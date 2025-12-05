Do Big Brother ao sucesso como empresária: Sónia Jesus constrói um “império” que não para de faturar

Ao Minuto

19:53
Abençoados croquetes! Enquanto os concorrentes divertem-se na festa, Liliana e Fábio resolvem-se na cama - Big Brother
02:29

Abençoados croquetes! Enquanto os concorrentes divertem-se na festa, Liliana e Fábio resolvem-se na cama

19:51
Segredo de Pedro Jorge por um fio: Um dos concorrentes acerta e põe tudo em causa - Big Brother

Segredo de Pedro Jorge por um fio: Um dos concorrentes acerta e põe tudo em causa

19:41
«Descompensada, descontrolada e...»: Comportamentos de Liliana levam uma concorrente à preocupação - Big Brother
05:35

«Descompensada, descontrolada e...»: Comportamentos de Liliana levam uma concorrente à preocupação

19:34
Agora na casa: Assalto à despensa acontece de forma nunca antes vista - Big Brother
04:52

Agora na casa: Assalto à despensa acontece de forma nunca antes vista

19:23
«Ficou entalada com o que não teve...»: 'Boca' para Liliana sobre quarto secreto com Pedro gera o caos - Big Brother
04:12

«Ficou entalada com o que não teve...»: 'Boca' para Liliana sobre quarto secreto com Pedro gera o caos

19:10
Concorrente anda a rondar o casal Pedro e Marisa, e Pedro já percebeu tudo. Eis os gestos que o comprovam - Big Brother
03:31

Concorrente anda a rondar o casal Pedro e Marisa, e Pedro já percebeu tudo. Eis os gestos que o comprovam

19:02
Quando um chora, todos choram: Este foi o almoço mais emocionante desta edição. Veja as imagens completas - Big Brother
06:44

Quando um chora, todos choram: Este foi o almoço mais emocionante desta edição. Veja as imagens completas

18:59
Última Hora: Logo no Especial, saiba o que a Voz tem reservado para a casa - Big Brother
00:33

Última Hora: Logo no Especial, saiba o que a Voz tem reservado para a casa

18:40
«Não me diga que é o Pedro o pai dos filhos da Marisa?»: Concorrente deixa Voz sem reação - Big Brother
04:36

«Não me diga que é o Pedro o pai dos filhos da Marisa?»: Concorrente deixa Voz sem reação

18:36
O pós treino: Músculos doridos de Leandro e as provocações constantes de Liliana - Big Brother
03:43

O pós treino: Músculos doridos de Leandro e as provocações constantes de Liliana

18:17
Inês acusa Liliana de estar com a "consciência pesada" por causa de Zé e esta 'explode' - Big Brother
01:47

Inês acusa Liliana de estar com a "consciência pesada" por causa de Zé e esta 'explode'

18:14
Toca esta música na casa e Marisa acaba em lágrimas. O gesto de Pedro salta à vista - Big Brother
01:53

Toca esta música na casa e Marisa acaba em lágrimas. O gesto de Pedro salta à vista

18:09
É a vez de Pedro Jorge ir ao Calendário do Advento e o pior acontece - Big Brother
01:45

É a vez de Pedro Jorge ir ao Calendário do Advento e o pior acontece

17:57
Leandro e as bailarinas: Entre no fim-de-semana com esta coreografia de arrasar! - Big Brother
03:56

Leandro e as bailarinas: Entre no fim-de-semana com esta coreografia de arrasar!

17:46
Após beijos escaldantes... Marisa faz uma dança para Pedro Jorge e este olha-a assim - Big Brother
04:27

Após beijos escaldantes... Marisa faz uma dança para Pedro Jorge e este olha-a assim

16:39
Marisa conquista feito importante fora do Secret Story: «Há algo que ninguém pode negar» - Big Brother

Marisa conquista feito importante fora do Secret Story: «Há algo que ninguém pode negar»

16:31
Concorrentes 'rasgam' Liliana e vão mais longe: «Ela está a ver o Fábio a ir mais longe...» - Big Brother
05:11

Concorrentes 'rasgam' Liliana e vão mais longe: «Ela está a ver o Fábio a ir mais longe...»

