Soraia Sousa revela nódoas negras e hematomas após episódio intenso: «Melhor assim do que pernas partidas»

Soraia Sousa partilhou nas redes sociais um episódio inesperado que viveu recentemente ao ter de resgatar a sua gata de um sótão de uma casa abandonada, numa situação que acabou por gerar um relato detalhado e emotivo no Instagram.

No vídeo publicado, a ex-recruta da “Primeira Companhia” mostra o momento do salvamento e explica como tudo aconteceu de forma repentina. Segundo conta, a gata conseguiu entrar num sótão de difícil acesso, obrigando-a a intervir para a retirar em segurança, numa operação que acabou por envolver alguma tensão e vários imprevistos.

“História do dia: a minha gata conseguiu enfiar-se num sótão de uma casa abandonada (história longa) e eu tive que a ir buscar!”, escreveu na legenda, explicando ainda que estava a gravar o momento por outro motivo pessoal, relacionado com uma experiência anterior em que outra gata, Ísis, tinha desaparecido durante duas semanas.

Durante a tentativa de registo, o inesperado aconteceu: a entrada que inicialmente parecia inacessível acabou por permitir que o animal voltasse a entrar no espaço, obrigando a uma segunda intervenção até que a situação fosse resolvida definitivamente.

No final, Soraia Sousa garantiu que conseguiu resolver o problema, tendo entretanto bloqueado o acesso ao local para evitar novos incidentes com animais.

A publicação termina com uma nota de reflexão e gratidão, onde a ex-recruta destaca duas lições principais retiradas da experiência. Por um lado, sublinha o apoio dos vizinhos durante o processo; por outro, deixa uma mensagem sobre o impacto do treino físico em situações reais.

«Moral da história? 1 - Tenho vizinhos incríveis ♥️ 2 - Treinar não é só sobre ter um corpo bonito. É sobre ter um corpo funcional que nos pode salvar em muitas situações. A nós e a quem nos rodeia.»

Após salvar a gata, Soraia Sousa surpreende os seguidores com mazelas no corpo, derivadas do acontecimento.