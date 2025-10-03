Após separação de Vitó, Sónia Jesus refugia-se nos braços de ex-concorrente: «Minha cura»

Ao Minuto

20:31
Liliana sobre Bruna: «Faz-me julgamento físico» - Big Brother
06:40

Liliana sobre Bruna: «Faz-me julgamento físico»

19:55
Às escondidas: Marisa e Pedro Jorge em bate-boca - Big Brother
04:12

Às escondidas: Marisa e Pedro Jorge em bate-boca

19:52
Vera explode contra colegas: «São todos grandes otários» - Big Brother
04:17

Vera explode contra colegas: «São todos grandes otários»

19:40
Especial em chamas: Lídia acusa Ana Cristina e Dylan responde a insultos sobre Vera - Big Brother
04:13

Especial em chamas: Lídia acusa Ana Cristina e Dylan responde a insultos sobre Vera

19:36
Conversas no jardim: Lídia e Joana falam de Rui e lançam críticas a colegas - Big Brother
06:36

Conversas no jardim: Lídia e Joana falam de Rui e lançam críticas a colegas

19:27
Leandro arrisca no confessionário: aposta que segredo de Sandro é «sou transformista» - Big Brother
00:57

Leandro arrisca no confessionário: aposta que segredo de Sandro é «sou transformista»

19:26
Manhã animada: Voz dá oportunidade a três concorrentes de revelarem segredos - Big Brother
04:13

Manhã animada: Voz dá oportunidade a três concorrentes de revelarem segredos

19:19
«A Teresa dá uma no cravo e outra na ferradura»: Zaza e Teresa Silva picam-se em direto - Big Brother
02:47

«A Teresa dá uma no cravo e outra na ferradura»: Zaza e Teresa Silva picam-se em direto

19:14
Liliana desabafa com Sandro e Fábio «Não é justo para mim» - Big Brother
03:59

Liliana desabafa com Sandro e Fábio «Não é justo para mim»

18:49
Discussão encenada: Raquel e Ana Cristina deixam casa em choque com teatrinho - Big Brother
03:28

Discussão encenada: Raquel e Ana Cristina deixam casa em choque com teatrinho

18:47
Marisa Susana em conflito com colegas e irritada com provocação de Lídia - Big Brother
03:42

Marisa Susana em conflito com colegas e irritada com provocação de Lídia

18:38
Brincadeiras de Liliana, Fábio e Sandro geram comentários dos colegas - Big Brother
02:52

Brincadeiras de Liliana, Fábio e Sandro geram comentários dos colegas

18:23
«Peço desculpa à família da Liliana»: Francisco monteiro sem papas nas língua deixa mensagem de apoio a Zé - Big Brother
02:36

«Peço desculpa à família da Liliana»: Francisco monteiro sem papas nas língua deixa mensagem de apoio a Zé

18:19
Margarida e Gonçalo contra Liliana: «Egoísta» - Big Brother
01:20

Margarida e Gonçalo contra Liliana: «Egoísta»

17:32
Muita cumplicidade: Liliana e Fábio derretidos um com o outro em dinâmica - Big Brother
00:59

Muita cumplicidade: Liliana e Fábio derretidos um com o outro em dinâmica

17:30
Clima tenso: Fábio mantém-se firme e não perdoa Bruna - Big Brother
01:02

Clima tenso: Fábio mantém-se firme e não perdoa Bruna

17:26
Liliana declara-se a Fábio em dinâmica «Havemos de saber mais um sobre o outro» - Big Brother
01:07

Liliana declara-se a Fábio em dinâmica «Havemos de saber mais um sobre o outro»

17:24
Confronto em dinâmica: Liliana acusa e Bruna desmente - Big Brother
02:21

Confronto em dinâmica: Liliana acusa e Bruna desmente

17:22
Bruno e Leandro em guerra aberta: Rivalidade cresce em dinâmica - Big Brother
02:10

Bruno e Leandro em guerra aberta: Rivalidade cresce em dinâmica

17:17
Em dinâmica Joana e Leandro entram em confronto direto - Big Brother
05:17

Em dinâmica Joana e Leandro entram em confronto direto

17:03
Alerta confessionário: Sandro convence Liliana a terminar tudo com Zé - Big Brother
04:45

