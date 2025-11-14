Ex-noivo de Sónia Jesus já tem um novo amor? O “encontro” que levantou suspeitas

A separação de Sónia Jesus e Vítor Soares continua a gerar comentários e reações. A ex-concorrente já confirmou o fim da relação e, embora não tenham revelados os motivos da separação, garantiu que mantém uma convivência «cordial» com Vítor Soares, com quem tem três filhos. Esta quarta-feira, dia 12 de novembro, num programa da ‘CMTV’, Maya adiantou pormenores sobre um alegado 'encontro' com outra mulher.

A apresentadora referiu que trabalhou «vários anos na noite» e acrescentou: «Tenho amigos espalhados pelo país todo e às vezes as pessoas saem, vão a certos sítios, a certas discotecas onde as pessoas são mais carinhosas. (…) E, portanto, o Vitó foi visto algumas vezes em sítios desses.»

Durante a mesma intervenção, Maya acrescentou mais um episódio que lhe terá sido relatado. Segundo disse, Vitor foi visto por uma amiga da apresentadora a jantar com a sós com uma mulher, o que levantou suspeitas de que o ex-noivo de Sónia Jesus já encontrou um novo amor.