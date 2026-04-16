Ganhou um BB, mas viu-se obrigada a sair de Portugal. Agora regressa e o reencontro com o noivo é emocionante

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

14:25
Eva desabafa com Liliana sobre Diogo: «Não vi nenhuma atitude que mostrasse arrependimento» - Big Brother
06:13

Eva desabafa com Liliana sobre Diogo: «Não vi nenhuma atitude que mostrasse arrependimento»

14:16
Alta tensão: Jéssica e Sara aos gritos com Liliana - Big Brother
04:09

Alta tensão: Jéssica e Sara aos gritos com Liliana

14:14
Liliana faz reparo a Sara. Hugo e Jéssica “metem-se ao barulho” e o caos instala-se - Big Brother
07:13

Liliana faz reparo a Sara. Hugo e Jéssica “metem-se ao barulho” e o caos instala-se

14:08
Fora de si, Eva deixa todos em choque ao berrar com Ana: «Então cala-te!» - Big Brother
07:34

Fora de si, Eva deixa todos em choque ao berrar com Ana: «Então cala-te!»

13:07
Diogo explica-se a Eva, mas esta reage aos gritos - Big Brother
06:24

Diogo explica-se a Eva, mas esta reage aos gritos

13:06
Como nunca a viu. Eva aos gritos com Diogo e Ana - Big Brother
06:24

Como nunca a viu. Eva aos gritos com Diogo e Ana

13:00
Eva mais confiante do que nunca: «Eu consegui acabar com o trio» - Big Brother
09:54

Eva mais confiante do que nunca: «Eu consegui acabar com o trio»

12:59
Hugo responde a Eva: «Tu nem para cima da Ariana foste. Tu rias-te com ela» - Big Brother
09:54

Hugo responde a Eva: «Tu nem para cima da Ariana foste. Tu rias-te com ela»

12:43
Eva é implacável com Ana: «Pára de bater na mesma tecla» - Big Brother
02:34

Eva é implacável com Ana: «Pára de bater na mesma tecla»

12:40
Diogo admite continua a jogar: «sou um estratega» - Big Brother
06:11

Diogo admite continua a jogar: «sou um estratega»

12:23
«Agente digital?» Segredo de Hugo cada vez mais em risco - Big Brother
01:21

«Agente digital?» Segredo de Hugo cada vez mais em risco

11:59
Mãe de Diogo quebra o silêncio e conta tudo: «Quem o controlava e manipulava sempre foi a Eva» - Big Brother

Mãe de Diogo quebra o silêncio e conta tudo: «Quem o controlava e manipulava sempre foi a Eva»

11:29
De chorar a rir! Ana dá aula de canto lírico e o momento é imperdível - Big Brother
06:25

De chorar a rir! Ana dá aula de canto lírico e o momento é imperdível

11:13
Hilariante! Ana grita 'bom dia' e todos ficam em choque - Big Brother
03:43

Hilariante! Ana grita 'bom dia' e todos ficam em choque

10:59
Aconteceu ontem no Secret Story e deixou Francisco Monteiro incrédulo: O momento que poucos repararam - Big Brother

Aconteceu ontem no Secret Story e deixou Francisco Monteiro incrédulo: O momento que poucos repararam

10:47
Perto do segredo de Hugo? Eva pergunta: «Há quantos anos és agente secreto?» - Big Brother
02:17

Perto do segredo de Hugo? Eva pergunta: «Há quantos anos és agente secreto?»

10:03
Concorrentes acordam de forma nunca antes vista e o mistério reina na casa - Big Brother
02:36

Concorrentes acordam de forma nunca antes vista e o mistério reina na casa

09:39
Diogo "obrigado" a escolher entre Eva e Ariana. E a resposta dá que falar - Big Brother

Diogo "obrigado" a escolher entre Eva e Ariana. E a resposta dá que falar

00:37
Diogo ainda acredita no perdão de Eva? Eis as declarações que estão a dar que falar - Big Brother
04:21

Diogo ainda acredita no perdão de Eva? Eis as declarações que estão a dar que falar