Alerta confessionário: Sandro convence Liliana a terminar tudo com Zé

16:36
Liliana fala sobre ex-namorados: «Passei o meu aniversário no Motel a chorar» - Big Brother
04:03

Liliana fala sobre ex-namorados: «Passei o meu aniversário no Motel a chorar»

16:21
Pedro Jorge cheio de ciúmes de Bruno confronta Marisa - Big Brother
02:28

Pedro Jorge cheio de ciúmes de Bruno confronta Marisa

16:12
Estará Inês com ciúmes de Vera e Dylan? «Sentes borboletas» - Big Brother
01:03

Estará Inês com ciúmes de Vera e Dylan? «Sentes borboletas»

16:04
Inédito. Liliana e Fábio: Apalpões e mãos dadas - Big Brother
01:50

Inédito. Liliana e Fábio: Apalpões e mãos dadas

Após separação de Vitó, Sónia Jesus refugia-se nos braços de ex-concorrente: «Minha cura»

  • Secret Story
  • Hoje às 15:59
Após separação de Vitó, Sónia Jesus refugia-se nos braços de ex-concorrente: «Minha cura» - Big Brother

Sónia Jesus separou-se do noivo e pai dos três filhos e encontrou alento no 'colo' de alguém muito especial.

Sónia Jesus é muito amiga de Joana Diniz e é nela que se tem refugiado depois do fim do relacionamento com Vítor Soares, mais conhecido como Vitó, com quem tem três filhos em comum e de quem estava noiva. Agora, as duas amigas trocaram bonitas declarações de amor, num momento tão delicado.

No Instagram, Joana Diniz partilhou um vídeo especial com uma amiga. «AMO-A com toda a minha alma @soniiajesus ❤️», escreveu na legenda da publicação. «Meu porto seguro AMO-TE ❤️», respondeu Sónia Jesus.

Veja aqui o vídeo em questão:

Mais tarde, Sónia Jesus recorreu às stories do Instagram para voltar a agradecer o apoio da amiga com palavras de amor. «És a minha cura», declarou.

Pode ver aqui a imagem:

 

A enfrentar alegada separação, Sónia Jesus manifesta-se: «O meu coração merece»

Sónia Jesus tem sido notícia nos últimos dias por estar a enfrentar uma alegada separação de Vítor Soares, que ainda não foi confirmada oficialmente por nenhum dos dois. 

Nas redes sociais e após os rumores desta situação, a ex-concorrente do Big Brother quebrou o silêncio com uma frase enigmática: «Tá tão quieto, está pensando em quê? Por favor, senhor, me permita ser feliz, depois de tudo o que passei, tu sabes que o meu coração merece». 

Recorde-se que a alegada separação de Sónia Jesus foi comentada no programa 'Dois às 10' da TVI, onde foram revelados novos detalhes, que desmentem a primeira versão da história.

«Ao contrário do que está a ser dito que foi o Vitó que terminou o casamento não, foi uma decisão da Sónia», contou Gonçalo Quinaz, que falou com uma fonte próxima da família.

Já Cristina Ferreira mostrou-se triste com esta separação: «Ficámos muito tristes porque agora vem a notícia de que o Vitó e a Sónia Jesus, que estiveram aqui felizes e contentes a falar do casamento, estão separados, não há mais casamento para ninguém».

«Isto deixa-me muito triste, ela estava a falar com uma felicidade tão grande… é que ele esteve preso e ela esteve este tempo todo à espera dela», comentou a apresentadora. 

Cristina rematou: «Se for melhor para os dois estarem separados que estejam. Um beijinho para a Sónia, nós tentámos falar com ela, ela não atendeu o telefone, deve estar numa fase difícil de não querer falar, no seu direito. Enviamos um beijinho e que corra tudo bem, que os filhos estejam bem que é o que importa»

Sónia Jesus: o apoio incondicional durante a prisão de Vitó

Em 2023, o casal enfrentou um dos momentos mais difíceis da sua história de amor, quando Vitó foi condenado a três anos de prisão efetiva por tráfico de droga. Parte da pena foi cumprida atrás das grades e outra em regime de prisão domiciliária, até que, em junho deste ano, o companheiro de Sónia Jesus recuperou a liberdade.

Nessa altura, Sónia Jesus não escondeu a alegria e sublinhou, em entrevista a Cristina Ferreira no programa Dois às 10, que nunca deixou de apoiar Vitó: "Foi público, toda a gente sabe, que vivi uma fase muito difícil da minha vida, mas em momento algum me vitimizei ou me escondi."

