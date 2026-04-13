Emigrada e com dois empregos. Revelados novos detalhes sobre a vida de Soraia Moreira

Pouco tempo depois de se mudar para Londres, Reino Unido, Soraia Moreira já conseguiu trabalho. Ainda assim, a vencedora do Big Brother revelou nas redes sociais que tem agendada uma nova entrevista de emprego para esta segunda-feira, dia 13.

Em exclusivo à Selfie, Soraia esclareceu que o que procura são mesmo melhores condições de vida e que, para isso, está disposta a ter dois empregos. «É mesmo para ter dois trabalhos e trabalhar o mais possível», respondeu a noiva de Daniel Guerreiro.

Venceu um reality show e encontrou o amor na casa. Mas tudo mudou: «A vida não está a correr como eu tinha planeado»

Soraia Moreira fez uma partilha extremamente emotiva no Instagram. A vencedora do Big Brother 2020 está a atravessar uma fase particularmente exigente a nível pessoal, o que a obrigou a mudar de país e, consecutivamente, a afastar-se de Daniel Guerreiro.

Na descrição do reels começou por escrever uma dedicatória ao seu mais que tudo: «O meu príncipe é a minha alma gémea, o meu melhor amigo, o melhor companheiro. Nem consigo escrever isto sem chorar. Apesar de estarmos apenas a algumas horas de distância, não te ver quase todos os dias custa-me muito. Espero mesmo que tudo isto valha a pena e que, com esforço e trabalho, consigamos chegar a um ponto em que deixemos de nos despedir por mensagem todas as noites… e passemos a fazê-lo com um beijinho».

Mais à frente, Soraia revelou o motivo pelo qual teve que emigrar: «Infelizmente, a vida não está a correr como eu tinha planeado e tive de procurar oportunidades fora. Mas acredito que este caminho nos vai levar a algo melhor».

Por fim, acrescentou ainda o que espera que aconteça nos próximos tempos, dedicando também carinho à família: «Peço a Deus que te guarde a ti e à nossa família, para que eu possa voltar e encher-vos de beijinhos», finalizou.