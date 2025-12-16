Joana Diniz recebe declaração de amor de ex-concorrente

Ao Minuto

20:04
Inédito: Marisa compara Pedro a Liliana e leva resposta torta - Big Brother
02:57

Inédito: Marisa compara Pedro a Liliana e leva resposta torta

19:54
Como nunca o viu: Leandro lavado em lágrimas: «É a primeira vez...» - Big Brother
02:55

Como nunca o viu: Leandro lavado em lágrimas: «É a primeira vez...»

19:50
Hilariante: Liliana faz o jantar e deixa os restantes colegas sem palavras - Big Brother
04:20

Hilariante: Liliana faz o jantar e deixa os restantes colegas sem palavras

19:42
Jogo sujo ou estratégia certeira: Liliana e Fábio no centro da polémica - Big Brother
05:42

Jogo sujo ou estratégia certeira: Liliana e Fábio no centro da polémica

19:36
Plano polémico: Liliana e Fábio combinam estratégia e agitam a casa - Big Brother
05:29

Plano polémico: Liliana e Fábio combinam estratégia e agitam a casa

19:26
Liliana não esconde ciúmes e Fábio justifica-se - Big Brother
02:03

Liliana não esconde ciúmes e Fábio justifica-se

19:19
Afinal, como é que Marisa e Pedro Jorge se conheceram? A resposta que ninguém estava À espera - Big Brother
03:51

Afinal, como é que Marisa e Pedro Jorge se conheceram? A resposta que ninguém estava À espera

18:40
Marisa acusa Liliana de aproveitar o enredo da sua ex-relação para jogo - Big Brother
04:32

Marisa acusa Liliana de aproveitar o enredo da sua ex-relação para jogo

18:24
Marisa e o Pedro conversam com o Leandro sobre a estratégia que tiveram para proteger os respetivos segredos - Big Brother
02:57

Marisa e o Pedro conversam com o Leandro sobre a estratégia que tiveram para proteger os respetivos segredos

18:21
Teresa Silva e Francisco Monteiro não se entendem: «Agora a culpa é minha» - Big Brother
05:20

Teresa Silva e Francisco Monteiro não se entendem: «Agora a culpa é minha»

18:09
Comentadores arrasam casal Pedro e Marisa: «Relação podre» - Big Brother
09:50

Comentadores arrasam casal Pedro e Marisa: «Relação podre»

18:08
Francisco Monteiro e Teresa Silva discutem em direto: «Se quiserem podem tirar-me daqui» - Big Brother
02:10

Francisco Monteiro e Teresa Silva discutem em direto: «Se quiserem podem tirar-me daqui»

17:37
Marisa escolhe Leandro como o melhor «conselheiro» e Pedro Jorge fica incomodado - Big Brother
05:55

Marisa escolhe Leandro como o melhor «conselheiro» e Pedro Jorge fica incomodado

17:00
Leandro vira as costas e Fábio arrasa: «Não consegue ter um debate comigo» - Big Brother
16:48

Leandro vira as costas e Fábio arrasa: «Não consegue ter um debate comigo»

16:29
«Quem é o melhor conselheiro da casa?» Há respostas surpreendentes nesta dinâmica - Big Brother
13:12

«Quem é o melhor conselheiro da casa?» Há respostas surpreendentes nesta dinâmica

15:31
Voz deixa recado a concorrente do Secret Story: «Não se estique» - Big Brother
05:27

Voz deixa recado a concorrente do Secret Story: «Não se estique»

14:23
Leandro recusa-se a comer o almoço servido por Liliana - Big Brother
08:53

Leandro recusa-se a comer o almoço servido por Liliana

14:13
O almoço feito por Liliana choca os concorrentes e há quem se recuse a comer - Big Brother
18:35

O almoço feito por Liliana choca os concorrentes e há quem se recuse a comer

14:04
Leandro revela o seu «género» de mulher. Quem será a mais bonita da casa? - Big Brother
02:21

Leandro revela o seu «género» de mulher. Quem será a mais bonita da casa?

