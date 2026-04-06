Emigrada e longe do namorado, vencedora do Big Brother atravessa um dos momentos mais difíceis da sua vida

A cor deste verão! Soraia Moreira deslumbra em biquínis da mesma cor, mas bem distintos - Qual o seu favorito?

Depois de cinco anos, uma despedida temporária entre Soraia Moreira e Daniel Guerreiro

Soraia Moreira teve que refazer a sua vida. Desta vez, fora de Portugal e longe do noite, Daniel Guerreiro. A vencedora do Big Brother emigrou para Londres e desabafou que não se sente muito bem.

«Sinto-me um bocadinho em baixo… E já cheia de saudades 🤍», começou por explicar na descrição do reels que fez. Logo de seguida, acrescentou também: «Mas depois olho para os meus primos e tudo fica mais leve 🥹❤️».



Por fim, a ex concorrente do Big Brother deixou um especial agradecimento a todos aqueles que a têm apoiado: «Obrigada a cada mensagem, a cada comentário — têm sido mesmo um abraço 💌 Vai correr bem… Eu sei que vai 🙏🏾✨», finalizou.