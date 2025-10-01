Já não há casamento entre Sónia Jesus e Vitó? Ex-Big Brother levanta suspeitas de separação

A magia está no ar: Joana Diniz e Sónia Jesus estão em Paris, e estas fotos [encantadoras] são a prova disso

Terá terminado o relacionamento de Sónia Jesus e Vítor Soares, mais conhecido como Vitó? O casal, que ficou noivo em julho deste ano e tem três filhos em comum, está no centro de rumores de separação depois de a ex-concorrente do Big Brother 2020 ter deixado uma pista que não passou despercebida: apagou todas as fotografias com o noivo nas redes sociais.

Segundo o Correio da Manhã, o casamento poderá já não se concretizar. Contudo, nem Sónia nem Vitó confirmaram oficialmente o fim da relação.

Sónia Jesus: o apoio incondicional durante a prisão de Vitó

Em 2023, o casal enfrentou um dos momentos mais difíceis da sua história de amor, quando Vitó foi condenado a três anos de prisão efetiva por tráfico de droga. Parte da pena foi cumprida atrás das grades e outra em regime de prisão domiciliária, até que, em junho deste ano, o companheiro de Sónia Jesus recuperou a liberdade.

Nessa altura, Sónia Jesus não escondeu a alegria e sublinhou, em entrevista a Cristina Ferreira no programa Dois às 10, que nunca deixou de apoiar Vitó: "Foi público, toda a gente sabe, que vivi uma fase muito difícil da minha vida, mas em momento algum me vitimizei ou me escondi."

A empresária estava grávida de quatro meses quando o companheiro foi preso e recordou que viveu esse período com foco nos filhos: "Comecei a focar-me nos meus filhos e esqueci-me da minha gravidez."

Apesar das críticas, Sónia Jesus sempre afirmou que o seu objetivo foi não “virar as costas” ao pai dos seus filhos, acreditando que Vitó tinha mudado.

Do pedido de casamento à suspeita de separação

Em julho, quando completou 33 anos, Sónia Jesus foi surpreendida com um pedido de casamento que parecia selar um novo capítulo feliz. Durante a festa de aniversário, Vitó ajoelhou-se em frente a todos, com direito a fogo de artifício, e pediu a empresária em casamento.

Na altura, emocionada, a ex-Big Brother disse: "Estou oficialmente noiva. Sei que o meu pedido de casamento foi em direto, para um milhão de espetadores, mas amanhã eu vou marcar o casamento porque hoje eu senti verdadeiramente este pedido."

Por isso, a possibilidade de rutura surpreende ainda mais os fãs do casal. Para já, as suspeitas recaem sobretudo no gesto simbólico de Sónia Jesus ter eliminado as imagens com Vitó das redes sociais, deixando no ar a questão: terá mesmo acabado o noivado?

