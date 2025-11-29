Um tratamento que lhe vai mudar a vida. Solteira, Sónia Jesus abraça nova aventura

Depois do fim da relação com Vítor Soares, Sónia Jesus parece estar empenhada em escrever um novo capítulo da sua vida mais saudável. Esta sexta-feira, 28 de novembro, a ex-concorrente do Big Brother recorreu ao Instagram para partilhar com os seguidores um passo importante dessa transformação: decidiu deixar de fumar.

Nas stories, mostrou-se otimista e orgulhosa da mudança que está a iniciar. «Hoje inicia-se uma fase saudável da gata. Vim fazer auriculoterapia, que é um tratamento especialista para deixarmos de fumar e vou experimentar», revelou, animada.

Sónia explicou que descobriu este tipo de tratamento através de Bruno de Carvalho, durante a participação dele no programa com Joana Diniz: «Ele falou imenso disto quando esteve no programa com a Joana e, como eles passavam muitas horas juntos, eu ouvia muitas conversas deles. Então achei super interessante», contou.

A influenciadora acrescentou ainda que recebeu incentivo de Gabi: «O Gabi falou-me que também já tinha feito e decidimos os dois agora fazer novamente, o Gabi até porque voltou a fumar, por cabeça dele, maluquinho», disse, entre risos.

Já depois de realizar a sessão, Sónia descreveu a experiência com entusiasmo: «Estou ótima, já fiz o tratamento, não dói absolutamente nada. […] É uma sensação de estarmos super relaxados e agora eu creio que vai funcionar. Não estou com vontade nenhuma de fumar, não tenho sequer esse pensamento, estou super relaxada, super calma».

A ex-concorrente mostra-se assim determinada a abraçar um novo estilo de vida — e os fãs não podiam estar mais curiosos para acompanhar esta mudança.

Ex-noivo de Sónia Jesus já tem um novo amor? O “encontro” que levantou suspeitas

A separação de Sónia Jesus e Vítor Soares continua a gerar comentários e reações. A ex-concorrente já confirmou o fim da relação e, embora não tenham revelados os motivos da separação, garantiu que mantém uma convivência «cordial» com Vítor Soares, com quem tem três filhos. Esta quarta-feira, dia 12 de novembro, num programa da ‘CMTV’, Maya adiantou pormenores sobre um alegado 'encontro' com outra mulher.

A apresentadora referiu que trabalhou «vários anos na noite» e acrescentou: «Tenho amigos espalhados pelo país todo e às vezes as pessoas saem, vão a certos sítios, a certas discotecas onde as pessoas são mais carinhosas. (…) E, portanto, o Vitó foi visto algumas vezes em sítios desses.»

Durante a mesma intervenção, Maya acrescentou mais um episódio que lhe terá sido relatado. Segundo disse, Vitor foi visto por uma amiga da apresentadora a jantar com a sós com uma mulher, o que levantou suspeitas de que o ex-noivo de Sónia Jesus já encontrou um novo amor.