A empresária estava grávida de quatro meses quando o companheiro foi preso e recordou que viveu esse período com foco nos filhos: "Comecei a focar-me nos meus filhos e esqueci-me da minha gravidez."

Veja, no vídeo em baixo, um dos momentos dessa entrevista. 

Apesar das críticas, Sónia Jesus sempre afirmou que o seu objetivo foi não “virar as costas” ao pai dos seus filhos, acreditando que Vitó tinha mudado.

Do pedido de casamento à suspeita de separação

Em julho, quando completou 33 anos, Sónia Jesus foi surpreendida com um pedido de casamento que parecia selar um novo capítulo feliz. Durante a festa de aniversário, Vitó ajoelhou-se em frente a todos, com direito a fogo de artifício, e pediu a empresária em casamento.

Veja, no vídeo em baixo, o pedido de casamento oficial. 

Na altura, emocionada, a ex-Big Brother disse: "Estou oficialmente noiva. Sei que o meu pedido de casamento foi em direto, para um milhão de espetadores, mas amanhã eu vou marcar o casamento porque hoje eu senti verdadeiramente este pedido."

Por isso, a possibilidade de rutura surpreende ainda mais os fãs do casal. Para já, as suspeitas recaem sobretudo no gesto simbólico de Sónia Jesus ter eliminado as imagens com Vitó das redes sociais, deixando no ar a questão: terá mesmo acabado o noivado?

Ainda esta quarta-feira, a empresária publicou um vídeo em que assinalou o dia de aniversário da sua filha mais velha, Maiara Filipa.

 

Em cima, veja as galerias de imagens da ex-concorrente e de Vitó que preparámos para si.

 

 

 

«Fiambre» deixa Fábio e Liliana em pulgas. A conversa mais 'picante' dos dois já é viral

«Fiambre» deixa Fábio e Liliana em pulgas. A conversa mais 'picante' dos dois já é viral

Hoje às 15:45
Liliana e Fábio apanhados em flagrante por Cristina Ferreira: O momento que todos falam

Liliana e Fábio apanhados em flagrante por Cristina Ferreira: O momento que todos falam

Hoje às 13:04
Manhã quente na casa! Fábio e Liliana trocam sussurros e abraços matinais

Manhã quente na casa! Fábio e Liliana trocam sussurros e abraços matinais

Hoje às 10:35
Fábio e Liliana mais próximos do que nunca: cumplicidade na piscina agita a casa

Fábio e Liliana mais próximos do que nunca: cumplicidade na piscina agita a casa

Hoje às 09:22
Na piscina e no meio de brincadeiras, Fábio e Liliana mais íntimos do que nunca

Na piscina e no meio de brincadeiras, Fábio e Liliana mais íntimos do que nunca

Ontem às 11:54
Liliana assume que o que sente por Fábio é verdadeiro

Liliana assume que o que sente por Fábio é verdadeiro

1 out, 14:27
«Fiambre» deixa Fábio e Liliana em pulgas. A conversa mais 'picante' dos dois já é viral
01:17

«Fiambre» deixa Fábio e Liliana em pulgas. A conversa mais 'picante' dos dois já é viral

Hoje às 15:45
As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

29 set, 00:03
Liliana e Fábio apanhados em flagrante por Cristina Ferreira: O momento que todos falam

Liliana e Fábio apanhados em flagrante por Cristina Ferreira: O momento que todos falam

Hoje às 13:04
As imagens do momento: Enquanto consola Fábio, Liliana faz ‘festinhas marotas’ na perna do colega

As imagens do momento: Enquanto consola Fábio, Liliana faz ‘festinhas marotas’ na perna do colega

1 out, 11:11
Zé toma atitude drástica e apaga registos da história de amor com Liliana

Zé toma atitude drástica e apaga registos da história de amor com Liliana

Há 3h e 6min
Zé toma atitude drástica e apaga registos da história de amor com Liliana

Zé toma atitude drástica e apaga registos da história de amor com Liliana

Há 3h e 6min
Momento emocionante: Vânia Sá usa ideia original para contar ao avô que está grávida de uma menina

Momento emocionante: Vânia Sá usa ideia original para contar ao avô que está grávida de uma menina

