Do Big Brother ao sucesso como empresária: Sónia Jesus constrói um “império” que não para de faturar

João Ricardo, ex-concorrente da Casa dos Segredos, recorreu ao Instagram para partilhar um gesto de grande carinho e admiração dirigido a Sónia Jesus, a empresária e ex-participante do Big Brother que continua a conquistar o público com o seu espírito lutador.

A homenagem surge acompanhada de uma fotografia de Sónia Jesus e de um texto carregado de emoção, no qual João Ricardo sublinha a coragem, a resiliência e a capacidade de transformação da amiga:

“A Sónia Jesus é daquelas pessoas que provam que a vida muda quando temos coragem de acreditar em nós. Entrou no Big Brother como concorrente mas saiu de lá com algo maior: uma visão. Soube transformar exposição em oportunidade. Trabalho em resultados e críticas em força. Hoje tem uma loja que vende imenso, cresce todos os dias e é um caso de sucesso. A Sónia não é apenas empreendedora, é empreendedora com ‘E’ grande. Daquelas que inspiram pela garra. (…) É inspirador. Sou fã!”

Na publicação, João Ricardo identifica ainda a loja da empresária, o Bazar da Sónia, que continua a crescer e a reforçar a presença da nortenha no universo do comércio online.

A mensagem rapidamente conquistou a atenção dos seguidores, que com certeza aplaudiram a relação de amizade e reconheceram o percurso de superação de Sónia Jesus um caminho feito de insistência, trabalho e muita determinação.

