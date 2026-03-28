Antes da 1ª Companhia, seria impensável para Soraia Sousa fazer isto. Agora conseguiu e há imagens

Soraia Sousa recorreu às redes sociais para mostrar um feito impressionante que conseguiu alcançar, ultrapassando um dos seus maiores medos: o de alturas.

No Instagram, a antiga recruta da 1ª Companhia mostrou-se num voo de 100 metros de paraquedas, algo impensável para ela antes da sua participação no programa, uma vez que sempre teve vertigens.

«Licença em Ascensional? Feito ✔️ Das vertigens para voo de 100m. O medo está só na nossa cabeça. “Nós não temos pontos fracos, só ainda não descobrimos como ultrapassá-los”», escreveu na legenda da partilha

Soraia Sousa aproveitou ainda o momento para agradecer aos instrutores Rodrigo Joaquim e Paulo Andrade, pelo apoio e ensinamentos: «Sem vocês, eu JAMAIS teria feito isto. Agora vamos os 3 saltar de um avião?», adiantou.

Veja o vídeo em baixo: