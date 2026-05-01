O amor venceu? Vitó apoia Sónia Jesus em dia especial

Sónia Jesus inaugurou uma nova loja e entre os convidados o que mais chamou à atenção foi Vitor Soares, o seu ex-noivo e pai dos filhos da empresária. A presença de Vitó, como é conhecido, foi a que chamou mais à atenção, uma vez que há várias notícias que falam numa suposta reconciliação.

No meio do evento, Vitó declarou publicamente o seu apoio à ex-companheira, mostrando que está ao lado de Sónia Jesus em tudo. «É um orgulho, é uma mulher incrível. Estou sempre aqui na linha da frente para apoiá-la em tudo», declarou.

Sónia Jesus quebra o silêncio e revela como terminou a relação com Vitó

Foi uma das revelações mais inesperadas da emissão desta manhã do Dois às 10. Sónia Jesus esteve à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos e falou pela primeira vez sobre o fim da relação com Vítor Soares.

A ex-concorrente do Big Brother 2020 revelou que os últimos meses foram especialmente difíceis e admitiu que já não conseguiu esconder o que estava a sentir nas redes sociais. Segundo explicou, a separação não aconteceu de forma repentina, mas sim depois de muita reflexão por parte dos dois.

Durante a conversa em direto, Sónia acabou por surpreender ao revelar que o casal tinha planos concretos para o futuro. «Tínhamos o casamento planeado», admitiu, deixando claro que a decisão de terminar a relação foi tomada em conjunto e com muita maturidade.

Confrontada com o momento mais difícil que viveu, a separação recente ou o período em que o ex-companheiro esteve detido, a ex-concorrente explicou que as duas situações foram completamente diferentes. Na altura da detenção, acreditava que seria apenas um período complicado e que a relação iria continuar.

Apesar do fim da relação, Sónia fez questão de garantir que não existe qualquer conflito entre os dois. A ligação continua marcada pelo respeito e pela proximidade, sobretudo por causa dos três filhos em comum.

Emocionada, a ex-concorrente deixou ainda uma frase que acabou por marcar a entrevista: o amor nunca vai acabar, porque foram 15 anos juntos. Sem polémicas nem acusações públicas, Sónia garantiu que ambos querem seguir em frente com respeito e colocando o bem-estar da família em primeiro lugar.

Veja o momento aqui:



