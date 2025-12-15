Vencedora do Big Brother surpreende fãs com anúncio inesperado: «Ainda custa acreditar»

Soraia Moreira alcançou um novo marco importante na sua vida pessoal e profissional. A vencedora do Big Brother 2020 revelou, através das redes sociais, que concluiu o mestrado em Jornalismo, com a classificação final de 17 valores.

Numa publicação partilhada na tarde desta segunda-feira, Soraia Moreira surgiu a segurar a tese e não escondeu a felicidade pela conquista. «Sou mestre em Jornalismo. 17 valores. Ainda custa acreditar. Estou mesmo muito feliz e profundamente grata por esta conquista», escreveu.

A ex-concorrente do reality show deixou ainda uma mensagem de agradecimento a todos os que acompanharam de perto este percurso académico. «Este caminho foi essencial para o meu crescimento, tanto a nível pessoal como profissional, e nada disto teria sido possível sem todas as pessoas que fizeram parte desta caminhada, em especial os meus professores, pela orientação, exigência e confiança ao longo de todo o percurso. Obrigada a todos. Vou ser para sempre grata», concluiu.

O namorado, Daniel Guerreiro, também ex-concorrente do formato, já se manifestou nas redes sociais e deixou uma mensagem de puro orgulho pela cara-metade:

«Para que fique registado: Esta mulher BRILHOU; fez uma apresentação limpa, confiante e brilhante; foi elogiada pelo trabalho, pela apresentação e pela pessoa que é ; foi simplesmente INCRÍVEL! (…) Que orgulho em ti minha boneca.

Parabéns por todo o teu esforço, dedicação, noites mal dormidas e empenho. Muito bem merecido meu amor!» escreveu o jovem na legenda da publicação do Instagram.