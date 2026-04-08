Revelado o destino para onde Soraia Moreira emigrou. E há uma curiosidade inacreditável

Soraia Moreira anunciou recentemente no Instagram a decisão de emigrar porque a vida não estava a correr como tinha planeado. Nas redes sociais a grande vencedora do Big Brother 2020 tem feito algumas partilhas desta nova aventura e revelou que está em Londres.

E há uma curiosidade inacreditável relativamente a este destino: É o mesmo onde a noiva de Daniel Guerreiro já viveu e trabalhou no passado, sendo por isso este um regresso, ainda que forçado, a um país que já a recebeu anteriormente.

Em declarações à SELFIE, Soraia explicou o motivo de ter emigrado: «Em Portugal, não estavam a surgir oportunidades e, com as responsabilidades que tenho e a vontade de construir um futuro mais estável, como comprar casa com o Daniel [Guerreiro], acabei por aceitar uma oportunidade cá fora».

«Não foi uma decisão fácil, mas senti que era o passo necessário neste momento. Ainda assim, espero que seja algo temporário», disse acrescentando: «A sorte é ter uma família incrível e um noivo maravilhoso que me apoia muito, que também é muito esforçado».