12:49
Marisa afirma à frente de todos que o marido Pedro tem duas caras - Big Brother
06:01

Marisa afirma à frente de todos que o marido Pedro tem duas caras

12:48
Liliana grita com acusações de Inês e acusa-a de ser «sonsa» - Big Brother
09:27

Liliana grita com acusações de Inês e acusa-a de ser «sonsa»

12:18
Marisa é apelidada de «maria vai com todas» por mudar várias vezes de opinião - Big Brother
08:32

Marisa é apelidada de «maria vai com todas» por mudar várias vezes de opinião

12:09
O jogo de Leandro é todo planeado? Concorrente reage a acusações - Big Brother
08:54

O jogo de Leandro é todo planeado? Concorrente reage a acusações

11:51
Leandro acusa Liliana de ter uma máscara e a concorrente perde a paciência - Big Brother
07:52

Leandro acusa Liliana de ter uma máscara e a concorrente perde a paciência

10:40
Marco Costa fala sobre possíveis confrontos se voltasse a um reality show: “Começo-me a rir na cara deles” - Big Brother
06:20

Marco Costa fala sobre possíveis confrontos se voltasse a um reality show: “Começo-me a rir na cara deles”

Joana Diniz recebe declaração de amor de ex-concorrente

  • Secret Story
  • Há 1h e 46min
Joana Diniz recebe declaração de amor de ex-concorrente - Big Brother

Sónia Jesus homenageou Joana Diniz no seu aniversário com uma mensagem de amor e cumplicidade.

Sónia Jesus assinalou o 33.º aniversário de Joana Diniz com uma emotiva declaração nas redes sociais. Na mensagem, a ex-concorrente do Big Brother descreveu a aniversariante como muito mais do que uma amiga, assumindo-a como família.

«Parabéns minha amiga, minha irmã de outra mãe», escreveu, referindo-se a Joana como um verdadeiro porto seguro e um «anjo da guarda» presente nos momentos bons e difíceis. Ao longo do texto, destacou a amizade que as une e o papel essencial que Joana ocupa na sua vida.

Sónia Jesus deixou ainda palavras de admiração enquanto mãe, sublinhando a forma como Joana educa a filha, Valentina, com amor, coragem e exemplo. A vertente profissional também foi enaltecida, descrevendo-a como uma mulher determinada e empreendedora, que alcança os seus objetivos sem perder a humildade.

A mensagem terminou com um agradecimento sentido e a certeza de um laço eterno entre ambas. «Amo-te com um amor puro, leal e eterno. Feliz aniversário, minha irmã, hoje e sempre», concluiu.

A amizade entre Sónia Jesus e Joana Diniz nasceu durante a participação de ambas no Big Brother Duplo Impacto, em 2021.

Veja o momento:

Marco Costa vai voltar aos reality shows? A resposta que todos querem saber

Marco Costa vai voltar aos reality shows? A resposta que todos querem saber

Há 2h e 39min
O truque caseiro simples para tornar um cabelo liso sem vida num ondulado mega volumoso

O truque caseiro simples para tornar um cabelo liso sem vida num ondulado mega volumoso

Há 2h e 59min
Atitude de figura pública conquista Francisco Monteiro: «Amor é isto mesmo»

Atitude de figura pública conquista Francisco Monteiro: «Amor é isto mesmo»

Hoje às 16:24
Manuel Luís Goucha tem novo projeto fora da televisão. A revelação que está a surpreender

Manuel Luís Goucha tem novo projeto fora da televisão. A revelação que está a surpreender

Hoje às 15:50
Marco Costa faz revelação sobre estado de saúde da avó: «É difícil...»

Marco Costa faz revelação sobre estado de saúde da avó: «É difícil...»

Hoje às 15:05
Francisco Macau vai parar ao hospital e é submetido a cirurgia: «Estou cheio de dores»

Francisco Macau vai parar ao hospital e é submetido a cirurgia: «Estou cheio de dores»

Hoje às 14:00
O almoço feito por Liliana choca os concorrentes e há quem se recuse a comer
18:35

O almoço feito por Liliana choca os concorrentes e há quem se recuse a comer

Hoje às 14:13
Marcia Soares brilha em dia especial: «Maravilhosa»

Marcia Soares brilha em dia especial: «Maravilhosa»

15 nov, 10:19
Fim do mistério. Desvendada a identidade do "admirador secreto" de Marcia Soares

