Ganhou um BB, mas viu-se obrigada a sair de Portugal. Agora regressa e o reencontro com o noivo é emocionante

Depois de umas semanas longe de Portugal, Soraia Moreira voltou ao país por alguns dias — e protagonizou um momento que está a emocionar os fãs.

A vencedora do Big Brother 2020 mudou-se recentemente para Londres, numa tentativa de construir uma vida melhor e abraçar novas oportunidades. Ainda assim, deixou em Portugal uma das pessoas mais importantes da sua vida: Daniel Guerreiro, o noivo por quem se apaixonou durante o reality show.

O regresso temporário foi marcado por um reencontro carregado de emoção, que Soraia decidiu partilhar com os seguidores através de um vídeo no Instagram. As imagens mostram o momento em que volta a abraçar Daniel, deixando evidente a saudade acumulada e a ligação forte que os une.

Na legenda da publicação, Soraia abriu o coração com palavras profundas e sentidas: «Não há um dia em que não agradeça a Deus por te ter na minha vida. Eu estava perdida, sozinha… À procura de algo que nem sabia explicar».

«Sentia que faltava sempre alguma coisa. Até que te encontrei… E tudo fez sentido. Trouxeste luz à minha vida, completaste tudo aquilo que me faltava. Contigo encontrei paz, amor e um lugar onde pertenço. Agora sei que és tudo aquilo de que preciso», acrescentou.

A ex-concorrente rematou: «Agradeço a Deus por te ter encontrado… Porque sem ti, já não consigo imaginar a minha vida. Um reencontro tão bom… Que já dói só de pensar na partida 😞».

A publicação rapidamente conquistou milhares de reações e comentários, com fãs a destacarem a cumplicidade do casal e a força da relação, mesmo à distância.