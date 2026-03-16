Pazes feitas? Amigo de Sónia Jesus levanta suspeitas de reconciliação com Vitó

Sónia Jesus está separada de Vitó desde outubro de 2025. No entanto, na noite da passada sexta-feira dia 13 de março, um amigo do ex-casal garantiu que uma reconciliação pode estar para acontecer.

A ex-concorrente parece estar agora numa nova fase feliz da sua vida. Recentemente, viajou até Amesterdão, e está agora no Rio de Janeiro ao lado de Joana Diniz e Gabriel Sousa. Os dois amigos têm estado constantemente presentes na vida da ex-concorrente do “Big Brother 2020” após a separação.

Agora, o ex-casal parece estar mais próximo e quem o garante é Leo Caeiro

«Acho sim que a relação da Sónia e do Vitó poderá novamente voltar a acontecer. A relação deles foi sempre pautada por um grande respeito. Sempre tiveram uma relação muito saudável, eu acredito que a reconciliação está para acontecer», revelou o comentador no programa “Noite das Estrelas” da CMTV.