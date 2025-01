Sónia Jesus mostra apoio a Joana Diniz após divórcio difícil e apoia dupla com João Ricardo: «Acho que o coração dela já está recuperado»

João Ricardo e Joana Diniz têm estado cada vez mais próximos no Secret Story - Desafio Final.

Os dois concorrentes têm tido momentos divertidos e cúmplices e há quem já fale em «jogo de casal».

Sónia Jesus, amiga da concorrente, comenta esta aproximação.

No intervalo da gala do Secret Story - Desafio Final, do passado domingo, Sónia Jesus deu uma entrevista exclusiva. Sónia comentou a prestação da amiga no jogo, afirmando que a mesma está muito orgulhosa.

Sobre a dupla Joana Diniz e João Ricardo, Sónia Jesus afirmou gostar muito de os ver juntos: «Tive pena de eles se afastarem um bocado, mas penso que essa relação dupla vai voltar».

A concorrente viveu um divórcio recente, ao separar-se de Flávio Miguel. Sónia pronunciou-se: «Acho que o coração dela já está recuperado, mas está ocupado e preenchido demais com o amor da filha. Não é de todo o jogo da Joana fazer um casal, mas sim divertir-se e ser genuína».

A mãe de Joana Diniz, Lurdes, também comentou esta relação da filha com o concorrente. Ora veja:

A progenitora da concorrente afirmou que o coração da filha está fechado desde a separação recente de Flávio Miguel:

«Só está aberto para a filha. Isto com o João Ricardo foi onde ela viu segurança. Foi onde ela viu que podia brincar (...) Eu adoro o João Ricardo e se tivesse de acontecer a Joana não deve a cabeça a ninguém e é livre de fazer aquilo que ela quiser (...) O amor dela é a filha e somos nós; a família».

João Ricardo e Joana Diniz têm-se mostrado cada vez mais próximos dentro do Secret Story - Desafio Final. Assim que João Ricardo entrou na casa, Joana Diniz confessou que «o santos bateram» e que sentiu uma «energia incrível» da parte do concorrente.

Desde então, os dois têm protagonizado momentos de picardia divertidos e outros de maior cumplicidade, quer seja com danças sensuais, com beijos repenicados no pescoço, ou com abraços carinhosos.