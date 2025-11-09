Sónia Jesus mostra novo visual após separação e diverte-se com ex-concorrentes

Sónia Jesus, 33 anos, vive uma nova fase da sua vida. Depois de anunciar oficialmente a separação de Vítor Soares, mais conhecido como “Vitó”, a ex-concorrente do Big Brother recorreu ao Instagram para partilhar momentos de descontração e boa disposição ao lado de dois amigos muito especiais: Joana Diniz e Gabriel Sousa, também eles ex-concorrentes do reality show da TVI.

Nas imagens publicadas, Sónia Jesus surge sorridente e confiante, num registo descontraído que reflete bem o seu novo momento pessoal. O look escolhido para a noite chamou a atenção: um conjunto totalmente preto, elegante e moderno, que destacou a sua silhueta e transmitiu uma aura de sofisticação.

Mas não foi apenas o outfit que fez furor entre os seguidores. O cabelo da empresária também revelou uma mudança subtil, mas notória. Mantendo o comprimento, Sónia Jesus apostou em ondas suaves e um toque encaracolado, contrastando com o liso que habitualmente a caracterizava — um detalhe que os fãs não deixaram passar em branco.

Veja, em baixo, a publicação original.

Nos comentários, multiplicaram-se os elogios à “nova Sónia”: "MARAVILHOSA 😍😍😍😍", "Tens um brilho maravilhoso ❤️", "A Sónia, emana luz! Fico muito feliz, como mulher, mãe, empreendedora. Tudo de bom! Merece ❤️" ou "Essa cor de cabelo fica linda em si Sónia😍".

A amizade entre Sónia Jesus, Joana Diniz e Gabriel Sousa mantém-se firme, e a recente saída em grupo mostrou que, mesmo após tempos desafiantes, há espaço para sorrisos, cumplicidade e novas etapas.

No passado dia 23 de julho, Sónia Jesus foi uma das convidadas do programa "Dois às 10", conduzido por Cláudio Ramos e Cristina Ferreira, onde falou sobre o tempo em que o ex-companheiro Vítor Soares esteve preso. Veja, em baixo, um momento dessa conversa.

Veja as fotografias partilhadas por Sónia Jesus e descubra o novo visual da ex-concorrente.