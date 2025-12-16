Joana Diniz recebe declaração de amor de ex-concorrente

Sónia Jesus assinalou o 33.º aniversário de Joana Diniz com uma emotiva declaração nas redes sociais. Na mensagem, a ex-concorrente do Big Brother descreveu a aniversariante como muito mais do que uma amiga, assumindo-a como família.

«Parabéns minha amiga, minha irmã de outra mãe», escreveu, referindo-se a Joana como um verdadeiro porto seguro e um «anjo da guarda» presente nos momentos bons e difíceis. Ao longo do texto, destacou a amizade que as une e o papel essencial que Joana ocupa na sua vida.

Sónia Jesus deixou ainda palavras de admiração enquanto mãe, sublinhando a forma como Joana educa a filha, Valentina, com amor, coragem e exemplo. A vertente profissional também foi enaltecida, descrevendo-a como uma mulher determinada e empreendedora, que alcança os seus objetivos sem perder a humildade.

A mensagem terminou com um agradecimento sentido e a certeza de um laço eterno entre ambas. «Amo-te com um amor puro, leal e eterno. Feliz aniversário, minha irmã, hoje e sempre», concluiu.

A amizade entre Sónia Jesus e Joana Diniz nasceu durante a participação de ambas no Big Brother Duplo Impacto, em 2021.