Fim do mistério. Desvendada a identidade do "admirador secreto" de Marcia Soares

Hoje às 11:27
Depois da vitória no Big Brother 2020, Soraia Moreira surpreende com conquista inédita

Depois da vitória no Big Brother 2020, Soraia Moreira surpreende com conquista inédita

Ontem às 18:03
Voz deixa recado a concorrente do Secret Story: «Não se estique»
05:27

Voz deixa recado a concorrente do Secret Story: «Não se estique»

Hoje às 15:31
Joana Diniz recebe declaração de amor de ex-concorrente

Joana Diniz recebe declaração de amor de ex-concorrente

Há 1h e 46min
Marco Costa vai voltar aos reality shows? A resposta que todos querem saber

Marco Costa vai voltar aos reality shows? A resposta que todos querem saber

Há 2h e 39min
O truque caseiro simples para tornar um cabelo liso sem vida num ondulado mega volumoso

O truque caseiro simples para tornar um cabelo liso sem vida num ondulado mega volumoso

Há 2h e 59min
Atitude de figura pública conquista Francisco Monteiro: «Amor é isto mesmo»

Atitude de figura pública conquista Francisco Monteiro: «Amor é isto mesmo»

Hoje às 16:24
Manuel Luís Goucha tem novo projeto fora da televisão. A revelação que está a surpreender

Manuel Luís Goucha tem novo projeto fora da televisão. A revelação que está a surpreender

Hoje às 15:50
O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro
03:41

O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro

11 dez, 19:27
Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»
03:41

Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»

11 dez, 19:24
Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar
07:01

Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar

10 dez, 22:43
Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação
05:42

Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação

10 dez, 22:21
Irmã de Marisa comenta comportamento da concorrente após conflitos: «Ela devia aproveitar mais»
01:14

Irmã de Marisa comenta comportamento da concorrente após conflitos: «Ela devia aproveitar mais»

10 dez, 18:49
Vânia Sá sofre "percalço" com o Porsche de 200 mil euros: «Lá se foi...»

Vânia Sá sofre "percalço" com o Porsche de 200 mil euros: «Lá se foi...»

13 dez, 12:44
Imagens inéditas! Leandro já sabia tudo sobre Pedro e Marisa: e este foi o momento em que descobriu a verdade

Imagens inéditas! Leandro já sabia tudo sobre Pedro e Marisa: e este foi o momento em que descobriu a verdade

12 dez, 17:06
Esta é a tradição de Natal que Cristina Ferreira cumpre todos os anos. E vai emocioná-lo

Esta é a tradição de Natal que Cristina Ferreira cumpre todos os anos. E vai emocioná-lo

12 dez, 13:03
Ana implacável com Fábio: «Tem incentivado ao ódio, não é de confiança»
04:52

Ana implacável com Fábio: «Tem incentivado ao ódio, não é de confiança»

12 dez, 12:42
Noivo de Maria Botelho Moniz está de luto: «Foi o dia da despedida...»

Noivo de Maria Botelho Moniz está de luto: «Foi o dia da despedida...»

12 dez, 11:23
Jéssica Vieira confessa: "Às vezes, até me sinto um bocado perdida. Não romantizo isto"

Jéssica Vieira confessa: "Às vezes, até me sinto um bocado perdida. Não romantizo isto"

Há 2h e 49min
Soraia Moreira eufórica com novo passo: "Sinto que me trouxe uma maior maturidade"

Soraia Moreira eufórica com novo passo: "Sinto que me trouxe uma maior maturidade"

Há 3h e 30min
Mafalda Diamond: "Há escolhas que se fazem uma vez e esta já está feita"

Mafalda Diamond: "Há escolhas que se fazem uma vez e esta já está feita"

Hoje às 12:46
Após passagem pelo "Big Brother Famosos", Jorge Guerreiro alcança marca surreal: "Mais de 100"

Após passagem pelo "Big Brother Famosos", Jorge Guerreiro alcança marca surreal: "Mais de 100"

Hoje às 11:04
Após quatro anos, ex-concorrente do "Big Brother" declara-se a Joana Diniz: "Deus não me uniu a ti por acaso. Amo-te"

Após quatro anos, ex-concorrente do "Big Brother" declara-se a Joana Diniz: "Deus não me uniu a ti por acaso. Amo-te"

Hoje às 11:00