15:53
Leandro acaba de revelar pista sobre o segredo de Pedro a... Marisa? - Big Brother
01:04

Leandro acaba de revelar pista sobre o segredo de Pedro a... Marisa?

15:45
«Nunca na vida»: Esta parte do polvo não deve ser consumida. E Leandro explica porquê - Big Brother

«Nunca na vida»: Esta parte do polvo não deve ser consumida. E Leandro explica porquê

15:42
«Banana, uga uga, cabeça de amendoim...»: Os insultos de Bruna para Fábio voltam a ser tema - Big Brother
02:37

«Banana, uga uga, cabeça de amendoim...»: Os insultos de Bruna para Fábio voltam a ser tema

15:24
Quer Entrar na Casa dos Segredos 10? Saiba como fazer a inscrição - Big Brother

Quer Entrar na Casa dos Segredos 10? Saiba como fazer a inscrição

15:21
Leandro para Bruna: «É de caixão à cova, está caladinha» - Big Brother
01:05

Leandro para Bruna: «É de caixão à cova, está caladinha»

13:36
Deita fora esta parte do polvo? Faz mal. O chef Leandro explica porquê e como aproveitar tudo - Big Brother
01:30

Deita fora esta parte do polvo? Faz mal. O chef Leandro explica porquê e como aproveitar tudo

13:27
Rápida e deliciosa: Liliana e Leandro ensinam uma receita de polvo perfeita para este Natal - Big Brother
01:20

Rápida e deliciosa: Liliana e Leandro ensinam uma receita de polvo perfeita para este Natal

12:40
Voz embargada e muita emoção: Pedro arrisca tudo e emociona-se ao falar de Marisa em frente a Leandro - Big Brother

Voz embargada e muita emoção: Pedro arrisca tudo e emociona-se ao falar de Marisa em frente a Leandro

Do Big Brother ao sucesso como empresária: Sónia Jesus constrói um “império” que não para de faturar

Do Big Brother ao sucesso como empresária: Sónia Jesus constrói um "império" que não para de faturar - Big Brother

João Ricardo emocionou os seguidores ao dedicar palavras de admiração a Sónia Jesus, elogiando a força, o sucesso e o percurso da ex-concorrente do Big Brother. Veja a publicação.

João Ricardo, ex-concorrente da Casa dos Segredos, recorreu ao Instagram para partilhar um gesto de grande carinho e admiração dirigido a Sónia Jesus, a empresária e ex-participante do Big Brother que continua a conquistar o público com o seu espírito lutador.

A homenagem surge acompanhada de uma fotografia de Sónia Jesus e de um texto carregado de emoção, no qual João Ricardo sublinha a coragem, a resiliência e a capacidade de transformação da amiga:

“A Sónia Jesus é daquelas pessoas que provam que a vida muda quando temos coragem de acreditar em nós. Entrou no Big Brother como concorrente mas saiu de lá com algo maior: uma visão. Soube transformar exposição em oportunidade. Trabalho em resultados e críticas em força. Hoje tem uma loja que vende imenso, cresce todos os dias e é um caso de sucesso. A Sónia não é apenas empreendedora, é empreendedora com ‘E’ grande. Daquelas que inspiram pela garra. (…) É inspirador. Sou fã!”

Na publicação, João Ricardo identifica ainda a loja da empresária, o Bazar da Sónia, que continua a crescer e a reforçar a presença da nortenha no universo do comércio online.

A mensagem rapidamente conquistou a atenção dos seguidores, que com certeza aplaudiram a relação de amizade e reconheceram o percurso de superação de Sónia Jesus um caminho feito de insistência, trabalho e muita determinação.

Veja a publicação original.

 

João Ricardo sobre Sónia Jesus

Em cima, espreite as galerias de imagens da ex-concorrente, que preparámos para si.

