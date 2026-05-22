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Reconciliação à vista? Sónia Jesus abre o coração sobre Vitó: «Pode ser que ele volte para mim»

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Sónia Jesus abriu o coração em direto e deixou no ar que a história com Vitó pode ainda não estar totalmente encerrada.

Sónia Jesus esteve à conversa com Cláudio Ramos no programa Dois às 10, onde revisitou a sua passagem pelos reality shows da estação, mas acabou também por falar sobre a fase mais sensível que atravessa na vida pessoal. Recorde-se que Sónia anunciou a separação de Vitó em outubro do ano passado, colocando um ponto final numa relação marcada por vários momentos especiais.

Durante a conversa, o apresentador recordou o pedido de casamento em direto no Big Brother 2020 e lançou uma questão carregada de emoção: «Quantas vezes fechas os olhinhos e imaginas o Vitó de joelhos a pedir-te em casamento ali à minha frente?». Sem esconder o carinho que continua a sentir pelo pai dos seus três filhos, Sónia respondeu: «Oh… Pode ser que um dia destes eu venha cá outra vez [e que ele diga] ‘Cláudio, quero voltar para a Sónia, ajuda-me’…».

A resposta apanhou Cláudio Ramos de surpresa, que não resistiu a tentar perceber se ainda existe margem para uma reconciliação: «Espera! Acabaste de dar um sinalzinho. Vocês não estão juntos porque tu não queres ou porque ele não quer?». Apesar de não querer aprofundar o tema, Sónia voltou a deixar a porta entreaberta ao afirmar: «Oh Cláudio, o destino a Deus pertence. Pode ser que ele entre em contacto contigo… Olha… Isso é que era». Uma resposta que rapidamente alimentou a esperança dos fãs numa possível reaproximação do antigo casal.

Reality em direto?
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