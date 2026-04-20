Ao lado de instrutor Joaquim, Soraia Sousa partilha escapadinha de sonho

Soraia Sousa voltou a encontrar alguns dos rostos bem conhecidos da primeira companhia para uma escapadinha marcada pelo convívio e pela atividade física. O grupo escolheu o Ponto Aventura, em Constância, como cenário para estes dias diferentes, onde não faltaram desafios e momentos de descontração.

Através das redes sociais, a concorrente foi partilhando vários registos da experiência, mostrando um lado mais descontraído, mas também o espírito competitivo que marcou o percurso de todos no programa. Entre atividades ao ar livre e provas físicas, o reencontro ficou marcado pela boa disposição e pela cumplicidade entre antigos colegas.

A esta aventura juntaram-se também algumas figuras bem conhecidas do público: o instrutor Joaquim, o instrutor Andrade, a enfermeira Catarina, o ex-recruta e vencedor Rui Freitas e ainda Andrea, completando um grupo que não deixou escapar a oportunidade de reviver memórias e criar novas histórias fora do contexto televisivo.

No Instagram, Soraia partilhou uma publicação com a seguinte legenda: «A @ponto_aventura deu-nos dois dias bonitos e nós fomos muito felizes 💚».

Os fãs do formato da TVI, Primeira Companhia, manifestaram-se:

«amooo ver vos todos juntos outra vez🥹❤️❤️», «Vocês são incríveisss, que venham mais encontros que nos trazem alegria🩵🩵» e «Vocês foram fantásticos!! Era o meu programa favorito 😍», são alguns dos comentários que se podem ler.