00:34
Amigos de novo? Ana pede desculpas a Tiago - Big Brother
04:47

Amigos de novo? Ana pede desculpas a Tiago

00:11
As horas de tensão antes da desistência de Ricardo João - Big Brother
06:28

As horas de tensão antes da desistência de Ricardo João

23:56
Amigos de novo? Diogo, Eva e Liliana unem-se para tirarem conclusões - Big Brother
00:37

Amigos de novo? Diogo, Eva e Liliana unem-se para tirarem conclusões

23:48
Hugo diz a Tiago que ele foi a gota de água de Ricardo João - Big Brother
10:26

Hugo diz a Tiago que ele foi a gota de água de Ricardo João

23:42
De rastos. Ana lamenta desistência de Ricardo João e conta detalhes desconhecidos - Big Brother
04:56

De rastos. Ana lamenta desistência de Ricardo João e conta detalhes desconhecidos

23:27
Liliana declara apoio a Diogo: «Ninguém tem de ser condenado por certos erros» - Big Brother
02:30

Liliana declara apoio a Diogo: «Ninguém tem de ser condenado por certos erros»

Acompanhe ao minuto

Ganhou um BB, mas viu-se obrigada a sair de Portugal. Agora regressa e o reencontro com o noivo é emocionante

Ganhou um BB, mas viu-se obrigada a sair de Portugal. Agora regressa e o reencontro com o noivo é emocionante - Big Brother

A ex-concorrente mostrou o reencontro emocionante nas redes sociais.

Depois de umas semanas longe de Portugal, Soraia Moreira voltou ao país por alguns dias — e protagonizou um momento que está a emocionar os fãs.

A vencedora do Big Brother 2020 mudou-se recentemente para Londres, numa tentativa de construir uma vida melhor e abraçar novas oportunidades. Ainda assim, deixou em Portugal uma das pessoas mais importantes da sua vida: Daniel Guerreiro, o noivo por quem se apaixonou durante o reality show.

O regresso temporário foi marcado por um reencontro carregado de emoção, que Soraia decidiu partilhar com os seguidores através de um vídeo no Instagram. As imagens mostram o momento em que volta a abraçar Daniel, deixando evidente a saudade acumulada e a ligação forte que os une.

Na legenda da publicação, Soraia abriu o coração com palavras profundas e sentidas: «Não há um dia em que não agradeça a Deus por te ter na minha vida. Eu estava perdida, sozinha… À procura de algo que nem sabia explicar». 

«Sentia que faltava sempre alguma coisa. Até que te encontrei… E tudo fez sentido. Trouxeste luz à minha vida, completaste tudo aquilo que me faltava. Contigo encontrei paz, amor e um lugar onde pertenço. Agora sei que és tudo aquilo de que preciso», acrescentou.

Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM

A ex-concorrente rematou: «Agradeço a Deus por te ter encontrado… Porque sem ti, já não consigo imaginar a minha vida. Um reencontro tão bom… Que já dói só de pensar na partida 😞». 

A publicação rapidamente conquistou milhares de reações e comentários, com fãs a destacarem a cumplicidade do casal e a força da relação, mesmo à distância.

Relacionados

Emigrada e com dois empregos. Revelados novos detalhes sobre a vida de Soraia Moreira

Revelado o destino para onde Soraia Moreira emigrou. E há uma curiosidade inacreditável

Venceu um reality show e encontrou o amor na casa. Mas tudo mudou: «A vida não está a correr como eu tinha planeado»
Temas: Soraia Moreira Big Brother

Fora da Casa

Ricardo João surpreendido com novidade sobre concorrente: «Fingem que não sabem nada»

Ricardo João surpreendido com novidade sobre concorrente: «Fingem que não sabem nada»

Há 9 min
Mãe de Diogo quebra o silêncio e conta tudo: «Quem o controlava e manipulava sempre foi a Eva»

Mãe de Diogo quebra o silêncio e conta tudo: «Quem o controlava e manipulava sempre foi a Eva»

Há 2h e 37min
Aconteceu ontem no Secret Story e deixou Francisco Monteiro incrédulo: O momento que poucos repararam

Aconteceu ontem no Secret Story e deixou Francisco Monteiro incrédulo: O momento que poucos repararam

Há 3h e 37min
Catarina Miranda e Afonso Leitão estão separados? A foto que põe um ponto final nas especulações

Catarina Miranda e Afonso Leitão estão separados? A foto que põe um ponto final nas especulações

Ontem às 18:25
«Matei um homem»: Este ex-concorrente carrega o segredo mais pesado do Secret Story

«Matei um homem»: Este ex-concorrente carrega o segredo mais pesado do Secret Story

Ontem às 16:04
Manuel Luís Goucha recorda o pai num momento de partilha raro: «No dia em que morreu...»

Manuel Luís Goucha recorda o pai num momento de partilha raro: «No dia em que morreu...»

Ontem às 16:04
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Voz é obrigada a intervir no meio de ataque a Tiago. E o que diz deixa todos a pensar
02:56

Voz é obrigada a intervir no meio de ataque a Tiago. E o que diz deixa todos a pensar

Ontem às 23:02
Ricardo João anuncia desistência e deixa casa em suspenso. Veja todas as reações 

Ricardo João anuncia desistência e deixa casa em suspenso. Veja todas as reações 

Ontem às 22:37
Aconteceu ontem no Secret Story e deixou Francisco Monteiro incrédulo: O momento que poucos repararam

Aconteceu ontem no Secret Story e deixou Francisco Monteiro incrédulo: O momento que poucos repararam

Há 3h e 37min
Irreconhecível. Antes de entrar no Secret Story 10, Tiago tinha o cabelo pintado de loiro e com tranças

Irreconhecível. Antes de entrar no Secret Story 10, Tiago tinha o cabelo pintado de loiro e com tranças

8 abr, 18:08
Mãe de Diogo quebra o silêncio e conta tudo: «Quem o controlava e manipulava sempre foi a Eva»

Mãe de Diogo quebra o silêncio e conta tudo: «Quem o controlava e manipulava sempre foi a Eva»

Há 2h e 37min
Ver Mais

Notícias

Ricardo João surpreendido com novidade sobre concorrente: «Fingem que não sabem nada»

Ricardo João surpreendido com novidade sobre concorrente: «Fingem que não sabem nada»

Há 9 min
Ganhou um BB, mas viu-se obrigada a sair de Portugal. Agora regressa e o reencontro com o noivo é emocionante

Ganhou um BB, mas viu-se obrigada a sair de Portugal. Agora regressa e o reencontro com o noivo é emocionante

Há 1h e 58min
Mãe de Diogo quebra o silêncio e conta tudo: «Quem o controlava e manipulava sempre foi a Eva»

Mãe de Diogo quebra o silêncio e conta tudo: «Quem o controlava e manipulava sempre foi a Eva»

Há 2h e 37min
Aconteceu ontem no Secret Story e deixou Francisco Monteiro incrédulo: O momento que poucos repararam

Aconteceu ontem no Secret Story e deixou Francisco Monteiro incrédulo: O momento que poucos repararam

Há 3h e 37min
Diogo "obrigado" a escolher entre Eva e Ariana. E a resposta dá que falar

Diogo "obrigado" a escolher entre Eva e Ariana. E a resposta dá que falar

Hoje às 09:39
Ver Mais Notícias

Opinião

Ariana comenta relação Tiago e Eva. E expõe conversa privada 'bombástica': «Ele disse-me que...»

Ariana comenta relação Tiago e Eva. E expõe conversa privada 'bombástica': «Ele disse-me que...»

