Vencedora do Big Brother termina noite a chorar: «A dor era tão agonizante...»

Soraia Moreira, vencedora do Big Brother, partilhou na Rede Sociais Instagram um percalço que lhe aconteceu e que lhe custou alguma dor.

A ex-concorrente de Reality Show revelou o que lhe aconteceu quando se encontrava numa bomba de gasolina e foi levar o lixo. Só não contava com pormenor importante entre o caixote do lixo e a corrida que deu.

Soraia Moreira, sem querer, foi contra um poste e ficou com uma dor enorme, tendo caído inclusivamente para trás. A jovem fez diversos vídeos com gelo na cabeça enquanto estava no carro com seu companheiro Daniel Guerreiro.

Veja o post que partilhou e perceba do que estamos a falar,

«Ontem parei numa Colibri, fui deitar o lixo num instante e… BAM! Corri sem ver a trave do toldo e fui direitinha ao chão—com a minha peruca a voar pelo ar!



A dor foi tão agoniante que chorei uma hora inteira! As fotos eram para a minha mãe, claro

Ela e o Daniel foram uns fofos, porque eu já estava pronta para desistir

Agora só me resta usar quilos de concealer para esconder o galo, o nariz e o olho roxos!»

Recorde-se que Soraia Moreira tem um relacionamento com Daniel Guerreiro, que conheceu durante o Reality Show. É uma das relações mais duradouras e são muito felizes.