te forte, falta pouco minha amiga e por tudo aquilo que 2024 foi para ti 2025 é o recomeço. Mantém o foco, tu sabes o teu propósito. Amo-te».

Num outro storie, Sónia escreveu: «Sinto que o jogo cá fora neste momento está tão pesado como lá dentro, diria até pior. Porém não vou alimentar ódios nem compactuar com rivalidades. Não apelo à expulsão de ninguém apenas apelo ao voto da minha amiga!».

«Conheço-a tão bem e consigo entender através dos olhos dela o que está a sentir, porém falta pouco para isto tudo acabar e tu estares na tua bolha de amor, gostava mesmo muito que ela fosse salva este domingo para lhe acalmar aquele coração e ela sentir que tem força. E que sim tem muita gente que a ama», sublinhou.

Sónia Jesus concluiu: «Domingo estarei na gala, espero que não seja para ir buscá-la. Mas no dia que o jogo terminar para ela, apenas lhe vou dizer … 'Tu já ganhas-te' ! A Joana reencontrou-se (brincou, sorriu, chorou, falou, gritou, viveu….) estou muito orgulhosa dela. Ela merece estar na final».