Hoje às 16:59
Cristina Ferreira cometeu um 'pecado': e explica como minimizou as consequências

Cristina Ferreira cometeu um 'pecado': e explica como minimizou as consequências

Hoje às 16:28
Após separação de Vitó, Sónia Jesus refugia-se nos braços de ex-concorrente: «Minha cura»

Após separação de Vitó, Sónia Jesus refugia-se nos braços de ex-concorrente: «Minha cura»

Hoje às 15:59
Cena de ciúmes? Sem rodeios, Fábio confronta Liliana: «Não digas que não vais à procura dele»

Cena de ciúmes? Sem rodeios, Fábio confronta Liliana: «Não digas que não vais à procura dele»

Hoje às 15:16
Após despedida emocionada, há uma nova cara nas noites do Secret Story
03:33

Após despedida emocionada, há uma nova cara nas noites do Secret Story

Hoje às 09:39
Beijo inesperado: Dylan e Vera surpreendem e deixam colegas em choque
02:59

Beijo inesperado: Dylan e Vera surpreendem e deixam colegas em choque

Ontem às 19:46
Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas
00:21

Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas

30 set, 15:12
Exclusivo! Amigas de Liliana assumem-se desiludidas: «Ela está mal. Não estamos felizes»
03:01

Exclusivo! Amigas de Liliana assumem-se desiludidas: «Ela está mal. Não estamos felizes»

30 set, 09:14
Fábio condicionado por Liliana? Irmã do concorrente acredita que sim: «Está a jogar com o coração»
03:01

Fábio condicionado por Liliana? Irmã do concorrente acredita que sim: «Está a jogar com o coração»

30 set, 09:14
Zé toma atitude drástica e apaga registos da história de amor com Liliana

Zé toma atitude drástica e apaga registos da história de amor com Liliana

Há 3h e 6min
Momento emocionante: Vânia Sá usa ideia original para contar ao avô que está grávida de uma menina

Momento emocionante: Vânia Sá usa ideia original para contar ao avô que está grávida de uma menina

Hoje às 16:59
Cristina Ferreira cometeu um 'pecado': e explica como minimizou as consequências

Cristina Ferreira cometeu um 'pecado': e explica como minimizou as consequências

Hoje às 16:28
A enfrentar alegada separação, Sónia Jesus manifesta-se: «O meu coração merece»

A enfrentar alegada separação, Sónia Jesus manifesta-se: «O meu coração merece»

Hoje às 12:21
Jéssica Vieira conta tudo sobre ausência das redes sociais
02:55

Jéssica Vieira conta tudo sobre ausência das redes sociais

Hoje às 10:35
Polémico! Pedro massaja Ana Cristina sobre olhares de Marisa
03:49

Polémico! Pedro massaja Ana Cristina sobre olhares de Marisa

Hoje às 09:59
«Não toques na minha família senão vai-te correr mal»: Dylan passa-se com Leandro
02:17

«Não toques na minha família senão vai-te correr mal»: Dylan passa-se com Leandro

1 out, 12:13
Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»
02:28

Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»

29 set, 08:15
Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é
04:41

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é

22 set, 00:08
Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é
02:30

Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é

21 set, 22:27
Ana Barbosa ao lado de duas famosas: "Quem desafia este poder feminino?"

Ana Barbosa ao lado de duas famosas: "Quem desafia este poder feminino?"

Hoje às 13:08
Em momento delicado, Joana Diniz apoia Sónia Jesus: "Amo-a com toda a minha alma"

Em momento delicado, Joana Diniz apoia Sónia Jesus: "Amo-a com toda a minha alma"

Hoje às 10:36
Jéssica Vieira faz procedimento estético e mostra resultado: "Ainda estou um bocadinho inchada"

Jéssica Vieira faz procedimento estético e mostra resultado: "Ainda estou um bocadinho inchada"

Ontem às 17:58
Entre rumores de separação, Sónia Jesus quebra o silêncio: "Me permita ser feliz"

Entre rumores de separação, Sónia Jesus quebra o silêncio: "Me permita ser feliz"

Ontem às 16:37
Revelados detalhes sobre separação de Sónia Jesus e Vitó: "Foi uma decisão de..."

Revelados detalhes sobre separação de Sónia Jesus e Vitó: "Foi uma decisão de..."

Ontem às 15:26
