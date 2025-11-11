Já é influencer e impressiona pela beleza: Filha mais velha de Sónia Jesus conquista tudo e todos

Maiara é a filha mais velha de Sónia Jesus e, com apenas 14 anos já é influencer e um verdadeiro sucesso nas redes sociais. A jovem impressiona pela beleza e já conta com mais de cinquenta mil seguidores no Instagram.

Na página da adolescente, podem encontrar-se várias publicações, onde surge com maquilhada e com visuais que arrancam vários gostos e comentários.

A forma como comunica tem vindo a conquistar os fãs que assistem atentamente a todas as suas dicas de maquilhagem e momentos especiais em família.

A mãe Sónia Jesus, está presente em muitas das publicações, tanto nas fotos, quanto nos comentários. Numa das publicações, em que a jovem, partilhou o emprego que sonha pode ler-se um comentário da mãe que a encoraja a seguir os seus sonhos, bem como uma declaração de amor: «Só tens que seguir o teu coração e fazeres o que te faz feliz a mãe estará sempre de mãos dadas contigo apoiar te em tudo amo-te tanto és um orgulho ❤️», escreveu Sónia Jesus, nos comentários da fotografia.