14 abr, 20:16
Bruna Gomes implacável com Ariana: «Do lugar onde uma mulher sai a chorar, dificilmente a próxima vai sair a sorrir»

Bruna Gomes implacável com Ariana: «Do lugar onde uma mulher sai a chorar, dificilmente a próxima vai sair a sorrir»

13 abr, 00:49
«Tu fugiste de uma guerra e foste entrar numa outra»: De lágrima no olho, Flávio Furtado dá opinião a Ariana

«Tu fugiste de uma guerra e foste entrar numa outra»: De lágrima no olho, Flávio Furtado dá opinião a Ariana

13 abr, 00:45
«Gostava de ter a Eva como nora?»: Mãe de Tiago deixa tudo “em pratos limpos”

«Gostava de ter a Eva como nora?»: Mãe de Tiago deixa tudo “em pratos limpos”

12 abr, 23:40
«O ranço que eles criaram pela Liliana foi totalmente desproporcional»: Bruna Gomes crítica “ataques” a concorrente

«O ranço que eles criaram pela Liliana foi totalmente desproporcional»: Bruna Gomes crítica “ataques” a concorrente

12 abr, 22:19
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Diogo confirma que está a fazer tudo para fazer a Eva vencedora. Veja as imagens
01:35

Diogo confirma que está a fazer tudo para fazer a Eva vencedora. Veja as imagens

13 abr, 10:14
Após expulsão, foi assim que Ariana foi recebida em estúdio
04:09

Após expulsão, foi assim que Ariana foi recebida em estúdio

13 abr, 00:45
Diogo fala pela primeira vez após expulsão de Ariana
01:42

Diogo fala pela primeira vez após expulsão de Ariana

13 abr, 00:16
Liliana usou ou não Eva no apelo ao voto? As imagens não mentem e geram burburinho na casa
03:58

Liliana usou ou não Eva no apelo ao voto? As imagens não mentem e geram burburinho na casa

12 abr, 22:01
Exclusivo: Norberto traz novidades sobre história com Catarina. E já há data para desenvolvimentos
02:34

Exclusivo: Norberto traz novidades sobre história com Catarina. E já há data para desenvolvimentos

9 abr, 19:53
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Última Hora! Ricardo João desiste do Secret Story 10 e a casa fica em choque total: Veja todas as reações

Última Hora! Ricardo João desiste do Secret Story 10 e a casa fica em choque total: Veja todas as reações

Ontem às 22:39
Ricardo João anuncia desistência e deixa casa em suspenso. Veja todas as reações 

Ricardo João anuncia desistência e deixa casa em suspenso. Veja todas as reações 

Ontem às 22:37
Ataque de ciúmes? Diogo tem lanche a sós com Eva... mas lança farpa: «Enganou-se, deve ser o Tiago»
01:27

Ataque de ciúmes? Diogo tem lanche a sós com Eva... mas lança farpa: «Enganou-se, deve ser o Tiago»

Ontem às 19:20
Catarina Miranda e Afonso Leitão estão separados? A foto que põe um ponto final nas especulações

Catarina Miranda e Afonso Leitão estão separados? A foto que põe um ponto final nas especulações

Ontem às 18:25
Quase dois milhões de views em menos de 24 horas: Isto foi o que Tiago disse a Eva e que deixou uma legião de fãs eufórica

Quase dois milhões de views em menos de 24 horas: Isto foi o que Tiago disse a Eva e que deixou uma legião de fãs eufórica

Ontem às 17:51
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

De regresso (por uns dias), Soraia Moreira mostra emotivo reencontro com Daniel Guerreiro: veja o vídeo!

De regresso (por uns dias), Soraia Moreira mostra emotivo reencontro com Daniel Guerreiro: veja o vídeo!

Há 3h e 32min
Francisco Monteiro radiante com notícia: "Amei"

Francisco Monteiro radiante com notícia: "Amei"

Ontem às 17:19
Em sofrimento, ex-concorrente do Big Brother faz desabafo emotivo: «Estou cansada de fingir»

Em sofrimento, ex-concorrente do Big Brother faz desabafo emotivo: «Estou cansada de fingir»

Ontem às 14:57
Em emotivo vídeo, Sandrina Pratas assume luta contra depressão: "Perdi uma parte de mim"

Em emotivo vídeo, Sandrina Pratas assume luta contra depressão: "Perdi uma parte de mim"

Ontem às 12:43
Maria Botelho Moniz abre o coração: "Tenho muita dificuldade em perdoar"

Maria Botelho Moniz abre o coração: "Tenho muita dificuldade em perdoar"

Ontem às 11:08
Ver Mais Outros Sites