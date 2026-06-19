No Algarve, em frente à praia: O hotel de sonho que conquistou esta ex-concorrente é perfeito para as férias de verão

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Um refúgio paradisíaco que não pode perder.

Com a chegada dos dias mais quentes, muitos portugueses começam a procurar destinos de eleição para umas férias inesquecíveis. Sol, praia, conforto e uma localização privilegiada são alguns dos ingredientes mais procurados — e há um hotel algarvio que parece reunir tudo isso no mesmo lugar.

Recentemente, uma conhecida ex-concorrente partilhou com os seguidores uma escapadinha que não passou despercebida. Entre paisagens deslumbrantes, momentos de descanso e experiências de luxo, mostrou-se completamente rendida ao espaço onde passou alguns dias.

Falamos de Soraia Sousa, atriz que ficou conhecida pela participação na 1ª Companhia.  A ex-concorrente esteve hospedada no Tivoli Marina Vilamoura, uma das unidades hoteleiras mais emblemáticas do Algarve, e fez questão de mostrar vários detalhes da estadia através das redes sociais.

 

Encantada com a experiência, Soraia não poupou elogios ao hotel, destacando sobretudo a simpatia e profissionalismo da equipa. Numa publicação no Instagram, escreveu: «TODOS os que trabalham neste hotel são MARAVILHOSOS, acho que as pessoas fazem os sítios e o Tivoli escolheu muito bem as caras que o representam! Se algum dia forem lá, desafio-vos a encontrar uma pessoa que não seja simpática, atenciosa e alegre!».

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Situado em Vilamoura, mesmo em frente à praia e junto à marina, o Tivoli Marina Vilamoura é conhecido pelas vistas privilegiadas, pelas comodidades de luxo e pela localização de excelência, tornando-se uma escolha frequente para quem procura uns dias de descanso à beira-mar.

Pelas imagens partilhadas por Soraia Sousa, é fácil perceber o motivo pelo qual o hotel a conquistou. Entre momentos de relaxamento, gastronomia e paisagens típicas do Algarve, a estadia transformou-se numa verdadeira experiência de sonho, capaz de inspirar muitos portugueses na hora de escolher o próximo destino de verão.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens do paraíso onde esteve Soraia Sousa. 

Temas: Soraia Sousa Algarve Tivoli Marina Vilamoura

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